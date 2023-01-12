Bắt quả tang vợ ngoại tình, chưa kịp hoàn hồn, chồng khóc thét với lý do vợ 'qua lại' với anh hàng xóm độc thân

Tâm sự 12/01/2023 12:22

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng công tác xa, vợ 'gửi tình' sang nhà anh hàng xóm, không biết anh yêu vợ, tôn thờ vợ đến mức nào để có thể mở lòng tha thứ cho hành vi thiếu đạo đức, thiếu chung thuỷ của cô ấy.

Không biết anh yêu vợ, tôn thờ vợ đến mức nào để có thể mở lòng tha thứ cho hành vi thiếu đạo đức, thiếu chung thuỷ của cô ấy, khi cô ấy dàn cảnh qua mặt anh để ngoại tình với người đàn ông độc thân là hàng xóm của vợ chồng anh đó.

Còn tôi, nói anh đừng giận chứ nếu đây là câu chuyện xảy ra với gia đình tôi, chắc chắn vợ tôi dù có trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ đến đâu thì cô ấy cũng ngay lập tức nhận được lá đơn ly hôn ký sẵn từ tôi.

Đừng cố hàn gắn, cố níu giữ làm gì cho tốn công, tốn sức anh ạ. Bởi vợ anh không đơn thuần là sự cô đơn khi anh đi công tác xa, dài ngày đâu mà thật ra cái tính trăng hoa, bản năng của cô ấy đã có từ trước khi yêu anh, chỉ có điều cô ấy khéo giấu và anh quá tin, quá yêu vợ nên không nhận ra thôi.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chưa kịp hoàn hồn, chồng khóc thét với lý do vợ 'qua lại' với anh hàng xóm độc thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh mới 34 tuổi chưa phải là đã hết cơ hội tìm cho mình một tình yêu xứng đáng. Không thiếu những phụ nữ tốt sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời anh nếu anh muốn và rút được kinh nghiệm từ cô vợ trước của mình.

Anh có công việc cho thu nhập ổn định, anh cứ mạnh dạn đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý của mình với cô ấy, nhất định mọi người sẽ ủng hộ anh vì lẽ phải thuộc về anh. Chia sẻ và cảm thông cùng anh, chúc anh bình tĩnh, sáng suốt để có giải pháp đúng cho tương lai của mình.

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