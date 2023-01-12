Cảm động vì bạn trai biết giữ gìn 'cái ngàn vàng' cho mình, ai ngờ đêm tân hôn mới bẽ bàng trước sự thật trớ trêu này

Đám cưới của chúng tôi diễn ra quá nhanh nên lũ bạn tôi đều đồn rằng là do "bác sĩ bảo cưới". Thế nhưng thú thực trước khi cưới chúng tôi chưa hề làm điều gì đi quá giới hạn. Có những khi tưởng chừng cả hai đã mất tự chủ sau những nụ hôn đê mê nhưng chúng tôi vẫn kiềm chế được mình. Anh nói cũng "muốn" nhưng kiềm chế để giữ gìn cho tôi. Nghe thấy câu nói đó, tôi cảm động lắm. Thời buổi này kiếm đâu được một người đàn ông biết trân trọng bạn gái như anh.

Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn. Công việc đã ổn định, gia đình hai bên cũng mong chúng tôi sớm kết hôn nên đám cưới được tổ chức chỉ 2 tháng sau khi quen nhau. Ngày ấy dù tình cảm chưa sâu đậm nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì lấy được anh. Không phải khoe vì là chồng tôi nhưng đúng là anh ấy khá đẹp trai, sự nghiệp lại vững vàng và đặc biệt rất quan tâm và chiều chuộng tôi.

Ban đầu, tôi chỉ tự nhủ, có lẽ những ngày vừa rồi chạy khắp nơi chuẩn bị cho đám cưới nên anh cũng mệt. Hơn nữa anh còn phải tiếp rượu biết bao nhiêu người, có lẽ mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Vậy mà sau đó cả tuần chúng tôi mới chính thức làm chuyện vợ chồng , nhưng cũng chẳng được đến nơi đến chốn.

Đêm tân hôn, tôi chờ đợi giây phút được trao thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông ấy. Thế nhưng đêm đầu tiên bên nhau ấy lại không như những gì tôi tưởng tượng. Anh cứ hùng hục, vật vã cả tiếng đồng hồ mà không làm sao được. Cả ngày đã mệt mỏi ở đám cưới, giờ lại như vậy nên tôi cũng chán. Thế là sau bao ngày gìn giữ, đêm tân hôn chúng tôi lại ngủ "chay".

Dù đang ở giai đoạn mặn nồng nhất của hôn nhân, cũng là giai đoạn sung sức nhất thế nhưng thực sự tôi chưa một lần được hưởng trọn cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ. Vợ chồng son nhưng mỗi tuần chúng tôi chỉ làm chuyện đó 1 lần, thậm chí có đợt bẵng đến cả 1 tháng anh cũng chỉ dừng lại ở việc ôm tôi ngủ mà không làm gì.

Để cứu vãn tình hình, đã nhiều lần tôi vứt bỏ sự ngượng ngùng để gạ gẫm anh nhưng trái ngược với tưởng tượng của tôi, anh hoàn toàn phớt lờ. Hôm thì anh nói hơi mệt, hôm thì mặc tôi cố gắng, anh lại lăn ra ngủ.

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Được hôm hai vợ chồng gần gũi thì xong chuyện, anh lăn ra ngủ. Tôi còn chưa cảm nhận được gì thì đã nằm trơ lại bên tiếng ngáy của anh. Nhiều đêm nằm bên cạnh chồng mà tôi tủi thân phát khóc. Phụ nữ đang tuổi tràn trề sức trẻ, lại là vợ chồng mới cưới, thế nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn trong chính tổ ấm của mình.

Bí bách là vậy nhưng tôi cũng không dám chê hay góp ý. Bởi tôi biết sự tự ái của đàn ông là rất cao. Không ai muốn chấp nhận sự thật rằng mình bị yếu sinh lý. Có đôi lần tôi vờ kể chuyện nhà người ấy, người nọ bị yếu sinh lý sau chạy chữa cũng khỏi. Thế nhưng anh chỉ đáp lại những câu gọn lỏn kiểu: "Vợ chồng lấy nhau có phải vì chuyện ấy đâu".

Rồi cũng từ ấy mà chúng tôi hay xảy ra tranh cãi hơn. Nhiều khi chỉ là chuyện đơn giản nhưng tự nhiên tôi lại thấy khó chịu và bực anh đến lạ. Tôi đã tự nhủ mình phải kiềm chế nhưng có lẽ vì bị "bỏ đói" quá lâu khiến tôi không thể bình tĩnh tâm lý được.

Chuyện không chỉ là đời sống chăn gối vợ chồng không thoả mãn, mà dù không sử dụng biện pháp bảo vệ nhưng nửa năm nay tôi vẫn chưa có tin vui dù sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Tôi cũng đã ngoài 30, không còn trẻ trung gì nữa. Tôi hoang mang không biết làm thế nào.

Nhiều lúc muốn vợ chồng nói chuyện để cùng nhau giải quyết tình hình nhưng cứ động đến là anh lại lảng đi. Giờ đây chính trong đầu tôi còn cảm thấy sợ, nhỡ một ngày tôi không kiềm chế nổi mình mà có mối quan hệ vụng trộm ở ngoài.

Ngoài chuyện ấy ra thì chồng tôi thực sự là một người đàn ông rất tốt. Anh biết cư xử lại quan tâm, chu đáo với cả hai bên gia đình. Tôi phải làm sao với cuộc sống hôn nhân không tình dục này đây?