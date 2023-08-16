Trong lúc đó, chủ nhà hàng nơi tôi làm việc biết được chuyện bèn gợi ý với tôi rằng, nếu tôi muốn, ông ta sẽ giới thiệu tôi với một vị đại gia để ông ta cứu mẹ tôi.

Cái nghèo vẫn chưa tha cho gia đình tôi khi mẹ tôi đột nhiên bị bệnh nặng. Bác sỹ bảo bà bị thận hư, cần nhiều tiền để điều trị. Tôi run rẩy khi biết tin, với thu nhập của tôi hiện tại, việc chăm lo cho mẹ chữa bệnh là điều không thể nhưng tôi cũng không thể đứng yên ngồi nhìn mẹ tôi c.hết dần c.hết mòn như thế.

Theo sự sắp xếp của ông chủ nhà hàng, chúng tôi sẽ gặp nhau tại một khách sạn hạng sang. Sau khi tôi bán đời con gái cho vị đại gia 40 tuổi này thì ông ta sẽ đưa cho tôi 50 triệu. Tôi cứ nghĩ đến giây phút một người đàn ông béo ú, già nua đổ ập lên người mình là nước mắt cứ trào ra.

Thế nhưng khi bước vào khách sạn, tận mắt nhìn thấy vị đại gia đó tôi mới thấy mọi suy đoán của mình đều sai. Ông ta nhìn trẻ hơn so với tuổi, lại phong độ, điển trai chứ không béo.

Tôi chỉ biết câm nín cầm cục tiền to tướng. Ông ta đóng cửa bỏ đi chưa đầy 1 phút sau đã quay lại rồi nói:

- Thôi mặc quần áo ra xe tôi chở về. Cầm cục tiền đó đi ra ngoài có khi bị cướp.

Thế là tôi lục đục mặc quần áo vào rồi cầm tiền đi về. Bác sỹ bảo chừng này tiền cũng chỉ chạy chữa cho mẹ tôi trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng với tôi, được nhìn thấy mẹ sống đã là một ân huệ lớn rồi, tôi không mong điều gì khác nữa.

Sau hôm đó, hôm nào ông đại gia đó cũng đến nhà tôi. Khi thì ông ta mua sữa, khi thì mua hoa quả. Rồi hôm đó, chính ông ta là người cứu tôi khỏi bàn tay của mấy gã côn đồ.

Thế rồi chúng tôi yêu nhau khi nào chẳng hay. Ông ta nói rằng thực ra ông ta đã có một đời vợ nhưng bị vợ phản bội, mang con ra nước ngoài với người tình. Từ đó đến nay, ông ta hận đàn bà và muốn làm họ khổ nhục. Thế nhưng thấy được tấm chân tình của tôi, ông ta lại động lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây tôi chẳng còn gọi người đó là “ông” nữa. Chúng tôi đã cưới nhau và có một cô con gái xinh xắn. Anh cảm nhận được ở tôi sự chân thành và muốn bắt đầu lại nghiêm túc với tôi. Tôi không ngờ sau lần bán thân để cứu mẹ, tôi lại có được thứ hạnh phúc ngọt ngào như bây giờ.