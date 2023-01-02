Vợ chồng đang hạnh phúc, bất ngờ vì 1 câu nói vô tình thốt lên của con gái 7 tuổi mà cả hai 'đường ai nấy đi'

Tâm sự 02/01/2023 08:35

Hiện tại, vợ chồng Thục có một cô con gái 7 tuổi. Những ngày hôn nhân đều yên bình đến nhạt nhẽo nhưng Thục vẫn thấy hạnh phúc.

Thục là con gái duy nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được bố mẹ đặc biệt chiều chuộng, yêu thương, không nỡ xuống tay đánh 1 lần nào. Không những thế, bất cứ thứ gì Thục muốn, bố mẹ cô cũng đáp ứng đầy đủ. Ông bà cho rằng việc để con không thiếu thốn gì thì khi ra ngoài xã hội sẽ không đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền.

Khi Thục học đại học, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, mà người nào người nấy đều có gia cảnh tốt hơn Thục. Để chiếm được tình cảm của Thục, họ không tiếc chi tiền để mua tặng cô cái này cái kia. Lúc thì là lọ nước hoa đắt tiền, khi là son môi của thương hiệu nổi tiếng… khiến Thục rất khó chọn lấy 1 người. Sau đó, số phận run rủi Thục gặp Điệp. Điệp là kiểu đàn ông yêu thích của Thục. Anh ta cao và đẹp trai, vừa nhìn thấy Thục đã rung động, thậm chí còn chủ động liên lạc làm quen. Càng vui hơn khi Điệp cũng thích Thục nên hai người nhanh chóng thành 1 cặp.

Nhưng càng tiếp xúc với Điệp, Thục càng nhận ra anh ta là một gã đàn ông tồi, mập mờ với rất nhiều phụ nữ. Cuối cùng Thục chọn chia tay . Sau đó một chàng trai khác là Quân theo đuổi Thục. Khi ấy Thục chỉ cần một người để quên tình cũ và chữa lành vết thương nên nhắm mắt đưa chân chấp nhận. Sau đó lại nhận ra Quân là một người rất tốt, có trách nhiệm, lại rất vững chãi nên tốt nghiệp xong, Thục và Quân kết hôn.

Vợ chồng đang hạnh phúc, bất ngờ vì 1 câu nói vô tình thốt lên của con gái 7 tuổi mà cả hai 'đường ai nấy đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại vợ chồng Thục có một cô con gái 7 tuổi. Những ngày hôn nhân đều yên bình đến nhạt nhẽo nhưng Thục vẫn thấy hạnh phúc. Tuần trước vào ngày sinh nhật Thục, Quân muốn tặng vợ một chiếc nhẫn vàng làm quà nên đưa hai mẹ con đến khu mua sắm. Khi đến nơi, con gái Thục đột nhiên chỉ vào một cửa hàng và nói: “Mẹ, kia chẳng phải chỗ bố bạn Huy mua váy cho mẹ sao? Chúng ta qua đó xem đi!” “Bố bạn Huy” mà con gái Thục nhắc đến chính là Điệp, gã đàn ông tồi và là bạn trai cũ của Thục. Đúng là tháng trước anh ta có mua cho Thục một chiếc váy. Hai người tình cờ gặp nhau khi cùng đưa con đến khu mua sắm mà hai đứa trẻ còn học chung lớp. Nhưng thục không làm gì có lỗi với chồng, cô chỉ coi Điệp như một người bạn cũ. Nhưng sau khi con gái nói, Quân ngay lập tức cho vợ 1 cái tát.

 

Quân bây giờ không tin vợ 1 chút nào, không nghe Thục giải thích, chăm chăm cho rằng vợ ngoại tình và chỉ muốn ly hôn. Thục biết mình có 1 phần lỗi vì đã không cự tuyệt món quà của Điệp nhưng việc bị chồng tát khiến cô thực sự thất vọng. Hóa ra bên trong một người đàn ông hiền lành, đạo mạo như Quân lại là một người bạo lực như vậy. Liệu Thục nên hạ cái tôi của mình xuống để tiếp tục níu kéo, xin xỏ chồng hay cần nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này để quyết định có nên tiếp tục hay không?

Thực tế nhiều cuộc hôn nhân chỉ ra rằng sau khi kết hôn, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cần phải vạch ranh giới rõ ràng với người khác giới, nếu không rất dễ làm tổn thương cảm xúc của bạn đời. Dù quan hệ của Thục với người cũ chỉ là bạn bè, nhưng nếu suy nghĩ cho chồng thì cô nên giữ khoảng cách phù hợp.

Về chuyện có nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay không thì Thục nên dành thời gian suy nghĩ lại cả một quá trình khi hai vợ chồng sống cùng nhau. Có thể trong lúc giận quá, Quân đánh vợ nhưng trước đó anh có thực sự là kiểu người sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chồng hay không? Hay suy xét thiệt hơn, xem bản thân sẽ mất hay được nhiều hơn nếu hôn nhân tan vỡ?

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