Còng lưng kiếm tiền sắm được ngôi nhà 2 tỷ, con dâu dọn ra riêng mà 'khóc như mưa' khiến hàng xóm ngỡ ngàng

Tâm sự 12/01/2023 15:55

Mỗi một ngày trôi qua, cô con dâu ấy đều cố gắng chăm lo cho gia đình, kiếm tiền, lo từng miếng cơm manh áo và quán xuyến gia đình chồng, những điều đó người ngoài không nhìn thấy.

Mấy năm làm dâu nhà chồng, Nhi là một cô con dâu sống biết điều. Trách nhiệm đối với hai bên gia đình, Nhi chưa bao giờ quên. Tính tình thẳng thắn nên có gì Nhi cũng bộc bạch hết chứ không để trong lòng. Xác định sống chung mẹ chồng là phải rõ ràng, thẳng thắn trong mọi chuyện, Nhi đã nhiều lần lời qua tiếng lại để mẹ hiểu rằng làm như thế là không đúng.

Mỗi một ngày trôi qua, cô con dâu ấy đều cố gắng chăm lo cho gia đình, kiếm tiền, lo từng miếng cơm manh áo và quán xuyến gia đình chồng, những điều đó người ngoài không nhìn thấy. Lúc mẹ chồng ốm đau, cũng chỉ cô là người chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang và chăm sóc cho mẹ đến gầy người. Con gái cũng đi lấy chồng, bận việc nhà chồng cả nên trách nhiệm dồn lên vai Nhi. Nhiều khi Nhi mắng mẹ vì mẹ không chịu ăn, không chịu uống thuốc, không chịu tẩm bổ chỉ lo tiết kiệm tiền. Người già sức khỏe mới là quan trọng, tiết kiệm tiền để cho ai tiêu. Nói nhiều nhưng mẹ chồng không chịu nghe nên nhiều lúc Nhi bực lắm, lại nói chuyện với chồng để anh khuyên nhủ mẹ.

Nhà thì xa, đi làm cũng phải 15km, mỗi lần đi sớm về tối là Nhi gầy rộc người. Mấy năm trời cứ đằng đẵng như thế, có ngày cô còn phải về trưa vì lo cho con, không yên tâm mẹ chồng chăm cháu. Nhìn Nhi gầy mà mẹ xót xa trong lòng, nhìn con trai vất vả mà mẹ chồng cũng đau đớn thay. Chẳng hiểu thế nào, bao nhiêu năm, bà tích cóp được một khoản tiền kha khá. Có lần bà gọi Nhi và chồng vào: “Các con cũng đã tự lập cả rồi, mẹ mong các con tiết kiệm, quán xuyến gia đình rồi sắm căn hộ chung cư trên thành phố ở, đi lại cho đỡ vất vả. Mẹ có một ít, mẹ sẽ hỗ trợ thêm các con”.

Còng lưng kiếm tiền sắm được ngôi nhà 2 tỷ, con dâu dọn ra riêng mà 'khóc như mưa' khiến hàng xóm ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ nói mà Nhi xúc động trong lòng. Mẹ lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ các con, mẹ thân già không đi làm, vất vả trăm đường rồi. Mẹ kể đó là số tiền mẹ tiết kiệm từ ngày trước, được con cháu cho rồi bà lại có lương hưu nên dành dụm, không dám tiêu pha gì, chỉ hi vọng góp được khoản nhỏ cho các con sau này. Mẹ chồng thúc giục Nhi vay thêm ngân hàng để mua căn hộ ở trên thành phố.

Nghe lời động viên của mẹ và cũng cảm thấy mấy năm qua vất vả quá nhiều, vợ chồng Nhi đã mua được căn hộ hơn 2 tỷ đồng trên thành phố. Dù còn nợ ngân hàng một ít nhưng cũng cố gắng lo toan được.

Ngày dọn ra ngoài ở riêng, hàng xóm láng giềng khá bất ngờ. Vì họ cũng không biết nhà Nhi nhiều tiền như vậy, họ không hiểu được rằng bao năm qua mẹ chồng đã tích cóp cho các con. Họ cũng không hiểu được vì sao Nhi lại khóc.

Là vì Nhi thương mẹ chồng, là vì không nỡ lòng rời xa mẹ. Bao năm ở chung với mẹ, chính bà là người một tay chăm sóc cháu, quan tâm cháu, lo lắng cho gia đình. Mỗi lần đi làm, Nhi không phải động vào chuyện cơm nước, là mẹ chồng lo cả.

Dọn dẹp nhà cửa cũng là mẹ chồng lo, quần áo bà cũng tranh phần giặt giũ. Có đôi lúc to nhỏ cũng là vì vài quan điểm không hợp nhau. Nhưng ở trên đời này, có ai là tâm đầu ý hợp, sống với nhau mà không có mâu thuẫn đâu. Chỉ là Nhi hiểu, dù thế nào thì mẹ cũng là người mẹ chồng tốt, ân cần, hết lòng vì con cái.

Ông bà chỉ có cháu ở gần, giờ vợ chồng Nhi ra ngoài ở riêng, thương mẹ cô đơn, thương hai ông bà lúc ốm đau trở trời ai lo. Nhưng mẹ nhất định kiên quyết không giữ các con vì lo cho cháu, mong cháu được lên thành phố học hành đàng hoàng, tránh đi lại quá xa. Mong các con bớt đoạn đường dài đảm bảo sức khỏe rồi cuối tuần rảnh rỗi về với ông bà.

Nghe lời mẹ nói mà sao Nhi lại khóc như mưa. Nhớ ngày mới về nghĩ cảnh làm dâu, sống chung với mẹ chồng, Nhi đã sợ thì giờ đây, phải ra đi, để mẹ chồng ở nhà cô đơn, Nhi lại khóc như một đứa trẻ vì thương mẹ. Đúng là… sống lâu mới biết lòng mẹ cha.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chưa kịp hoàn hồn, chồng khóc thét với lý do vợ 'qua lại' với anh hàng xóm độc thân

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chưa kịp hoàn hồn, chồng khóc thét với lý do vợ 'qua lại' với anh hàng xóm độc thân

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng công tác xa, vợ 'gửi tình' sang nhà anh hàng xóm, không biết anh yêu vợ, tôn thờ vợ đến mức nào để có thể mở lòng tha thứ cho hành vi thiếu đạo đức, thiếu chung thuỷ của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 33 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 18 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng