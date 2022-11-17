Sống chung với mẹ chồng cổ hũ khó tính, tôi trải qua những ngày như địa ngục, sáng "rửa mặt" bằng nước mắt, tối "ăn cơm" chửi nên đã đưa ra quyết định khiến bà tái sẩm mặt mày

Tâm sự 17/11/2022 23:55

Vợ chồng mình bằng tuổi, cưới nhau được 1 năm rưỡi và chưa có con. Cuộc sống hôn nhân 1 năm qua thật sự không dễ dàng với mình.

Nói về nhà chồng thì đều là công chức. Mình sống chung với ông bà chồng, bố mẹ chồng, em gái chồng. Hai đứa mình đều đi làm, độc lập về kinh tế. Từ ngày lấy chồng, mình biết ý sáng 6h vẫn dậy nấu cơm cho mẹ chồng và mình mang đi. Chiều tối đi làm là về nhà, thấy có việc gì cũng cố gắng làm để không bị chê trách.

Nhiều khi mình cũng ốm, cũng mệt, nhưng mỗi lần không làm mẹ chồng lại tỏ thái độ nên mình cũng cố gắng. Bà thường xuyên kiểm soát mình theo kiểu con đi đâu, làm gì, đi với ai.... Xin đi đâu là bà khó chịu, không hài lòng, dù bà không nói hẳn là không được phép.

Sống chung với mẹ chồng cổ hũ khó tính, tôi trải qua những ngày như địa ngục, sáng 'rửa mặt' bằng nước mắt, tối 'ăn cơm' chửi nên đã đưa ra quyết định khiến bà tái sẩm mặt mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy chồng bạn bè mình cũng không được gặp gỡ nhiều. Về nhà ngoại, dù cách 10 phút đi xe ,tuần cũng chỉ về ăn được 1 bữa cơm rồi lại bị chồng vội giục về. Sáng cuối tuần, 2 vợ chồng muốn ăn sáng cafe 1 chút cũng không được do bà nói ý còn việc nhà phải dọn, chiều đã về ngoại còn tót đi chơi. Có lần xung đột bà đã chửi bới mình là gái già, không khéo léo vụng về, rồi là ép con trai bà làm việc này việc kia, con trai bà không việc gì phải làm việc gì trong nhà này, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ, rồi không bằng dâu nhà này nhà nọ, không biết đường hầu hạ mẹ chồng...

Đỉnh điểm của sự chịu đựng của mình là hôm trước, chồng đi công tác, do vậy mình xin về ngoại 2 hôm chồng đi, từ ngày lấy chồng đến giờ hơn 1 năm mình mới xin về, do bố mẹ mình cũng nhớ con nhớ cháu do nhà mình chỉ có mấy chị em gái. Mẹ chồng mình liền bảo: Sống sao cho thật tâm vào, thắp hương trước ban thờ mà tâm giả dối thì còn lâu mới có con có cái. Mình ngỡ ngàng không hiểu sao bà nói vậy, hóa ra bà bảo luôn tiếp : lấy chồng rồi, thì sống hết lòng vì nhà chồng, nhà này có nề có nếp gia giáo, không như này như kia... Về sau bố mẹ chồng già còn biết đường mà nuôi bố mẹ, thích về ngoại thì về hẳn cả tuần, sống mà coi đây là cái nơi tạm bợ thì không tốt đẹp được (đoạn này bố chồng mình cũng đồng tình). Thật sự với một người mẹ mong con như mình, nó như mũi dao chạm vào tim, và mình thấy uất ức vô cùng.

Mình cũng bảo lại rằng nhà con cũng chỉ có mấy chị em gái, con là cả. Giờ bố mẹ con già yếu rồi, con cũng cần chăm lo, có trách nhiệm, mẹ thông cảm con xin về. Rồi mẹ chồng lại bảo xưa bà sống như nào, hết lòng vì gia đình chồng ra sao, lấy chồng là phải phục vụ nhà chồng tận tụy, đừng có suy nghĩ hơi tí về ngoại.

Sống chung với mẹ chồng cổ hũ khó tính, tôi trải qua những ngày như địa ngục, sáng 'rửa mặt' bằng nước mắt, tối 'ăn cơm' chửi nên đã đưa ra quyết định khiến bà tái sẩm mặt mày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bà nói thế trong khi hơn 1 năm qua mình tiếp xúc thì không phải thế. Chồng mình bênh mình 1 cách yếu ớt và lố bịch là : thôi mẹ, phải ai cũng mạnh mẽ như mẹ và chu toàn được nhe mẹ đâu. Vợ con nó cũng biết điều, nhưng văn hóa khác biệt, nhà mình nề nếp, vợ con chưa quen....

Cả gia đình này nói cứ như chửi vào mặt mình là nhà mình không gia giáo, mình không biết điều biết sống. Mình còn vô tình đọc được tin nhắn của mẹ chồng mình với chồng là bản chất của vợ con nó không thay đổi được đâu, con nên suy nghĩ kĩ lại. Thật lòng, đếu đoạn này mình không rõ tâm ai giả dối.

Tuy nhiên, nếu người ngoài nhìn vào, nhà chồng mình tô vẽ lên là mình được sống trong 1 gia đình trí thức, gia giáo vè nề nếp. Mẹ chồng và chồng mình bảo với mọi người, mình rất thích ở chung vì đầm ấm và hạnh phúc. Ai cũng bảo, mình tu tốt mới có mẹ chồng tâm lý thế này. Thật sự nực cười!

Sống chung với mẹ chồng cổ hũ khó tính, tôi trải qua những ngày như địa ngục, sáng 'rửa mặt' bằng nước mắt, tối 'ăn cơm' chửi nên đã đưa ra quyết định khiến bà tái sẩm mặt mày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mình đã đi khám và có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, xin chồng cho ở riêng. Chồng bảo mẹ vĩ đại, khi nào mình nuôi được gia đình chồng như mẹ chồng nuôi cả nhà thì hãy có quyền lên tiếng hay yêu cầu. Nếu không chấp nhận sống chung, thì ly hôn. Anh nói vậy là vì mỗi lần cãi nhau xung đột, mẹ chồng mình đều có kiểu thôi cứ bỏ cái thân già này cô độc 1 mình mà sống, cho anh chị tự do thoải mái. Anh bảo anh con trưởng, không xa mẹ được.

Mình quả thật không mong muốn việc ly hôn, muốn tìm ra phương án để xử lý, và mong muốn chồng mình hiểu được môi trường sống này quá toxic và ngột ngạt với mình hơn 1 năm qua. Mình đã vô cùng nhẫn nhịn, đến giờ mình còn thấy sợ về nhà chồng và nghe tiếng mẹ chồng nói... Giá mà chồng mình có thể chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu mình nhiều hơn.

Nguồn: Internet

Phát hiện chồng ngoại tình 5 lần 7 lượt bỏ qua, vợ bình thản chấp nhận mọi tủi nhục đau đơn chỉ vì một lý do khiến người đời chua xót

Phát hiện chồng ngoại tình 5 lần 7 lượt bỏ qua, vợ bình thản chấp nhận mọi tủi nhục đau đơn chỉ vì một lý do khiến người đời chua xót

Biết chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác nhưng mình vẫn cố gắng bỏ qua vì con. Mình thấy rất đau lòng và bế tắc trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt và tủi thân này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau