Cho đến một buổi tối nọ trong khuôn viên một khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, khi mọi người kéo nhau đi mua sắm, chỉ còn sếp Thịnh và Thủy ngồi với nhau trên chiếc ghế đá ngoài vườn.

Sau mấy lần cùng sếp đi tiếp khách đối tác của công ty, Thủy được đề bạt chức trưởng phòng hành chính tổng hợp. Cũng từ đó, giữa sếp và Thủy có sự thân mật khác thường. Trong các đoàn đi công tác nước ngoài do sếp Hữu Thịnh làm trưởng đoàn thế nào cũng có Hằng đi theo làm phiên dịch.

Thịnh bảo nhà chỉ có hai vợ chồng lắm lúc buồn chẳng biết nói chuyện với ai. Thủy ngây thơ hỏi:

Sếp đã 53 tuổi, gần gấp đôi tuổi Thủy, vợ sếp gần 50 tuổi cũng đang làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Họ có hai con một trai một gái đang du học ở nước ngoài.

- Em tưởng 2 sếp nói chuyện với nhau thì hợp quá còn gì?

Sếp thở dài:

- Em tưởng thế thôi. Ngày mỗi người đi làm một nơi. Tối về mỗi người một phòng. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm còn chuyện gì mà nói. Từ ngày có em vào công ty anh thấy vui hẳn lên. Chuyến nào đi công tác không có em, anh cảm thấy hẫng hụt.

Hai người gần gấp đôi tuổi nhau mà sao Hằng cảm thấy lúc này tuổi tác chỉ là những con số vô hồn.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong vườn, bên con suối nhân tạo chảy róc rách, hai người ngồi sát vào nhau lúc nào không biết. Sếp khẽ cầm bàn tay Thủy, cô vội rút tay ra nhưng chỉ làm sếp nắm chặt hơn.

Thủy liền nghe bên tai tiếng thở hổn hển như của một chàng trai mới lớn:

- Em có giận anh không vì anh … đến với em khi … tuổi trẻ không còn.

Ba tiếng “đến với em” khiến trái tim Thủy đập loạn xạ. Sếp nhẹ nhàng kéo đầu Thủy vào vai mình. Họ cứ ngồi như thế rất lâu.

Đếm ấy Thủy trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng từ phòng bên, sếp nhắn tin cho Thủy: “Anh không sao ngủ được. Anh sang nói chuyện với em một lúc nhé”.

Thủy cũng đã trải qua vài mối tình thời sinh viên với những chàng trai cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ cảm thấy rạo rực như lúc này. Thủy vừa hé cửa ra, sếp đã lách người vào không một tiếng động.

Sau chuyến đi đó, tuy cả hai cùng cố tình tránh gặp nhau ở cơ quan, chỉ hẹn hò ở một quán café khá xa nhưng không hiểu sao dư luận vẫn xì xầm và có lẽ cũng đến tai vợ sếp.

Giữa lúc đó Thủy phát hiện mình đã có thai. Cô hốt hoảng báo tin cho người tình khiến anh cũng bất ngờ. Ngay sáng hôm sau, sếp dặn dò Thủy phải thật bình tĩnh đừng có làm liều.

Quả nhiên mấy hôm sau có một số lạ gọi đến máy của Thủy bằng một giọng rất nhẹ nhàng:

- A lô, xin lỗi hỏi có phải đây là máy của cô Thủy không?

Thủy hồi hộp trả lời:

- Dạ!

- Chào em. Chị là Nguyệt, vợ anh Hữu Thịnh.

Thủy lúng túng chưa biết nói sao, chỉ lí nhí :

- Em chào chị!

- Chị có một chuyện tế nhị muốn nói với em nhưng qua điện thoại không tiện. Lúc nào đó, chị có thể gặp em được không?

Mặc dù giọng chị rất êm ái nhưng vẫn làm Thủy lo lắng, cô chỉ nói “dạ” rất khẽ.

- Vậy chị mời em 9 giờ sáng chủ nhật này gặp nhau ở quán café Sập sình nhé. Chắc em biết chỗ đó rồi.

Mặt Thủy tái đi vì đó chính là nơi cô thường hẹn hò với sếp. Cô nghĩ mấy giây rồi trả lời:

- Dạ!

Đúng hẹn, bà giám đốc ngân hàng lái ô-tô đến quán và bước vào đưa tay cho Thủy bắt với vẻ nhã nhặn và rất tự tin. Sự việc diễn ra ngoài suy đoán của Thủy.

Cô Nguyệt có vẻ đẹp chín chắn của người đàn bà quý phái. Chị tâm sự rằng, biết chồng mình yêu Thủy thật lòng nên chị sẽ quyết định ly hôn để giải phóng cho anh ấy và em toại nguyện.

Chị sống độc lập quen rồi, con cái đã lớn khôn, dù không có chồng cuộc sống vẫn không sao, trong khi em mới là người cần anh ấy hơn.

Đó là điều Thủy chưa từng nghĩ đến. Một người đàn bà bị phản bội lại có thể bình tĩnh và cao thượng đến như vậy. Chị còn chia sẻ về những sở thích của anh để Thủy biết và có thể chăm sóc tốt cho anh ấy.

Hôm sau Thủy kể lại với sếp về cuộc gặp này. Anh cũng không ngờ vợ lại cư xử dứt khoát và nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ, thực lòng anh cũng không muốn gia đình tan vỡ ảnh hưởng đến các con. Anh ngồi bần thần không nói gì.

Như bừng tỉnh cơn mê, Thủy muốn buông bỏ tất cả. Mặc dù sếp hứa sẽ mua cho Thủy một căn hộ chung cư cách xa cái tỉnh này hàng trăm cây số và sẽ bảo đảm cuộc sống cho mẹ con Thủy để tránh dư luận không hay. Nhưng không ngờ là vợ sếp kiên quyết ly hôn dù chồng không ký chị vẫn đưa đơn ra tòa khiến anh trở tay không kịp.

Thực ra cuộc sống của vợ chồng cô Nguyệt từ lâu giống như hai đường thẳng song song. Đã có lần chị thuê người theo dõi chồng để biết thực hư thế nào.

Chỉ nghĩ đến việc anh ôm ấp người đàn bà khác khiến chị không còn một chút cảm hứng gì với người đàn ông mà mình gọi là chồng. Nhiều lúc chị nghĩ tại sao cứ phải chung sống giả dối với nhau, thậm chí trước mặt khách khứa còn đóng kịch gia đình hạnh phúc.

Khi biết anh có cô bồ mới là Thủy, thực lòng chị không thấy căm ghét cô ta. Chị thầm nghĩ đây là giọt nước tràn ly, đã giải thoát cho chị.

Điều phân vân nhất là chị nghĩ đến con nhưng không ngờ cả hai con đều đồng tình với mẹ. Họ chỉ mong miễn sao cả bố và mẹ đều hạnh phúc là chúng vui rồi.