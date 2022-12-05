Con dâu mới dẫn mẹ chồng đi mua sắm đầy tinh ý, nào ngờ bà đáp trả lại bằng một món quà khiến cô sững sờ không tin nổi vào mắt mình

Tâm sự 05/12/2022 00:11

Tôi nào có ngờ bà dành cho tôi điều hết sức bất ngờ này, khiến tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi là dâu mới, về nhà chồng được hơn 2 tháng thôi. Mẹ chồng tôi là người làm ăn kinh doanh nên ăn nói sắc sảo, lập luận chặt chẽ. Bố chồng tôi còn phải sợ vợ một phép, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng quyết hết.

Tôi cũng nghe chồng kể nhiều về mẹ và trong suy nghĩ, tôi luôn cho rằng mẹ rất khó gần, khó nói chuyện. Thế mà không, ngay ngày cưới, tôi đã ngạc nhiên khi mẹ chồng tự tay tháo gỡ những mảnh kim tuyến dính trên đầu tôi ra. Bà còn là người đi sau nâng váy để tôi không bị vấp ngã.

Đêm tân hôn, tôi đem tiền vàng đưa cho mẹ. Nào ngờ bà trả lại hết, còn bảo tôi thu xếp thời gian đi ký tên sang sổ đỏ. Bố mẹ cho vợ chồng tôi một mảnh đất 4 tỷ làm vốn khởi nghiệp đúng với lời hứa trên lễ đường. Nếu vợ chồng tôi thích ở riêng thì cứ xây nhà trên mảnh đất đó, ông bà sẽ cho chúng tôi một nửa tiền. Phải nói là tôi ngơ ngác ngỡ ngàng trước những gì mẹ chồng nói. Đây là những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Con dâu mới dẫn mẹ chồng đi mua sắm đầy tinh ý, nào ngờ bà đáp trả lại bằng một món quà khiến cô sững sờ không tin nổi vào mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sống chung với mẹ chồng, tôi thấy cuộc sống làm dâu cũng thoải mái. Bà không bắt ép tôi phải dậy sớm, tôi thích ngủ tới mấy giờ thì cứ ngủ, nhà có cô giúp việc lo rồi. Tôi muốn đi chơi thì cứ đi, bà còn bảo chồng chở tôi đi chơi, dạo mát cho thư thái tinh thần.

Hôm thứ 7, tôi có lương nên chủ động rủ mẹ chồng đi mua sắm. Khi vào trung tâm thương mại, mẹ chồng đột ngột rẽ vào quầy trang sức kim cương. Thú thật, tôi tái mặt khi nghĩ cảnh mẹ sẽ lựa một chiếc nhẫn hay sợi dây chuyền vài chục triệu, số tiền gấp mấy lần lương của tôi. Rồi khi thấy mẹ cầm chiếc vòng tay đính kim cương nhìn tới nhìn lui, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Con dâu mới dẫn mẹ chồng đi mua sắm đầy tinh ý, nào ngờ bà đáp trả lại bằng một món quà khiến cô sững sờ không tin nổi vào mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ vẫy tay gọi tôi lại rồi bình thản đeo chiếc vòng vào tay tôi. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì bà đã gật gù khen đẹp rồi thanh toán tiền. Tôi nhìn giá tiền 99 triệu mà hoa mắt chóng mặt.

Thấy thái độ của tôi, mẹ chồng cười. Bà nói tặng tôi chiếc vòng tay, xem như quà cho con dâu mới. Với bà, chỉ cần tôi sống biết điều, hiểu chuyện thì chắc chắn bà sẽ thương tôi như con ruột.

Tôi thích chiếc vòng lắm nhưng nó quá đắt. Mà trả lại thì tôi cũng khó xử, hơn nữa mẹ chồng cũng sẽ có những ấn tượng không tốt về con dâu. Giờ đeo chiếc vòng trị giá cả trăm triệu trên tay mà tôi áp lực nặng nề quá.

Định bước vào nhà nhưng bố chồng một mực ngăn cản, nghi ngờ sự lạ liền thẳng thừng xông vào, con dâu tái mặt khi nhìn thấy cảnh bên trong

Định bước vào nhà nhưng bố chồng một mực ngăn cản, nghi ngờ sự lạ liền thẳng thừng xông vào, con dâu tái mặt khi nhìn thấy cảnh bên trong

Vừa mở cửa tiến vào, tôi vô cùng choáng váng không tin vào mắt mình, càng bất ngờ khi mẹ chồng nói cho cô nghe bí mật.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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