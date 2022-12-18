Vợ kêu bị ốm nên nghỉ ở nhà, tôi bỏ chuyến công tác, vượt đường xa về nhà nào ngờ vừa mở cửa, tôi điếng người thấy cảnh tượng ấy…

Tâm sự 18/12/2022 04:46

Vội vàng lao về để còn kịp ở bên vợ, tỉnh công tác khá xa nhưng cố gắng còn hơn không. Đến nhà, thấy có đôi dép kì lạ và...

Tôi và Hương kết hôn với nhau đã 2 năm, tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết như những ngày đầu, không biết các cặp đôi khác thế nào nhưng tôi với vợ hết sức hòa hợp với nhau từ chuyện ăn ngủ nghỉ thế nên đó có lẽ là nguyên nhân giúp cuộc sống sau hôn nhân của hai đứa khá mỹ mãn.

Bố mẹ hai bên còn trẻ khỏe, vì thế sau khi cu cậu đầu lòng chào đời, từ lúc cai sữa cháu được gửi về nội 1 thời gian rồi lại qua ngoại cho ông bà đỡ vắng vẻ bởi sau cưới hai vợ chồng tôi mua nhà và đã ở riêng.

Cuối tuần hoặc rảnh là hai đứa về thăm con, bởi nhà nội ngoại đều gần nhà chúng tôi ở, trộm vía con ngoan ông bà chăm tốt nên cũng yên tâm làm việc, vì thế hai vợ chồng lại sống cuộc sống vợ chồng son, tối đến để đổi bữa lại hẹn hò ăn ngoài rồi cũng tranh thủ đi du lịch đây đó...

Ai cũng nói tôi có số lấy được vợ đẹp vợ ngoan bởi Hương khá ưa nhìn lại biết cách sống, hiếu thảo với cha mẹ và hòa đồng với đồng nghiệp. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng ở bộ phận khác nhau nên trên chỗ làm ít chạm mặt, rồi tôi được thăng chức, rất mừng vì đàn ông ai chẳng coi trọng sự nghiệp.

Vợ kêu bị ốm nên nghỉ ở nhà, tôi bỏ chuyến công tác, vượt đường xa về nhà nào ngờ vừa mở cửa, tôi điếng người thấy cảnh tượng ấy… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ đó tôi đi công tác nhiều hơn con bên ông bà vợ cũng đôi khi cô quạnh biết điều đó nên tôi bảo em tham gia lớp khiêu vũ cho thân hình đẹp lại có sức khỏe và đỡ buồn chán, khuyên mãi Hương cũng nghe theo.

Tôi mừng vì khi không có tôi bên cạnh em đã có việc làm để giết thời gian lại tốt cho cơ thể, thế nhưng tôi chẳng ngờ đó lại là nguyên nhân khiến tai họa ập xuống gia đình vốn hạnh phúc của tôi.

Trong 1 lần đi công tác tỉnh xa, tôi vô tình biết vợ ốm qua đồng nghiệp vì cô ấy xin nghỉ làm ở nhà, lo lắng gọi điện thoại cũng chẳng làm tôi an tâm, quyết để lại công việc, tôi lên xe về nhà vì với tôi gia đình là số 1.

Muốn cho em bất ngờ tôi chẳng báo trước, nhưng khi về nhà tôi chết đứng tại chỗ khi thấy Hương đang không mảnh vải che thân bên cạnh người đàn ông lạ - sau mới biết đó là bạn nhảy ở lớp khiêu vũ.

Tôi bàng hoàng đau đớn, đã 2 ngày trôi qua tôi tuyệt vọng nghỉ làm ở nhà tự nhốt mình trong phòng khác mặc Hương khóc lóc van xin thề thốt... Giờ tôi nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?

 

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Gà vừa mới kịp gáy tôi lại nghe tiếng động bên hàng xóm ‘ọp ẹp’ đến phát điên, vô tình rướn mắt nhìn theo khe cửa, tôi chết đứng khi thấy chồng mình lách qua

Lần này thì đã hết sức chịu đựng, chồng lại đi tập thể dục, nên tôi rướn mắt nhìn theo khe hở chỗ căn nhà xem sao, nào ngờ

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 31 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 50 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy