Nghe lời bạn thân ly hôn với chồng sau sinh, chưa đầy 3 tháng sau, tôi điếng người không kịp hối hận

Tâm sự 17/12/2022 17:46

Vừa nghe tin báo về việc này, tôi đã hoảng hồn không dám tin vào sự thật. Cô bạn thân của tôi đã bất chấp làm như thế với tôi ư?

Tôi kết hôn khi mới 22 tuổi, vừa học xong thì cưới vì lỡ có bầu, chồng vốn là người bạn của cô bạn thân thời đi học. Trong 1 lần sinh nhật người bạn thân đó tôi đã gặp chồng mình bây giờ thế rồi cứ nói chuyện qua lại, ban đầu chỉ là vu vơ hỏi thăm, đôi khi có dịp thì đi chơi chung nhóm thế rồi yêu lúc nào chẳng hay.

Phải nói chúng tôi tới được với nhau cũng nhờ công sức vô cùng lớn lao của Thắm cô bạn thân nhất của tôi, bởi còn ít tuổi lại bướng nên tôi và anh cãi nhau suốt ngày chẳng biết chia tay bao lần và quay lại bao bận.

Mỗi lần có chuyện hai đứa tôi đều tìm đến Thắm - bậc thầy trong tư vấn và làm lành cho các cặp đôi, đó là bạn bè phong cho Thắm chức danh ấy mà chính tôi cũng thấy là như vậy.

Thế rồi khi chuẩn bị ra trường công ăn việc làm chưa có tôi lỡ dính bầu, thế rồi cưới, hai đứa yêu nhau thật nhưng chưa đứa nào chuẩn bị gì cho cuộc sống hôn nhân, nhưng có con rồi nên cưới thôi.

Nghe lời bạn thân ly hôn với chồng sau sinh, chưa đầy 3 tháng sau, tôi điếng người không kịp hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May là cha mẹ hai bên đều không ai phản đối, chúng tôi về sống chung 1 mái nhà khi còn ít tuổi, quá bỡ ngỡ để làm cha làm mẹ, cái gì cũng không biết từ đó mâu thuẫn tăng dần lên, hễ có chuyện gì là lại lôi ly hôn với hối hận ra nói.

Đỉnh điểm khi lần đó anh lỡ tay tát tôi, tôi đem chuyện này nói với Thắm ban đầu cô ấy khuyên răn đủ thứ và rồi tôi lại không chia tay nữa, tôi biết chồng mình thường xuyên chia sẻ với Thắm thế nên hay tâm sự và gửi lời qua Thắm nhiều hơn mong rằng chồng mình sẽ hiểu mà thay đổi.

Tôi sinh xong càng trở nên khó tính hay cáu gắt thân hình thì xồ xề hơn nhìn chúng bạn có đôi khi tôi lại ao ước, thế rồi từ đó cuộc hôn nhân nặng nền hơn khi mâu thuẫn tăng đều... chồng dần chẳng chia sẻ với tôi mà cái gì cũng tìm Thắm tuy anh không nói nhưng tôi biết và ngược lại tôi cũng vậy.

Cho tới khi con mới 5 tháng, chúng tôi cãi nhau đập phá đồ đạc và quyết tâm ly hôn thật, lần này Thắm khuyên tôi nên dừng lại để giải thoát cho nhau vì sống cùng mà khổ vậy thì thà chia tay... Gom lại đủ các vấn đề chúng tôi ly hôn thật.

Dù còn yêu chồng nhưng ngán ngẩm cuộc sống toàn cãi nhau toàn mắng chửi và bất đồng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để anh hối hận, thế nhưng 3 tháng sau tôi chẳng thể ngờ anh người chồng tôi vừa mới ly hôn đã tay trong tay với Thắm người bạn thân nhất của tôi.

Tôi choáng váng và đau khổ tột độ, phải chăng họ đã lên kế hoạch từ trước, từ những lần anh chia sẻ tâm sự với cô ấy...và cô ấy khuyên tôi nên ly hôn để có được người chồng của tôi 1 cách hợp pháp?

 

Phát hiện chồng cặp bồ với em gái non nớt mới ra trường, tôi chẳng đánh ghen mà làm một việc khiến chồng và nhân tình ân hận cả đời

Phát hiện chồng cặp bồ với em gái non nớt mới ra trường, tôi chẳng đánh ghen mà làm một việc khiến chồng và nhân tình ân hận cả đời

Tôi nghĩ cái giá này là xứng đáng cho hai kẻ cuồng loạn, với vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại lén 'ăn vụng' và đây là cái kết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 33 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy