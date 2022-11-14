Mẹ bị bệnh chưa rõ sống chết ra sao, tôi đau đớn nhìn gia đình mình như những kẻ bị đồng tiền làm mất đi tính người

Tâm sự 14/11/2022 02:06

Mẹ tôi cả một đời luôn cố gắng chăm sóc các con khôn lớn, nhưng lại chưa từng được hạnh phúc cho đến cuối đời khiến tôi đau đớn vô cùng.

Cách đây 2 năm, mẹ tôi phải vào viện cấp cứu. Người hàng xóm gọi điện báo tin cho tôi về chăm sóc bà. Ngay lập tức tôi gọi cho hai anh trai nhưng không ai muốn về vì đang bận công việc. 

Ở viện phục vụ nửa tháng mà sức khỏe mẹ ngày càng yếu, bác sĩ khuyên đưa bà về nhà chăm sóc, bởi có cứu chữa nữa thì chỉ tốn tiền, chẳng thể khỏi bệnh.

Không anh chị nào chịu về chăm sóc mẹ, chồng động viên tôi ở lại quê, không thể để bà bệnh tật một mình được. Chồng sẽ nhờ bà nội đến chăm sóc và cơm nước cho 3 bố con. Tôi đã khóc khi nghe những lời an ủi của anh, thấy mình thật may mắn lấy được người chồng tâm lý.

Mẹ bị bệnh chưa rõ sống chết ra sao, tôi đau đớn nhìn gia đình mình như những kẻ bị đồng tiền làm mất đi tính người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vậy là suốt một năm qua, tôi ở lại quê chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ dài, chồng tôi đưa các con về thăm. Từ lúc mẹ đổ bệnh, gia đình hai anh trai cũng về thăm được 2 lần. Nhưng mỗi lần các anh chị về chơi chẳng ai chịu phục vụ mẹ mà chỉ hỏi han chuyện sức khỏe rồi ngồi chơi.

Tuần vừa rồi, bệnh của mẹ tôi đột ngột trở nặng, tôi gọi các anh trai về gấp. Khi mọi người về hỏi han tình hình của mẹ xong, anh cả nói là năm trước mẹ nói có 6 cây vàng, bây giờ số vàng đó ở đâu đưa cho các anh lo hậu sự khi mẹ mất.

Tôi bảo lúc về chăm sóc mẹ, bà chỉ đưa cho có 3 cây vàng. Tôi đưa cho các anh một cuốn sổ ghi chép cụ thể từng khoản tiền bà đi viện, rồi chuyện ăn uống, thuốc thang, bỉm,… Tôi nói là hiện tại đã tiêu hết số vàng đó của mẹ và tôi còn phải bỏ tiền túi ra 10 triệu, đang đợi các anh về thanh toán. Nhưng hai anh nói hàng tháng bà có 3 triệu tiền lương, đã dùng hết 3 cây vàng, vậy số vàng còn lại đâu.

Tôi cũng nói luôn là lúc mẹ bị bệnh, các anh hứa là sẽ trả công tôi chăm sóc, thế mà suốt một năm qua không anh nào trả một đồng. Tôi không muốn mất tình anh em nên không muốn nhắc tới. Nhưng thấy thái độ của các anh khó chịu quá, làm như thể tôi bòn rút vàng của mẹ, thế nên tôi cũng muốn sòng phẳng một lần cho xong.

Các anh nói sẽ trả cho tôi đầy đủ nếu tôi chịu giao số vàng đó ra. Mẹ tôi hiện tại không biết gì nữa, tôi đã bỏ công bỏ tiền chăm sóc mẹ, thế mà các anh trai không biết ơn mà lại còn nghi ngờ tôi đang giữ vàng của mẹ. Tôi rất sợ sau khi mẹ mất anh em tôi sẽ từ mặt nhau vì chút tài sản đó. Theo mọi người tôi phải làm sao để xóa tan sự nghi ngờ của các anh trai đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự chuyện gia đình

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