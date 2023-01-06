Về tới nơi, tôi đạp cửa nhà tắm để nhìn rõ thì sốc ngất trước cảnh tượng em họ quỳ rạp phía trước chồng, chiếc khăn tắm quấn độc trên người đã nói rõ

Tâm sự 06/01/2023 00:55

Trong không gian ấy, tôi thực sự suy nghĩ không thể sai được... Lẽ nào chồng lại làm điều ấy, bật cửa phòng tắm, tôi chứng kiến điều đau đớn.

Năm nay tôi 33 tuổi, đã kết hôn được 8 năm. Vợ chồng tôi sinh được 2 cô công chúa rất dễ thương. Cả hai bé đều lớn, đợt này tôi đang muốn thả để sinh lại nhưng 1 phần sợ ra con gái nữa, 1 phần mẹ chồng bảo năm tới sinh không được tuổi nên kế hoạch đành hoãn.

Hai vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, 1 tuần 1, 2 lần. Chuyện nhà chuyện cửa hay chuyện con cái vợ chồng tôi cũng rất hợp nhau. Anh ấy cũng là người chồng khá tâm lý. Thế nên mặc dù đã 2 con, trông tôi vẫn trẻ trung so với tuổi, thân hình cũng không đến mức xuống cấp lắm. Nhiều người thầm nhìn gia đình tôi ngưỡng mộ.

Mọi thứ sẽ cứ êm đềm trôi đi cho đến khi đứa em họ nhà chú tôi lên ôn thi đại học. Có xin tá túc nhà tôi 1 tháng. Thi xong là nó về quê liền. Nhà chú ấy nghèo hơn nữa mấy đứa con nhà chú ấy con bé nào cũng hiền lành, chăm chỉ lại học giỏi nên tôi bàn với chồng cho phép con bé được ở nhà tôi.

Chồng tôi xưa nay ít tham gia chuyện nhà vợ nên anh ấy đồng ý luôn. Vậy là nhà có thêm người, không khí cũng sôi động hẳn vì con bé cũng rất thích trẻ con. Con bé cũng khá xinh xắn, phổng phao. Ngoài giờ đi học, con bé thường xuyên phụ giúp tôi việc nhà, làm gì cũng nhanh nhẹn, cái gì không biết nói 1 lần là nhớ nên vợ chồng tôi quý nó lắm.

Về tới nơi, tôi đạp cửa nhà tắm để nhìn rõ thì sốc ngất trước cảnh tượng em họ quỳ rạp phía trước chồng, chiếc khăn tắm quấn độc trên người đã nói rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ở nhà tôi gần 1 tháng, con bé xin phép ra ở chỗ cô bạn mấy hôm cùng nhau thi rồi cả 2 về quê. Tôi cũng hỏi khá kỹ cô bạn thân của con bé xác mình đúng như con bé nói tôi cũng đồng ý cho nó ra ở đấy. Cứ đinh ninh mọi thứ xuôi chèo mát mái ai dè.

Tôi đau đớn chứng kiến cảnh tượng ghê tởm của chồng và em họ...

Hôm ấy, tôi nói với chồng tôi có tiệc sinh nhật chị bạn, đã gửi con cho ông bà nội gần đấy trông còn tôi về muộn. Nhưng tối đó, tôi đột nhiên bị đau bụng do đến tháng nên xin về sớm. 9h tối về tới nhà, tôi thấy nhà tối om. Cứ nghĩ chồng đi chơi chưa về.

Tôi ôm bụng lên phòng định đi ngủ. Khi vừa vào phòng tôi, tôi thấy nhà tắm đèn sáng, phía bên ngoài quần áo chồng tôi và của phụ nữ vương vãi ngay phòng ngủ. Đó không phải là quần áo của tôi, ngay lúc ấy, tôi còn nghe được những tiếng động lạ ở phòng tắm.

Linh tính có chuyện không hay, tôi tiến đến đạp mạnh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi có thể sốc ngay được. Đứa em họ tôi đang quỳ rạp phía trước chồng, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm còn chồng tôi thì không một mảnh vải che thân đứng đó hưởng thụ.

Họ nhìn thấy tôi mà cũng ngạc nhiên tột độ. Tôi lao vào tát cho chồng và đứa em họ mỗi người một cái. Chồng tôi vội vã xin lỗi, còn đứa em tôi cũng khóc lóc bảo tôi đừng nói với ai do anh họ dụ dỗ nó. Chồng tôi cũng thú nhận tất cả.

Tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật ghê tởm này cơ chứ. Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ chuyện này lại xảy đến với tôi, trong chính căn nhà tôi. Gã chồng của tôi, anh ta sao có thể làm thế với người thân của tôi, còn em họ... tôi chẳng biết nó ngây thơ thật hay giả vờ. Giờ tôi phải làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên với.

 

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu

Được gả vào gia đình có điều kiện, tôi hãi hùng vì chồng ngoại tình năm lần bảy lượt, trước khi ly hôn, tôi lại nhận được lời đề nghị muốn ngã khụyu

Tôi quyết định ly hôn bởi sự chịu đựng đã đạt đến mức giới hạn. Ấy vậy mà, trước khi kí đơn chính thức ra tòa, tôi lại nhận về lời đề nghị cay đắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích