Vợ không thể đáp ứng nhu cầu của chồng nên đã tìm giúp việc 'thế thân', đến một ngày bàng hoàng phát hiện một sự thật động trời

Tình trạng này kéo dài vài năm cho đến khi cậu con trai của hai người tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn. Lúc này mọi chuyện trong gia đình một tay Vương Phương lo liệu, cô quyết định tìm người giúp việc, người đó chính là Vu Lệ.

Vợ chồng Vương Phương và Trần Minh đều là nhân viên văn phòng vậy nhưng nếu so về thu nhập thì Vương Phương kiếm tiền tốt hơn chồng rất nhiều. Tuy nhiên Vương Phương lại mắc căn bệnh u xơ tử cung. Do lúc đầu không để ý nên khi phát hiện ra đã rất khó có thể loại bỏ hoàn toàn. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, Vương Phương đành phải cắt bỏ tử cung. Cũng từ đó đời sống vợ chồng giữa Vương Phương và Trần Minh có nhiều thay đổi. Mỗi lần Trần Minh đưa ra yêu cầu, Vương Phương đều từ chối với nhiều lý do, điều này khiến Trần Minh vô cùng khó chịu. Vương Phương biết chồng không vui nhưng sau ca phẫu thuật cô không còn ham muốn nữa, tình cảm vợ chồng ngày một lạnh nhạt.

Tình trạng này kéo dài vài năm cho đến khi cậu con trai của hai người tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn. Lúc này mọi chuyện trong gia đình một tay Vương Phương lo liệu, cô quyết định tìm người giúp việc, người đó chính là Vu Lệ. Vu Lệ cũng đã kết hôn, cô và chồng từ quê lên thành phố kiếm sống, chồng Vu Lệ làm nghề hàn điện. Từ khi có Vu Lệ giúp đỡ việc nhà, Vương Phương dành trọn thời gian để lo công việc và chuyện hôn sự của con trai. Tuy nhiên vào một ngày nọ, khi Vu Lệ đang nấu ăn, Trần Minh đã bất ngờ ôm người giúp việc từ phía sau. Vu Lệ phản kháng kịch liệt, đến lúc này Trần Minh mới nói rằng anh ta chỉ đùa giỡn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet Vu Lệ rất khó chịu và muốn nghỉ việc ngay lập tức, Trần Minh nói lời xin lỗi và hứa rằng sẽ không có lần sau. Chính vì vậy cô giúp việc vẫn tiếp tục công việc của mình. Đêm đó, Trần Minh muốn quan hệ với Vương Phương nhưng vợ nhất định không chịu, trong lúc tức giận Trần Minh nói rằng: “Nếu em không làm được thì anh sẽ đến với Vu Lệ”. Nghe được câu nói này, Vương Phương liền hỏi lại: “Vu Lệ có đồng ý không?”, Trần Minh đã kể lại câu chuyện gữa anh và người giúp việc cho vợ nghe. Biết Vu Lệ không đồng ý nhưng để thỏa mãn chồng, Vương Phương đã nảy ra một ý tưởng trong đầu, chính ý tưởng này đã khiến cả hai đi đến vực thẳm hôn nhân. Vào ngày thứ 7, Trần Minh và Vương Phương chuẩn bị bữa tối và mời Vu Lệ ở lại dùng bữa. Vì có Vương Phương ở nhà nên Vu Lệ mới đồng ý. Trong bữa ăn, Vương Phương liên tục rót rượu cho Vu Lệ đến khi người giúp việc hoàn toàn mất đi kiểm soát thì hai vợ chồng đưa Vu Lệ vào phòng. Sau đó Vương Phương đến công ty để lại Trần Minh và Vu Lệ trong phòng. Hai tiếng sau Vương Phương trở về, lúc này mọi việc đã xong xuôi. Vu Lệ liên tục khóc, cô thu dọn quần áo và về nhà. Tuy nhiên sau khi Vu Lệ về đến nhà, chồng cô phát hiện điều bất thường ở vợ nên đã tra hỏi, Vu Lệ kể lại đầu đuôi câu chuyện khiến chồng cô vô cùng tức giận. Anh lập tức gọi điện báo cảnh sát, ngay sau đó Trần Minh và Vương Phương đã bị bắt. Quá hoảng sợ, Trần Minh đã qua đời trong trại giam vì xuất huyết não, chuyện cưới xin của con trai Vương Phương cũng đổ bể vì bê bối của bố mẹ.

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