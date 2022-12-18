Vợ kêu bị ốm nên nghỉ ở nhà, tôi bỏ chuyến công tác, vượt đường xa về nhà nào ngờ vừa mở cửa, tôi điếng người thấy cảnh tượng ấy…

Vội vàng lao về để còn kịp ở bên vợ, tỉnh công tác khá xa nhưng cố gắng còn hơn không. Đến nhà, thấy có đôi dép kì lạ và...

Tôi và Hương kết hôn với nhau đã 2 năm, tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết như những ngày đầu, không biết các cặp đôi khác thế nào nhưng tôi với vợ hết sức hòa hợp với nhau từ chuyện ăn ngủ nghỉ thế nên đó có lẽ là nguyên nhân giúp cuộc sống sau hôn nhân của hai đứa khá mỹ mãn. Bố mẹ hai bên còn trẻ khỏe, vì thế sau khi cu cậu đầu lòng chào đời, từ lúc cai sữa cháu được gửi về nội 1 thời gian rồi lại qua ngoại cho ông bà đỡ vắng vẻ bởi sau cưới hai vợ chồng tôi mua nhà và đã ở riêng.

Cuối tuần hoặc rảnh là hai đứa về thăm con, bởi nhà nội ngoại đều gần nhà chúng tôi ở, trộm vía con ngoan ông bà chăm tốt nên cũng yên tâm làm việc, vì thế hai vợ chồng lại sống cuộc sống vợ chồng son, tối đến để đổi bữa lại hẹn hò ăn ngoài rồi cũng tranh thủ đi du lịch đây đó... Ai cũng nói tôi có số lấy được vợ đẹp vợ ngoan bởi Hương khá ưa nhìn lại biết cách sống, hiếu thảo với cha mẹ và hòa đồng với đồng nghiệp. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng ở bộ phận khác nhau nên trên chỗ làm ít chạm mặt, rồi tôi được thăng chức, rất mừng vì đàn ông ai chẳng coi trọng sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng từ đó tôi đi công tác nhiều hơn con bên ông bà vợ cũng đôi khi cô quạnh biết điều đó nên tôi bảo em tham gia lớp khiêu vũ cho thân hình đẹp lại có sức khỏe và đỡ buồn chán, khuyên mãi Hương cũng nghe theo. Tôi mừng vì khi không có tôi bên cạnh em đã có việc làm để giết thời gian lại tốt cho cơ thể, thế nhưng tôi chẳng ngờ đó lại là nguyên nhân khiến tai họa ập xuống gia đình vốn hạnh phúc của tôi. Trong 1 lần đi công tác tỉnh xa, tôi vô tình biết vợ ốm qua đồng nghiệp vì cô ấy xin nghỉ làm ở nhà, lo lắng gọi điện thoại cũng chẳng làm tôi an tâm, quyết để lại công việc, tôi lên xe về nhà vì với tôi gia đình là số 1. Muốn cho em bất ngờ tôi chẳng báo trước, nhưng khi về nhà tôi chết đứng tại chỗ khi thấy Hương đang không mảnh vải che thân bên cạnh người đàn ông lạ - sau mới biết đó là bạn nhảy ở lớp khiêu vũ. Tôi bàng hoàng đau đớn, đã 2 ngày trôi qua tôi tuyệt vọng nghỉ làm ở nhà tự nhốt mình trong phòng khác mặc Hương khóc lóc van xin thề thốt... Giờ tôi nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?

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