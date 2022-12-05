Về nhà sớm hơn ngày thường, vừa bước vào cửa, tôi ‘dựng gai ốc’ khi phát hiện chồng đóng ‘cảnh nóng’ với người không ngờ tới

Tâm sự 05/12/2022 07:27

Khi tôi chuẩn bị bước vào cửa, bỗng chợt nghe âm thanh phát ra, tôi khẽ mở bên trong thì bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng.

Đang mang thai lại phát hiện chồng diễn "cảnh nóng" với người khác thì thật kinh khủng.

Chuyện gia đình tôi đang yên ấm bỗng chốc rối ren vì tôi phát hiện ra bí mật khủng khiếp về người chồng mẫu mực của mình.

Năm nay tôi 34 tuổi, lấy chồng được 7 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh là người hiền lành, chiều vợ, chiều con, luôn nhẹ nhàng tình cảm. Chung sống với nhau đã lâu, vợ chồng tôi cũng bao phen cãi cọ nhưng chưa một lần anh giơ tay đánh tôi.

Điều tôi thích nhất ở chồng là không nghiện rượu chè, hút thuốc và cũng chẳng quan tâm gì đến những cô gái chân dài. Mỗi ngày tan làm, anh thường về thẳng nhà với vợ con. Thỉnh thoảng, anh mới đi chơi với vài anh bạn. Bởi vậy mà dù lấy chồng đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc nhưng tôi chẳng bao giờ lo chuyện anh có người phụ nữ khác bên ngoài.

Về nhà sớm hơn ngày thường, vừa bước vào cửa, tôi ‘dựng gai ốc’ khi phát hiện chồng đóng ‘cảnh nóng’ với người không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đóng cảnh nóng với chồng là... đàn ông

Thế nhưng khi tôi mang thai bé thứ 2 được 5 tháng, tôi chết lặng khi phát hiện chồng thường xuyên có quan hệ thân mật với một người đàn ông. Có lần, tôi đi làm về nhà sớm, tôi đã lén nhìn thấy cảnh chồng mình đóng "cảnh nóng" ngay trong phòng ngủ của mình.

 

Lúc ấy, tôi sững sờ, suýt nữa thì làm rơi đồ nhưng vẫn cố kìm chế, tỏ ra như không có chuyện gì. Những ngày sau, tôi theo dõi chồng thì biết anh thường xuyên nhắn tin với Khoa- người đàn ông đó trên Facebook. Tôi không muốn tin nhưng buộc phải thừa nhận rằng chồng tôi là một người đồng tính.

Tôi thuê người theo dõi chồng để có thêm bằng chứng về chuyện này. Qua thám tử, tôi biết được chồng tôi và người đàn ông đó thường hẹn nhau trong nhà nghỉ. Họ còn không từ dẫn nhau đi picnic, đi spa để thực hiện những cảnh nóng khiến tôi ghê sợ.

 

Thực sự, khi biết được chuyện này, tôi rất hoang mang, không biết phải sao cho trọn vẹn. Tôi sợ đối mặt với sự thật cay đắng này. Gia đình tôi đang ấm êm, hạnh phúc mà. Nếu anh thừa nhận là người đồng tính, quyết tâm đến với người đàn ông kia, các con tôi sẽ ra sao đây?

Tôi sợ cảm xúc tiêu cực, buồn chán sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tôi cứ tự nhủ rằng cứ theo dõi, quan sát thêm một thời gian nữa, biết đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Về nhà sớm hơn ngày thường, vừa bước vào cửa, tôi ‘dựng gai ốc’ khi phát hiện chồng đóng ‘cảnh nóng’ với người không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến giờ, tôi đã sinh bé thứ 2 được hơn 1 năm rồi. Tôi để ý và vẫn thấy chồng nhắn tin qua lại với người đàn ông tên Khoa kia. Về đến nhà, anh vẫn yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình, chẳng có gì để chê cả.

Nhưng trong chuyện chăn gối, quả thực, vợ chồng thì chúng tôi đã chẳng còn cảm xúc. Anh chẳng bao giờ chủ động đến gần hay âu yếm tôi. Tôi thì ám ảnh vì hình ảnh chồng với người đàn ông đó nên không cũng chẳng muốn gần gũi chồng.

Vợ chồng tôi chỉ như những người bạn sống chung nhà mà thôi. Nhiều lần, tôi cũng thử gợi mở chồng, tôi hỏi anh buồn phiền, anh mệt mỏi thế nào, anh có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng anh đều gạt đi.

Tôi vẫn còn rất yêu chồng nhưng hiện giờ, tôi không biết phải làm sao cả. Tôi không muốn mất chồng vào tay người đàn ông khác cũng không dám phanh phui tất cả mọi chuyện. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy bế tắc quá!

 

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