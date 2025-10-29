Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Tâm sự 29/10/2025 20:31

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Thời còn con gái, tôi phải chiến đấu với hơn chục thằng mới đưa được nàng về rinh. Mọi thứ của vợ đều hoàn hảo, từ gương mặt cho đến cách ăn mặc, đặc biệt là vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Hồi đó, nàng thường diện những bộ cánh ôm sát khiến cánh mày râu ai nhìn vào cũng phải khát thèm. Sự tự tin của em càng khiến tôi u mê tột độ.

Mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ khi em sinh con. Lúc mang bầu em tăng 20 kg. Cũng do tôi cứ ép em ăn uống thật nhiều cho con khỏe. Em nghe lời với lại cũng thương con nên cố ăn uống. Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Sau khi sinh con, em không xuống cân mấy. Phần bởi vì cho con bú sữa lại phải ăn đồ bổ. Mà toàn là chân giò hầm đu đủ, cháo móng giò, sữa bò nóng… Toàn những thứ tăng cân nên em càng tăng mạnh. Bụng ngấn mỡ thêm các vết rạn khiến em bất đầu mất tự tin vào cơ thể mình. Em không cho tôi đụng vào người mặc dù con đã 6 tháng. Theo ý kiến bác sĩ thì chúng tôi đã có thể quan hệ lại được. Thấy em cương quyết không cho, tôi nghĩ em mệt mỏi chăm con nên cắn răng chịu đựng.

 

 

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một năm, em cai sữa con và lao vào tập luyện thể dục, ăn kiêng các kiểu. Cân nặng cũng xuống dần. Lúc này em mới cho tôi đến gần nhưng với điều kiện phải tắt điện khi vợ chồng gần gũi. Lúc trước em không như vậy. Em rất tự tin phô diễn những chiêu chiều chuộng khiến tôi vô cùng thích. Nhưng bây giờ thì khác, em không cho tôi khám phá cơ thể em, chỉ giục tôi nhanh lên cho xong chuyện. Đèn thì tắt ngúm, ngay cả bóng ngủ cũng không cho bật. Tôi biết ý vợ nên cố tình an ủi rằng, em còn đẹp lắm, bụng có mỡ tí ôm mới sướng. Đàn ông thích nhìn phụ nữ gầy nhưng lại thích vợ mình mũm mĩm một tí một thích. Nghe xong em quẳng cho tôi một câu xanh rờn “Đàn ông ai chẳng giống nhau. Anh không phải dẻo miệng". Xong xua tôi đi ngủ.

Nói thật, tôi thấy em có béo lên thật, da cũng có rạn vài chỗ, có không bằng vóc dáng nóng bỏng ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thấy em xấu. So với những phụ nữ mới sinh khác, tôi thấy vợ mình còn hơn chán. Tôi cũng chưa từng chê vợ mình xấu hay sồ sề. Không hiểu sao trong đầu em lại đầy rẫy những ý nghĩ xấu về mình và cả chồng nữa. Chẳng lẽ phụ nữ đều như vậy cả sao? Nếu trước kia em tự tin bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti bấy nhiêu. Tôi khẳng định lại lần nữa, vợ tôi không hề xấu so với phần đông phụ nữ mới sinh khác. Tôi thấy em vẫn còn hấp dẫn dù không bằng thuở ban đầu. Tôi phải nói gì thì em mới chịu tin tôi đây?

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Khi về làm dâu, em ăn mặc khá thoải mái. Váy ngắn, quần sooc ở nhà. Tôi thì cũng khá hiện đại nên cho vậy là năng động không có gì đáng chê trách. Nhưng sau khi sinh con, cái thói ăn mặc thoải mái của vợ ngày càng trở thành hớ hênh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Sau ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 30/10/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/10/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 30/10/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi vào nhà

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 30/10/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi vào nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi