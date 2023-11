Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy chồng bạn bè mình cũng không được gặp gỡ nhiều. Về nhà ngoại, dù cách 10 phút đi xe ,tuần cũng chỉ về ăn được 1 bữa cơm rồi lại bị chồng vội giục về. Sáng cuối tuần, 2 vợ chồng muốn ăn sáng cafe 1 chút cũng không được do bà nói ý còn việc nhà phải dọn, chiều đã về ngoại còn tót đi chơi. Có lần xung đột bà đã chửi bới mình là gái già, không khéo léo vụng về, rồi là ép con trai bà làm việc này việc kia, con trai bà không việc gì phải làm việc gì trong nhà này, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ, rồi không bằng dâu nhà này nhà nọ, không biết đường hầu hạ mẹ chồng...

Đỉnh điểm của sự chịu đựng của mình là hôm trước, chồng đi công tác, do vậy mình xin về ngoại 2 hôm chồng đi, từ ngày lấy chồng đến giờ hơn 1 năm mình mới xin về, do bố mẹ mình cũng nhớ con nhớ cháu do nhà mình chỉ có mấy chị em gái. Mẹ chồng mình liền bảo: Sống sao cho thật tâm vào, thắp hương trước ban thờ mà tâm giả dối thì còn lâu mới có con có cái. Mình ngỡ ngàng không hiểu sao bà nói vậy, hóa ra bà bảo luôn tiếp : lấy chồng rồi, thì sống hết lòng vì nhà chồng, nhà này có nề có nếp gia giáo, không như này như kia... Về sau bố mẹ chồng già còn biết đường mà nuôi bố mẹ, thích về ngoại thì về hẳn cả tuần, sống mà coi đây là cái nơi tạm bợ thì không tốt đẹp được (đoạn này bố chồng mình cũng đồng tình). Thật sự với một người mẹ mong con như mình, nó như mũi dao chạm vào tim, và mình thấy uất ức vô cùng.