Mới ngày nào còn 'thề non hẹn biển' quan tâm cho tôi suốt đời, thế mà bị đau tôi gọi điện cho chồng, anh nói một câu mà tôi khóc nghẹn

Tâm sự 13/11/2022 05:08

Bị thương nặng, tôi gọi cho chồng cầu cứu nhưng nhận lại cái kết đau đớn.

Là phụ nữ, hẳn ai cũng muốn được chồng yêu thương, chia sẻ công việc nhà. Nhưng tôi lại không có được phúc phận đó. Trước đây, tôi còn đi làm, có lương ổn định thì Tùng - chồng tôi vẫn giúp đỡ, hỏi han đến vợ. Nhưng khi sinh bé Mận, vì con yếu ớt, hay bệnh vặt nên tôi xin nghỉ làm để trông con. Lúc đó, chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này của vợ và động viên tôi cố gắng vài năm, đợi đến khi con đi học nhà trẻ thì đi làm lại. Tùng còn hẹn non thề biển là sẽ chăm lo cho hai mẹ con bất kể mỗi lúc tôi cần đến. 

Tuy nhiên, chỉ được vài tháng tôi bắt đầu mất niềm tin vào Tùng. Cụ thể, chồng bắt đầu "trở mặt" với vợ. Anh cằn nhằn chuyện tôi không kiếm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Thay vì chiều tan việc thì đi về nhà, Tùng bắt đầu hẹn hò bạn bè để đi nhậu. Ban đầu tôi gọi điện, anh còn chịu về sớm. Sau thì anh mắng nhiếc và đi suốt đêm.

Mới ngày nào còn 'thề non hẹn biển' quan tâm cho tôi suốt đời, thế mà bị đau tôi gọi điện cho chồng, anh nói một câu mà tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, tôi đứng trên ghế để thay bóng đèn trong nhà tắm. Bóng đèn này hư lâu rồi mà chồng tôi vẫn không chịu thay.

Nào ngờ, trong lúc bất cẩn, tôi trượt chân ngã. Nhìn một bên chân sưng vù, tôi cố lê người vào phòng ngủ lấy điện thoại, gọi điện cho Tùng. Lúc đó là 23 giờ tối, cũng may con tôi đã ngủ rồi.

Vừa nghe nói tôi bị té ngã, Tùng đã gắt lên: "Có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng khóc kể, bộ thằng này đi làm kiếm tiền dễ lắm hay sao? Hay cô đi kiếm tiền đi, tôi ở nhà ăn với ngủ thay". Nói rồi anh tắt máy.

Câu nói của Tùng khiến tôi bật khóc trong cơn uất nghẹn. Dù sau đó, anh có về, đưa tôi đến bệnh viện để chụp phim nhưng câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Bị chồng coi thường là cảm giác hết sức cay đắng, tủi nhục. Tôi có nên gửi con để đi làm lại không? Hiện tại, con tôi mới được 15 tháng tuổi thôi.

Tôi bật khóc khi biết lý do thật sự khiến chồng kiên quyết không về thăm hỏi bố vợ đang bị đau nặng

Tôi bật khóc khi biết lý do thật sự khiến chồng kiên quyết không về thăm hỏi bố vợ đang bị đau nặng

Dù có thù ghét đến mấy nhưng dù gì ông ấy cũng là bố của vợ anh cơ mà, tại sao anh lại không thể bỏ qua điều đó vì tôi cơ chứ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự chuyện gia đình

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