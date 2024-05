Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội: Cảnh sát giải cứu hơn 50 người thoát nạn

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 22h15 ngày 17/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tại tầng 2 tòa nhà tại số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Đống Đa, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.