Phát hiện chồng cặp bồ với em gái non nớt mới ra trường, tôi chẳng đánh ghen mà làm một việc khiến chồng và nhân tình ân hận cả đời

Tâm sự 17/12/2022 16:46

Tôi nghĩ cái giá này là xứng đáng cho hai kẻ cuồng loạn, với vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại lén 'ăn vụng' và đây là cái kết.

Tôi kết hôn với Thất tức là chồng tôi được hơn 2 năm, có 1 cậu con trai đầu lòng, nay cháu mới hơn 1 tuổi, vì cưới về là tôi có bầu ngay thế nên thời gian đầu còn đi làm nhưng sau đó từ lúc nghỉ sinh tới khi con được 1 tuổi tôi ở nhà.

Cũng mới đi làm lại được vài tháng, con thì gửi ngoại rồi gửi nội may cái cha mẹ hai bên còn khỏe, cũng mới nghỉ hưu nên rảnh và thương cháu lắm nhất là được cái cũng khá gần nhà nên tiện đủ đường.

Từ lúc yêu tới lúc cưới chúng tôi quen nhau tính ra cũng gần 2 năm, cha mẹ hai bên đều làm nhà nước, anh cũng vậy làm trong bộ đội chức vị cũng ổn nên thu nhập khá, còn tôi thì khác tôi làm tư nhân, dù trước đó cha mẹ có ý xin cho vào nhà nước nhưng tôi vốn thích tự do, không thích thì đổi việc nên đã từ chối.

Cuộc sống hai vợ chồng cũng khá giả, vì bố mẹ đều có kinh tế cưới xong cũng dư ra 1 khoản lớn, nên an nhàn, không phải bon chen nhiều - có lẽ như nhiều người nói hai đứa hợp nhau nên sau cưới anh thăng chức liên tục, cuộc sống càng thoải mái hơn.

Phát hiện chồng cặp bồ với em gái non nớt mới ra trường, tôi chẳng đánh ghen mà làm một việc khiến chồng và nhân tình ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đi làm lại nên tâm lý khá tốt, cho đến 1 ngày cuối tuần khi chồng bảo có hẹn với sếp nào đó vội vàng đi thì quên điện thoại ở nhà. Tôi chẳng hiểu sao hôm đó lại tò mò cầm điện thoại lên, vì từ xưa giờ vợ chồng tôi chưa bao giờ đọc tin nhắn hay xâm phạm vào cái gọi là quyền riêng tư của nhau.

Có lẽ vì biết tính tôi nên mật khẩu vẫn như cũ, thật choáng váng khi tôi thấy anh chat với 1 cô nào đó có lẽ hai người hẹn hò đã lâu em này kiểu mới ra trường đi làm nên cũng kiểu mồi chài chồng tôi để có chân trong nhà nước.

Hai người còn hẹn nhau đi nhà nghỉ, tôi chết đứng người không ngờ người đàn ông tôi hết mực yêu thương vẻ ngoài đạo mạo chỉn chu làm quan chức trong nhà nước được mọi người ngưỡng mộ lại phản bội vợ.

Tôi quyết tâm âm thầm theo dõi hai người chụp những tấm ảnh của họ lại và tới khi không chịu nổi tôi lấy chính cái điện thoại chồng để quên ở nhà tôi lấy được đã đem giấu đi còn anh thì nghĩ mình làm mất để nhắn tin cho cô gái nọ hẹn tới nhà tôi.

Cô ta chắc mừng lắm vì tôi giả danh anh bảo vợ đi công tác gấp và cô ta đồng ý tới - tôi thì đứng bên ngoài chẳng hiểu hai người gặp nhau nói gì mà thấy cô ta hớt hải đi ra đụng ngay tôi ở cửa.

Chồng tôi chắc ngạc nhiên lắm khi thấy tôi bước vào và đưa vài tấm ảnh nóng của hai người kèm theo đơn ly hôn đã ký sẵn, tôi bảo tôi sẽ gửi lên cơ quan của họ, chồng lẫn cô tình nhân hốt hoảng vì sợ mất việc sợ kỷ luật nhưng thật dù còn yêu chồng thương con nhưng tôi không thể chấp nhận người chồng phản bội!

Tôi phải cho họ thấy cái giá của ngoại tình của phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác là rất đắt!

 

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Vì vợ mới cũng đầy đủ tiêu chí mà tôi lựa chọn nên chẳng ngại ngần gì mà tôi không rước cô ấy về ngay để khuây khỏa chuyện ly hôn vợ, nhưng tôi nào ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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