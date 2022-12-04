Định bước vào nhà nhưng bố chồng một mực ngăn cản, nghi ngờ sự lạ liền thẳng thừng xông vào, con dâu tái mặt khi nhìn thấy cảnh bên trong

Sau khi kết hôn, hai người họ liền chuyển ra ngoài sống riêng và có một cuộc sống vô cùng thoải mái, dễ chịu. Dù trải qua không ít khó khăn, tình cảm mặn nồng như thuở ban đầu của người chồng khiến cô cảm thấy mình dường như chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Người phụ nữ trong câu chuyện này luôn mang trong mình mơ ước có được một mái ấm hạnh phúc. Và cô những tưởng rằng mình đã thực hiện được ước mơ ấy khi có duyên gặp gỡ với người chồng hiện tại.

Chỉ có điều dù đã lấy nhau đã được 2 năm nhưng hai người mãi vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng thi thoảng lại lên tiếng thúc giục khiến cả hai cũng không khỏi sốt ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy mẹ chồng không trách cứ gì, thế nhưng người phụ nữ biết rằng bà đã dần mất hết kiên nhẫn. Quả nhiên không lâu sau đó, mẹ chồng đích thân đến đưa con dâu đi khám.

Thế nhưng đến khi có kết quả, bà lại không cho cô biết mà chỉ nói rằng sức khỏe đều ổn rồi dặn dò uống điều độ là sẽ sớm có thai.

Nghe lời mẹ chồng nói, người phụ nữ cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng kể từ hôm đi khám về, mỗi ngày mẹ chồng đều sắc cho cô nhiều loại thuốc bắc khác nhau để bồi bổ.

Lại một năm nữa trôi qua, bụng của người phụ nữ vẫn chưa hề có chút động tĩnh gì. Điều này khiến chính cô cũng cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình.

Cho tới một dịp nọ, tranh thủ lúc chồng đi công tác, người phụ nữ liền về quê thăm bố mẹ chồng để thay đổi không khí.

Vừa về tới cửa nhà, cô đã thấy bố chồng đang ngồi ngoài cửa. Vẻ mặt của ông dường như vô cùng ngạc nhiên và có phần hốt hoảng khi thấy con dâu bất ngờ về thăm.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thăm hỏi bố vài câu, người phụ nữ đang định bước vào nhà thì đã bị ông cản lại ngay lập tức.

Hành động này của bố chồng khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu và nghi ngờ, vì thế càng kiên quyết đòi vào nhà cho bằng được.

Nào ngờ khi vừa mở cửa tiến vào, cảnh tượng bên trong nhà đã khiến cho người phụ nữ lập tức biến sắc. Hóa ra, người chồng đáng nhẽ đang đi công tác của cô, giờ đây lại đang ở nơi này và thân mật với một người đàn bà khác.

Biết rằng không thể giấu được con dâu, mẹ chồng liền cất tiếng giải thích với cô tất cả mọi chuyện.

Hóa ra, vào lần đi khám một năm về trước, bà đã biết cơ thể của cô rất khó có con. Chỉ có điều chồng cô lại là độc đinh của cả dòng họ, vì không muốn gia đình bị tuyệt tự nên bố mẹ chồng đã quyết định... thuê người mang thai hộ.

Chuyện này cũng đã nhận được sự đồng ý của người chồng. Tất cả họ đều thống nhất không tiết lộ sự thật vì sợ người phụ nữ sẽ đau lòng.

Trước những lời nói như sét đánh ngang tai của mẹ chồng, người vợ cảm thấy vô cùng đau đớn và uất ức vì đã bị cả gia đình lừa dối bấy lâu nay.

Ngay sau đó, cô đã lập tức lên xe bỏ về nhà. Sau khi trở về, người chồng liên tục xin lỗi vợ mình, còn bố mẹ anh thì kể từ đó đã không còn mặt mũi nào gặp lại con dâu.

Về phần người phụ nữ, sự thật đau đớn ấy khiến cuộc sống tưởng như vô cùng hạnh phúc của cô bỗng chốc vỡ vụn. Cô không biết rằng mình có còn đủ niềm tin để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa hay không...