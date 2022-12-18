Chồng cặp bồ nhưng vợ chẳng đánh ghen, ai ngờ sau cuộc ‘âu yếm’ đầy mãn nguyện ấy, anh trở về nhà thì suy sụp khi thấy cả dòng họ ngồi đợi sẵn

Tâm sự 18/12/2022 05:33

Tôi nào có ngờ mình đã nhận trái đắng khi vợ chuẩn bị sẵn kế hoạch, mọi thứ bại lộ nhưng cô ấy không đánh ghen mà làm điều này.

Liênà 1 người đàn ông thành đạt, ngoại hình là khá ưa nhìn đã có nhà ở thủ đô vì thế tooid được rất nhiều cô gái săn đón mà chẳng cần tán tỉnh, các em đều xếp hàng theo dài cả dãy... Tuy trải qua nhiều cuộc tình nhưng tôi chẳng thực sự yêu ai sâu đậm, cũng chẳng biết duyên chưa tới hay do tiêu chuẩn của bản thân quá cao mà ngoài 30 tôi vẫn chưa thực sự tìm được tấm chân tình và người mà mình thực sự muốn kết hôn.

Bởi đa phần các nàng tới với tôi chỉ vì tiền về ngoại hình và gia thế, có lẽ đó là 1 phần nguyên do tôi chẳng thể tin tưởng 1 ai hoàn toàn để thực sự mở lòng nhằm có được tình yêu đích thực. Cho tới ngày tôi gặp Liên tức là vợ tôi bây giờ.

Liên học hành chẳn giỏi giang lại có ngoại hình khá kém so với những cô gái tôi từng yêu, nhưng em biết cách quan tâm người khác, là mẫu phụ nữ của gia đình rất thích hợp để làm vợ.

Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa cô ấy xấu chỉ là luôn ăn mặc khá đơn giản, nhẹ nhàng chẳng sexy quyến rũ như những người phụ nữ khác. Nhất là trình độ của em chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng so với tôi kém khá xa lại là người ở tỉnh lẻ.

Nhưng chẳng hiểu số trời run rủi thế nào chúng tôi có duyên trở thành vợ chồng, ngày kết hôn mọi người đều ngỡ ngàng vì ai cũng nghĩ tôi sẽ cưới 1 người vợ xinh đẹp giỏi giang và giàu có hơn Liên.

Nhưng cuộc hôn nhân đó cũng khá tốt đẹp Liên chăm lo gia đình chu toàn, mọi việc nhà cô ấy đều làm tốt, sau khi sinh con đầu lòng cô ấy được cha mẹ tôi yêu thương hơn, bởi tôi là con 1 vợ lại sinh con trai đầu lòng ông bà mừng vui chẳng nói nên lời.

Chồng cặp bồ nhưng vợ chẳng đánh ghen, ai ngờ sau cuộc ‘âu yếm’ đầy mãn nguyện ấy, anh trở về nhà thì suy sụp khi thấy cả dòng họ ngồi đợi sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng sau đó, tình cảm tôi dành cho vợ cũng dần nhạt đi bởi thân hình em xồ xề hơn, chẳng hấp dẫn tôi như trước lại đầu tắt mặt tối và trở nên luộm thuộm.. Thế rồi tôi ngoại tình, có lẽ Liên biết nhưng cô ấy chẳng nói gì.

Tôi càng được thể càng ngang nhiên cặp em chân dài này, em quyến rũ nọ nhưng chẳng thể ngờ vào hôm đó khi tôi về nhà phát hiện cha mẹ hai bên, họ hàng đông đủ, e đưa ra những tấm hình tôi âu yếm nhưng cô gái khác, chứng cứ mà tôi đã ngoại tình kèm tờ giấy ly hôn Liên đã ký...

Tôi sốc vô cùng, chẳng thể ngờ Liên lại tuyệt tình và làm đến mức đó, giờ tôi phải làm sao đây?

 

Xác định được địa chỉ nhà nghỉ của vợ, chồng lao đến đánh ghen như hổ dữ, vừa định đạp cửa xông vào, anh sốc ngất trước cảnh tượng hai người làm điều ấy

Xác định được địa chỉ nhà nghỉ của vợ, chồng lao đến đánh ghen như hổ dữ, vừa định đạp cửa xông vào, anh sốc ngất trước cảnh tượng hai người làm điều ấy

Anh vẫn không thể hình dung vợ trong phòng với gã đàn ông vừa trói vừa làm nhục mình. Nghe tiếp lời người trong phòng vọng ra, anh điếng người.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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