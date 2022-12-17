Cũng có lúc cãi nhau nhưng rồi lại làm lành rất nhanh, em đều xứng đáng là mẫu người lý tưởng về mọi mặt, em học giỏi khá xinh và biết cách sống cũng dễ gần.. Chỉ duy điều làm chúng tôi hay cãi nhau đó là em khá cố chấp bướng bỉnh và có đôi khi thành vô lý.

Tôi và Lan tức là vợ cũ - chúng tôi vừa ly hôn, quen nhau được hơn 1 năm thì yêu và sau 2 năm là cưới nghĩa là vừa quen biết vừa yêu gần 4 năm, tình cảm của chúng tôi khá tốt bởi đều xuất phát từ tình yêu thực sự.

Cha mẹ còn vui hơn khi đó lại là cháu đích tôn, vợ tôi được ông bà chiều lắm, còn tôi tất nhiên vợ mình và cha mẹ hòa hợp là điều hết sức tốt đẹp. Tôi cũng đỡ đần vợ trong công việc nhà và chăm con vì thế cuộc sống nói chung êm ấm.

Sau khi kết hôn chúng tôi sống khá hòa hợp còn tất nhiên chuyện mâu thuẫn hay dỗi hờn nhà nào chẳng có, cưới được nửa năm thì vợ tôi mang thai, gia đình tôi mừng lắm, ai cũng mong chờ đứa cháu đầu tiên bởi tôi là con cả.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới khi tôi được thăng chức hay đi về muộn hơn hay nhậu cùng mọi người hơn dù chẳng say xỉn nhưng đó là nguyên nhân khiến vợ chồng tôi bất hòa ngày càng tăng. Tôi luôn nghĩ đàn ông thế nào cũng cần để sự nghiệp lên hàng đầu, vì có được điều đó mới giúp đỡ được vợ con mang lại cho gia đình điều kiện kinh tế thiết yếu đó là trách nhiệm của người làm chồng.

Nhưng có lẽ vợ tôi chẳng hiểu, chẳng thông cảm - chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, tôi dần chán khi về nhà, vợ cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi. Chúng tôi sống chung mà như ly thân vậy, đỉnh điểm trong lần đi hát bạn bè mới gọi mấy em chân dài phục vụ, tất nhiên chẳng đi quá giới hạn.

Chẳng hiểu sao vợ tôi biết được lại còn có ảnh tôi ngồi ôm mấy em, chỉ là khoác tay rót bia thôi chứ không hơn không kém. Nhưng cô ấy nhất định không tin chúng tôi cãi nhau to và chẳng thể ngờ vợ đòi ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận và tự ái vô cùng chúng tôi ký và nộp ngay đơn, có lẽ hai đứa đều sốc khi kết cục như vậy nhưng chẳng ai chịu hạ mình và chúng tôi ly hôn thật. Sau đó tôi ngay lập tức cưới 1 em mới quen nhìn khá thôn quê nhưng có sắc và có lẽ chưa từng trải sự đời, mục đích là trả thù vợ cũ tôi muốn cô ấy phải hối hận vì đã hành xử như vậy.

Cha mẹ hai bên can ngăn chẳng được, ngày cưới tôi cũng chẳng mời ai vì thật lòng tôi còn yêu Lan lắm nhưng bát nước hắt đi làm sao lấy lại được. Nhưng sốc hơn khi đêm tân hôn thấy trên ngực người vợ mới hình xăm quái ác lại là tên của 1 gã đàn ông nào đó mà có lẽ em khắc cốt ghi tâm hoặc từng yêu nồng nhiệt kèm với những hình xăm trổ ở cổ ở hông làm tôi chết đứng.

Lúc này thật lòng tôi hối hận quá, giờ tôi phải làm sao đây, khi thấy vợ mới như vậy tôi còn chẳng dám động phòng, nhất là tôi còn yêu vợ cũ chỉ vì dại dột tuyên bố cưới người vừa gặp mà giờ tôi trở nên thế này đây???