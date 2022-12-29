Vì lý do khó nói, chồng âm thầm quan tâm, gạ gẫm gái lạ gu 'mặn' hơn cả chính thất, hành động hằng đêm còn gây sốc hơn khiến vợ nghẹn đắng

Và cô ấy nói sẽ vào Nam để công tác một phần là vì công việc một phần là được gặp chồng mình. Cô gái ấy qua lời kể của anh là một người có ngoại hình rất xinh đẹp. Ngày mình phát hiện ra anh đang có một mối quan hệ mập mờ với người con gái khác mình thật sự rất muốn chết vì mình yêu chồng rất nhiều. Cũng đặt tất cả niềm tin ở chồng mình, về một tương lai tốt đẹp mà hai đứa mình đang xây dựng mỗi ngày. Hầu như trong mắt mọi người ai cũng nghĩ mình thật sự may mắn và gia đình mình rất hạnh phúc.

Mình và chồng quen nhau được 5 năm cưới nhau 3 năm. Chúng mình đến với nhau dựa trên tình yêu và có được một cậu con trai kháu khỉnh vừa tròn 2 tuổi. Gia đình chồng đối xử với mình rất tốt. Mình được nhiều người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn. Chồng mình cũng là một người chồng một người cha tốt cho đến một ngày… mình phát hiện anh đang tìm hiểu một người con gái khác. Nhưng 2 người chỉ dừng lại ở mức nhắn tin chứ cũng chưa gặp nhau lần nào, vì một người ở Bắc một người ở Nam.

Mình có gặng hỏi anh và cho anh cơ hội thật lòng với mình nhưng tận 3 lần anh kể cho mình nghe vẫn còn có sự lấp liếm, mình hỏi anh tại sao lại nói dối anh nói anh sợ…sợ mình không bỏ qua cho anh. Ngày mình biết chuyện anh đã quỳ xuống cầu xin mình tha thứ cho anh, cho anh cơ hội để anh sữa chữa lỗi lầm vì anh biết lỗi này của anh là rất lớn. Mình đã khóc rất nhiều, đau đến lặng câm, mình không biết phải làm như thế nào vì trước đó mình đã từng nói với anh rằng chuyện gì mình cũng có thể xem xét và tha thứ nhưng trong hôn nhân mà ngoại tình thì mình không bao giờ tha thứ được, vì nó là giới hạn cuối cũng của mình rồi.

Trước đây anh luôn tạo cho mình cảm giác an toàn, luôn bảo vệ mình khiến mình không hề hoài nghi bất cứ điều gì về anh. Nhưng cho tới bây giờ mình vẫn không thể hiểu anh nói anh thương mình, yêu mình và con vậy mà anh vẫn có thể cho người thứ 3 có cơ hội xen vào đoạn tình cảm gia đình mình.

Anh biết vậy nhưng vẫn nỡ đối xử với mình như thế. Mình nghẹn tới nỗi không thể thở được. Cô gái ấy cũng không biết anh có gia đình và có con vì khi anh biết cô ấy có tình cảm với anh thì anh có nói rằng mình đã cps người yêu rồi chứ không phải là đã có vợ con.

Anh đã gieo cho cô gái ấy hi vọng và bóp nát niềm tin của mình dành cho anh. Điều mình buồn là cho tới cuối cùng anh vẫn còn lấp liếm và không thật thà với mình. Mình có hỏi anh mình có phải là một người vợ, một người mẹ không tốt nên anh mới tìm người con gái khác không? thì anh bảo mình hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả. Là tại anh rảnh nên muốn kiếm người để nói chuyện và vô tình thấy cô gái ấy và cảm thấy cô ấy nói chuyện rất hợp với anh nên anh mới thế. Cô gái ấy có tận 2 bằng Đại Học, có nhà và có xe ô tô, có cả 2 phòng khám tự mở. Nhưng thứ cô ấy không có là sức khoẻ vì cô ấy bị ung thư, nên anh đồng cảm với cô ấy và thấy thương.

Ảnh minh họa: Internet

Còn mình và con mình thì sao nhỉ? Mình luôn tự cảm thấy mình có lỗi vì nghĩ rằng chắc mình là một người vợ chưa tốt nên chồng mình mới như thế. Nói sơ về mình thì mình khá ngoan và nghe lời anh. Bất kể vấn đề gì anh nói mình đều tin và nghe theo, thậm chí anh chỉ con mèo mà nói con chó mình cũng nhịn anh được. Mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh và gia đình anh. Vì mình rất trân trọng những gì ở hiện tại mà mình đang có. Giờ mình nặng lòng lắm, mình yêu con và chồng rất nhiều. Nhưng yêu bao nhiêu mình lại càng hận anh bấy nhiêu. Anh có hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, sẽ cố gắng thay đổi để sau này lo cho vợ con có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn đặt niềm tin rất nhiều cho một người đổi lại họ lừa dối bạn thì nó tồi tệ tới cỡ nào không?

Giờ mình không thể tin anh được nữa. Không thế an lòng khi bên cạnh anh được nữa vì mình sợ thật sự rất sợ mình lại cho phép người ta làm mình tổn thương một lần nữa. Nhưng mình như vậy thì có ích kỉ quá không? Còn con mình nữa. Mình thật sự bế tắc và không biết có nên cho anh một cơ hội để sửa lại lỗi lầm mà anh gây ra. Mình chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng thôi. Vì mình dù sao cũng phải mạnh mẽ sống vì con.

Nguồn: Internet