Vì lý do khó nói, chồng âm thầm quan tâm, gạ gẫm gái lạ gu 'mặn' hơn cả chính thất, hành động hằng đêm còn gây sốc hơn khiến vợ nghẹn đắng

Tâm sự 29/12/2022 21:30

Vợ chồng xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, ấy vậy mà chồng tôi lại có những suy nghĩ khác người, âm thầm ngoại tình trong tư tưởng và chuẩn bị gặp mặt cô gái ấy lại bị tôi phát giác.

Mình và chồng quen nhau được 5 năm cưới nhau 3 năm. Chúng mình đến với nhau dựa trên tình yêu và có được một cậu con trai kháu khỉnh vừa tròn 2 tuổi. Gia đình chồng đối xử với mình rất tốt. Mình được nhiều người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn. Chồng mình cũng là một người chồng một người cha tốt cho đến một ngày… mình phát hiện anh đang tìm hiểu một người con gái khác. Nhưng 2 người chỉ dừng lại ở mức nhắn tin chứ cũng chưa gặp nhau lần nào, vì một người ở Bắc một người ở Nam.

Vì lý do khó nói, chồng âm thầm quan tâm, gạ gẫm gái lạ gu 'mặn' hơn cả chính thất, hành động hằng đêm còn gây sốc hơn khiến vợ nghẹn đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và cô ấy nói sẽ vào Nam để công tác một phần là vì công việc một phần là được gặp chồng mình. Cô gái ấy qua lời kể của anh là một người có ngoại hình rất xinh đẹp. Ngày mình phát hiện ra anh đang có một mối quan hệ mập mờ với người con gái khác mình thật sự rất muốn chết vì mình yêu chồng rất nhiều. Cũng đặt tất cả niềm tin ở chồng mình, về một tương lai tốt đẹp mà hai đứa mình đang xây dựng mỗi ngày. Hầu như trong mắt mọi người ai cũng nghĩ mình thật sự may mắn và gia đình mình rất hạnh phúc.

Trước đây anh luôn tạo cho mình cảm giác an toàn, luôn bảo vệ mình khiến mình không hề hoài nghi bất cứ điều gì về anh. Nhưng cho tới bây giờ mình vẫn không thể hiểu anh nói anh thương mình, yêu mình và con vậy mà anh vẫn có thể cho người thứ 3 có cơ hội xen vào đoạn tình cảm gia đình mình.

Vì lý do khó nói, chồng âm thầm quan tâm, gạ gẫm gái lạ gu 'mặn' hơn cả chính thất, hành động hằng đêm còn gây sốc hơn khiến vợ nghẹn đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình có gặng hỏi anh và cho anh cơ hội thật lòng với mình nhưng tận 3 lần anh kể cho mình nghe vẫn còn có sự lấp liếm, mình hỏi anh tại sao lại nói dối anh nói anh sợ…sợ mình không bỏ qua cho anh. Ngày mình biết chuyện anh đã quỳ xuống cầu xin mình tha thứ cho anh, cho anh cơ hội để anh sữa chữa lỗi lầm vì anh biết lỗi này của anh là rất lớn. Mình đã khóc rất nhiều, đau đến lặng câm, mình không biết phải làm như thế nào vì trước đó mình đã từng nói với anh rằng chuyện gì mình cũng có thể xem xét và tha thứ nhưng trong hôn nhân mà ngoại tình thì mình không bao giờ tha thứ được, vì nó là giới hạn cuối cũng của mình rồi.

Anh biết vậy nhưng vẫn nỡ đối xử với mình như thế. Mình nghẹn tới nỗi không thể thở được. Cô gái ấy cũng không biết anh có gia đình và có con vì khi anh biết cô ấy có tình cảm với anh thì anh có nói rằng mình đã cps người yêu rồi chứ không phải là đã có vợ con. 

Anh đã gieo cho cô gái ấy hi vọng và bóp nát niềm tin của mình dành cho anh. Điều mình buồn là cho tới cuối cùng anh vẫn còn lấp liếm và không thật thà với mình. Mình có hỏi anh mình có phải là một người vợ, một người mẹ không tốt nên anh mới tìm người con gái khác không? thì anh bảo mình hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả. Là tại anh rảnh nên muốn kiếm người để nói chuyện và vô tình thấy cô gái ấy và cảm thấy cô ấy nói chuyện rất hợp với anh nên anh mới thế. Cô gái ấy có tận 2 bằng Đại Học, có nhà và có xe ô tô, có cả 2 phòng khám tự mở. Nhưng thứ cô ấy không có là sức khoẻ vì cô ấy bị ung thư, nên anh đồng cảm với cô ấy và thấy thương.

Vì lý do khó nói, chồng âm thầm quan tâm, gạ gẫm gái lạ gu 'mặn' hơn cả chính thất, hành động hằng đêm còn gây sốc hơn khiến vợ nghẹn đắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn mình và con mình thì sao nhỉ? Mình luôn tự cảm thấy mình có lỗi vì nghĩ rằng chắc mình là một người vợ chưa tốt nên chồng mình mới như thế. Nói sơ về mình thì mình khá ngoan và nghe lời anh. Bất kể vấn đề gì anh nói mình đều tin và nghe theo, thậm chí anh chỉ con mèo mà nói con chó mình cũng nhịn anh được. Mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh và gia đình anh. Vì mình rất trân trọng những gì ở hiện tại mà mình đang có. Giờ mình nặng lòng lắm, mình yêu con và chồng rất nhiều. Nhưng yêu bao nhiêu mình lại càng hận anh bấy nhiêu. Anh có hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, sẽ cố gắng thay đổi để sau này lo cho vợ con có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn đặt niềm tin rất nhiều cho một người đổi lại họ lừa dối bạn thì nó tồi tệ tới cỡ nào không?

Giờ mình không thể tin anh được nữa. Không thế an lòng khi bên cạnh anh được nữa vì mình sợ thật sự rất sợ mình lại cho phép người ta làm mình tổn thương một lần nữa. Nhưng mình như vậy thì có ích kỉ quá không? Còn con mình nữa. Mình thật sự bế tắc và không biết có nên cho anh một cơ hội để sửa lại lỗi lầm mà anh gây ra. Mình chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng thôi. Vì mình dù sao cũng phải mạnh mẽ sống vì con.

Nguồn: Internet

Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người

Chê vợ bỉm hôi sữa, già nua xuề xòa, chồng 5 lần 7 lượt cặp kè gái làng chơi rồi nhận cái kết chết điếng người

Tôi đã gần 30 tuổi đầu, cũng từng trải qua nhiều cuộc tình, cũng từng yêu hết mình, thề non hẹn biển, rồi cũng mất nhau. Sau bao nhiêu đỗ vỡ thì con người ta sẽ chín chắn hơn nhưng không, càng đổ vỡ càng suy sụp thì bản thân lại càng bị mất phương hướng, để rồi hướng vào 1 lối rẽ mà đến cả bản thân cũng không ngờ tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva Tâm sự tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 13 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới