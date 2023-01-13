Số là vợ tôi còn trẻ nên nhu cầu về chuyện chăn gối rất cao. Ngay từ khi còn yêu, tôi đã biết được chuyện này. Nhưng hồi ấy tôi cũng còn trẻ khỏe, vẫn còn "đỡ được". Chứ giờ, mọi thứ càng kém đi đến mức "không đỡ được" nữa rồi. Hồi vợ tôi mang thai, tôi thuyết phục mãi vợ mới chịu kiêng chuyện chăn gối 3 tháng đầu, 3 tháng cuối.

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi rồi. Tôi lấy vợ muộn nên con tôi giờ mới được 4 tuổi thôi. Vợ kém tôi 12 tuổi, trẻ, xinh lại còn gợi tình. Trong ngày cưới, ai cũng khen vợ chồng tôi là cặp vợ chồng trai tài, gái sắc. Tôi hiện là giám đốc của một công ty chuyên cung ứng vật liệu xây dựng. Tuy vậy nhưng về đến nhà, tôi cũng chỉ xếp thứ 2 sau vợ tôi. Sau khi con tôi ra đời thì vị trí của tôi còn xuống thấp nữa. Thời gian gần đây, tôi đang bị stress nặng vì chuyện vợ chồng .

Vợ thấy tôi không đáp ứng được nhu cầu chuyện chăn gối thì tỏ ra bứt rứt, khó chịu, thường xuyên đá thúng đụng nia. Dạo gần đây, tôi thấy vợ cũng có nhiều thay đổi, em giảm cân, nâng ngực, chăm sóc da đẹp nuột nà. Nhưng mấy cái đó cũng chẳng thể vực dậy được tình trạng chưa đi chợ đã hết tiền của tôi.

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi cũng kiêng chuyện chăn gối 1 thời gian. Sau thời gian kiêng cữ, chả hiểu sau "thằng em" của tôi tiu nghỉu hẳn, dần trở thành "tàn phế", trên bảo dưới không nghe mọi người ạ. Nhiều khi vợ chồng nằm gần nhau, vợ tôi cũng khiêu khích "rất gì và này nọ" vậy mà tôi có cố cũng không thể làm vừa lòng nàng.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì không được thỏa mãn chuyện chăn gối, vợ tôi không vui vẻ, dịu dàng như trước. Em thường xuyên nói xẫng với tôi, cãi hỗn với mẹ tôi. Một lần tôi đi làm về thì thấy vợ tôi đang cãi nhau tay đôi với mẹ. Tôi mắng vợ là con dâu, không được nói như thế với mẹ chồng. Nào ngờ cô ấy lại gào lên với tôi: "Anh làm chồng mà có ra chồng đâu mà anh đòi tôi làm con dâu ra con dâu."

Câu nói của vợ làm tôi "đứng hình mất 5 giây" mới kịp định hình. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, vợ tôi thường xuyên đăng những status tâm trạng ám chỉ việc tôi không làm tròn "trách nhiệm" của người chồng. "Có người ra xã hội thì có chỗ đứng nhưng à mà thôi...không nói nữa", "Nhìn vậy nhưng không phải là như vậy đâu"...là một vài status của vợ tôi.

Hôm đó, tôi đang làm việc thì thấy vợ tag tôi vào một quảng cáo thuốc bổ thận, tráng dương. Thấy vợ làm như thế, tôi vội vàng xóa bỏ bình luận đi nhưng vì tôi không để ý nên cô ấy cũng bình luận quá lâu rồi. Nhân viên của tôi đọc được, chụp lại màn hình và lấy đó làm trò cười khiến tôi rất xấu khổ. Một cậu em thân thiết đã mách lại với tôi thì tôi mới biết được.

Chuyện đó như giọt nước tràn ly khiến tôi giận vô cùng. Tôi giận vì vợ tôi không biết giữ thể diện cho chồng, đi bôi xấu chồng cho bàn dân thiên hạ cười. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi tát vợ. Vợ tôi giận quá đã ôm con bỏ về nhà ngoại. Cô ấy còn dọa sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện để khiến tôi bẽ mặt.

Giờ tôi không biết phải làm sao mọi người ạ. Tôi ngại đi đến bệnh viện lớn vì sợ gặp người quen. Tôi cũng ngại đi đến các tỉnh xa vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, còn dùng thuốc trên mạng thì làm sao mà tin được. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây để gia đình tôi đầm ấm, hạnh phúc như xưa?