Nghe lời bạn thân ly hôn với chồng sau sinh, chưa đầy 3 tháng sau, tôi điếng người không kịp hối hận

Phải nói chúng tôi tới được với nhau cũng nhờ công sức vô cùng lớn lao của Thắm cô bạn thân nhất của tôi, bởi còn ít tuổi lại bướng nên tôi và anh cãi nhau suốt ngày chẳng biết chia tay bao lần và quay lại bao bận.

Tôi kết hôn khi mới 22 tuổi, vừa học xong thì cưới vì lỡ có bầu, chồng vốn là người bạn của cô bạn thân thời đi học. Trong 1 lần sinh nhật người bạn thân đó tôi đã gặp chồng mình bây giờ thế rồi cứ nói chuyện qua lại, ban đầu chỉ là vu vơ hỏi thăm, đôi khi có dịp thì đi chơi chung nhóm thế rồi yêu lúc nào chẳng hay.

Thế rồi khi chuẩn bị ra trường công ăn việc làm chưa có tôi lỡ dính bầu, thế rồi cưới, hai đứa yêu nhau thật nhưng chưa đứa nào chuẩn bị gì cho cuộc sống hôn nhân, nhưng có con rồi nên cưới thôi.

Mỗi lần có chuyện hai đứa tôi đều tìm đến Thắm - bậc thầy trong tư vấn và làm lành cho các cặp đôi, đó là bạn bè phong cho Thắm chức danh ấy mà chính tôi cũng thấy là như vậy.

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May là cha mẹ hai bên đều không ai phản đối, chúng tôi về sống chung 1 mái nhà khi còn ít tuổi, quá bỡ ngỡ để làm cha làm mẹ, cái gì cũng không biết từ đó mâu thuẫn tăng dần lên, hễ có chuyện gì là lại lôi ly hôn với hối hận ra nói.

Đỉnh điểm khi lần đó anh lỡ tay tát tôi, tôi đem chuyện này nói với Thắm ban đầu cô ấy khuyên răn đủ thứ và rồi tôi lại không chia tay nữa, tôi biết chồng mình thường xuyên chia sẻ với Thắm thế nên hay tâm sự và gửi lời qua Thắm nhiều hơn mong rằng chồng mình sẽ hiểu mà thay đổi.

Tôi sinh xong càng trở nên khó tính hay cáu gắt thân hình thì xồ xề hơn nhìn chúng bạn có đôi khi tôi lại ao ước, thế rồi từ đó cuộc hôn nhân nặng nền hơn khi mâu thuẫn tăng đều... chồng dần chẳng chia sẻ với tôi mà cái gì cũng tìm Thắm tuy anh không nói nhưng tôi biết và ngược lại tôi cũng vậy.

Cho tới khi con mới 5 tháng, chúng tôi cãi nhau đập phá đồ đạc và quyết tâm ly hôn thật, lần này Thắm khuyên tôi nên dừng lại để giải thoát cho nhau vì sống cùng mà khổ vậy thì thà chia tay... Gom lại đủ các vấn đề chúng tôi ly hôn thật.

Dù còn yêu chồng nhưng ngán ngẩm cuộc sống toàn cãi nhau toàn mắng chửi và bất đồng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để anh hối hận, thế nhưng 3 tháng sau tôi chẳng thể ngờ anh người chồng tôi vừa mới ly hôn đã tay trong tay với Thắm người bạn thân nhất của tôi.

Tôi choáng váng và đau khổ tột độ, phải chăng họ đã lên kế hoạch từ trước, từ những lần anh chia sẻ tâm sự với cô ấy...và cô ấy khuyên tôi nên ly hôn để có được người chồng của tôi 1 cách hợp pháp?