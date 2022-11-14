Ngoài công việc chính, vợ tôi còn bán hàng online thêm. Tôi không hề biết cụ thể vợ kiếm được bao nhiêu một tháng, nhưng từ khi mới kết hôn chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi đi làm để trả tiền trả góp căn nhà, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt chung của hai đứa, tiền biếu nội ngoại hàng tháng sẽ lấy tiền của vợ.

Tôi lấy vợ gần được một năm rồi, hai vợ chồng cũng trải qua một khoảng thời gian yêu đương mới tiến tới hôn nhân chứ không phải kiểu yêu nhanh cưới vội. Năm nay vợ tôi 24 tuổi, còn tôi hơn cô ấy 4 tuổi.

Cách đây 2 tháng, vợ trao đổi với tôi về kế hoạch sinh con trong năm tới nên cần phải chi tiêu tiết kiệm lại. Vợ nói tôi nên ăn sáng ở nhà, cô ấy sẽ nấu, nhậu nhẹt với bạn bè thì hạn chế lại, tiền sinh hoạt chung của hai đứa cũng cắt giảm xuống. Thấy vợ nghĩ như vậy là hợp lý nên tôi đồng ý.

Lương của tôi hơn 20 triệu nên sau khi trả góp căn nhà hàng tháng thì tôi chỉ dư ra chút ít, chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng. Cũng may tính vợ thoáng nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái, đủ đầy. Hàng tháng vợ còn gửi tiền về cho bố mẹ, mỗi bên 3 triệu đồng và tôi thấy số tiền đó cũng khá hợp lý rồi.

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Nhưng rồi vợ lại nói cắt giảm cả tiền gửi cho bố mẹ. Tuy nhiên bố mẹ vợ thì em vẫn gửi về 1 triệu, và gửi thêm 1 triệu cho em trai đang học đại học, còn bố mẹ chồng thì cô ấy cắt hẳn.

- Bố mẹ anh sức khỏe còn tốt, cả hai lại có lương hưu mỗi tháng 8-10 triệu. Với số tiền đó ông bà sống ở quê thế là dư lắm rồi, nên em sẽ cắt tiền biếu ông bà mỗi tháng. Thỉnh thoảng về quê thì em sẽ mua quà cho ông bà, sau này có tiền thì cho ông bà thêm vậy.

Nhưng bố mẹ em không có lương, ông bà lại hay đau ốm nên em gửi về cho ông bà mỗi tháng 1 triệu. Em trai em còn học đại học, bố mẹ không chu cấp được nên em vẫn giữ nguyên mức tiền gửi cho nó hàng tháng là 1 triệu để hỗ trợ thêm, phần còn lại thằng bé tự lo.

Tuy có hơi không vừa ý nhưng đó là tiền của vợ nên tôi cũng gật đầu với quyết định đấy. Nhưng hôm trước tôi vào điện thoại vợ, xem lịch sử giao dịch thì thấy cô ấy chuyển về cho bố ruột 5 triệu tiền đi viện, rồi cho mẹ tiền lắp điều hoà và vẫn cho em trai tiền đóng trọ, tiền ăn, mua này mua nọ.

Không chỉ gửi tiền mà mỗi khi bố mẹ vợ hơi đau ốm một chút là vợ tôi đã sốt sắng, nóng lòng đưa ông bà đi viện, mua thuốc tẩm bổ loại xịn rồi. Hay việc học của em trai, cô ấy cũng hay bỏ tiền đăng ký thêm cho em mấy lớp học thêm kỹ năng, học tiếng anh,… Trong khi bố mẹ tôi bị ốm, vợ tôi chỉ hỏi han qua quýt, có chăng chỉ là gửi cho ông bà mấy viên thuốc bình thường, không thì gửi cho ông bà 500 nghìn – 1 triệu chứ không hề sốt sắng như bố mẹ vợ.

Em đi lấy chồng nhưng cái tâm luôn hướng về nhà mẹ đẻ. Với nhà chồng không được hơn thì ít ra cũng phải đối xử công bằng với hai bên, nội ngoại như nhau chứ? Tức giận tôi chụp lại lịch sử giao dịch chuyển tiền rồi hỏi thẳng vợ. Nào ngờ vợ không xin lỗi thì thôi, cô ấy còn mắng lại tôi.

- Anh không có quyền tra hỏi em. Em không xin tiền anh để gửi cho bố mẹ em. Đó là tiền của em, em muốn gửi cho ai, gửi bao nhiêu là quyền của em.

- Sao em ích kỷ vậy? Đúng, đó là tiền của em thật, nhưng cái nhà em đang ở là tiền ai trả? Đã đi lấy chồng, làm vợ làm dâu rồi thì phải biết nghĩ cho nhà chồng với chứ? Còn em thì suốt ngày chăm chăm ôm tiền về cho nhà ngoại, có người vợ, người con dâu nào như em không?

Vậy là vợ tôi đùng đùng đòi dọn ra ở riêng, lúc đi còn không quên quay lại nói: “Lấy chồng không nhờ chồng được tý nào”. Vợ tôi bỏ nhà đi 2 ngày nay chưa thấy về. Trong chuyện này tôi không muốn xuống nước trước, tôi chỉ muốn vợ đối xử cân bằng giữa hai bên nội ngoại mà em cứ cứng đầu không chịu nghe. Không biết có anh em nào gặp phải tình cảnh như tôi chưa, và tôi nên xử lý ra sao cho hợp lý bây giờ?