Bố chồng lên tận nơi quyết cấm con dâu đứng tên nhà ở, câu đáp trả của chồng khiến ông đỏ mặt tía tai bắt xe về thẳng

Tâm sự 04/12/2022 23:47

Mặc dù rất yêu thương bố, nhưng anh chồng cũng vô cùng lí trí, câu đáp trả của anh khiến bố chồng giận dữ không nguôi.

Tối qua chồng tôi bảo còn chút việc trên công ty phải làm nốt, dặn tôi cứ ngủ trước. Tôi ôm con ngủ say, đến nửa đêm thì nghe được tiếng động từ phòng làm việc của chồng.

Hốt hoảng dậy xem, đến gần cửa phòng tôi kinh ngạc nghe tiếng bố chồng bên trong. Tại sao nửa đêm ông lại bất ngờ lên nhà vợ chồng tôi?

- Bố bảo không là không, sao mày không nghe lời bố? Vợ mày lương ba cọc ba đồng, có làm ra tiền đâu. Tiền mồ hôi công sức và cả nước mắt mình kiếm được, sao nỡ lòng chia cho vợ một nửa? Mình phải luôn phòng xa con ạ. Ở đời này chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.

Tôi lặng người đi. Hóa ra bố chồng lên vì việc này. Chuyện là vợ chồng tôi vừa quyết định mua nhà sau 6 năm làm lụng tích góp. Căn nhà hiện tại này chúng tôi vẫn đi thuê. Chuyện vui và kế hoạch lớn như vậy, tất nhiên vợ chồng đều khoe với bố mẹ đôi bên. Bố mẹ tôi mừng lắm, còn hứa sẽ tài trợ cho mấy chục triệu. Tuy số tiền không nhiều nhưng ông bà cũng chẳng dư dả, thế là quý lắm rồi.

Bố chồng lên tận nơi quyết cấm con dâu đứng tên nhà ở, câu đáp trả của chồng khiến ông đỏ mặt tía tai bắt xe về thẳng - Ảnh 1

Tại sao nửa đêm bố chồng lại bất ngờ lên nhà vợ chồng tôi? (Ảnh minh họa)

Còn bố chồng tôi thì lại tặng cho con dâu món quà đắng chát thế này. Thú thực tôi luôn nghĩ hai vợ chồng cùng đứng tên là lẽ tất nhiên, bởi tài sản hình thành trong hôn nhân. Nhưng lời của bố chồng khiến tôi giật mình ngẫm lại, biết đâu chồng không nghĩ như vậy thì sao?

Tôi đứng ngoài bồn chồn, hồi hộp chờ câu trả lời của anh:

- Con đã quyết định rồi bố ạ, vợ chồng con sẽ cùng đứng tên căn nhà. Đó là quyền lợi vợ con đáng được hưởng và nó cũng giúp tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.

Bố chồng đập bàn gắt lên:

- Mày chưa nhìn tấm gương của bố mà sáng mắt ra à? Đàn bà bạc bẽo lắm, mày không nhớ mẹ mày đã cư xử với chồng thế nào ư? Nếu bố không vun vén, cất giữ tài sản, tiền bạc thì bà ta đã ôm hết theo nhân tình rồi! Bà ta nhẫn tâm để lại chồng và hai đứa con nhỏ. Phụ nữ một khi đã thay lòng thì độc ác lắm con ạ, không còn nhớ đến tình nghĩa đâu.

Tôi rất mừng trước câu trả lời của chồng nhưng liệu anh có bị dao động không? Sự thật là mẹ chồng tôi đã bỏ chồng con để kết hôn với người khác. Chắc chắn chồng tôi nhiều lần tủi thân và oán hận sự thay lòng của bà.

Song câu nói tiếp theo của chồng khiến tôi không cầm được nước mắt:

- Không đâu bố ạ. Đúng là lúc đầu con rất giận mẹ nhưng sau đó con nhận ra chuyện gì cũng có nguồn cơn. Mẹ có gia đình mới nhưng vẫn rất quan tâm đến con với em gái, chưa bao giờ để chúng con phải chạnh lòng.

Dần lớn lên, con mới hiểu mẹ đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc bên bố. Ông bà nội khó tính khắt khe, bố thì luôn tính toán chi li với vợ, thâu tóm kinh tế, lúc nào cũng sợ mẹ chi tiêu hoang phí và mang tiền về cho nhà đẻ. Đến tiền mẹ làm ra mà bà nội với bố cũng cầm hết. Con đã tự hỏi nếu con ở vào vị trí của mẹ thì có chịu đựng được một cuộc hôn nhân như vậy hay không?

Và con đã tha thứ cho mẹ. Đúng là con không muốn đi vào vết xe đổ của bố mẹ nhưng không phải bằng việc thu vén tiền bạc, không cho vợ cầm tiền. Con sẽ đối xử với cô ấy một cách công bằng, rộng lượng và chân thành. Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cũng không cần phải hối tiếc vì mình đã không tử tế. Những gì cần nói con đã nói hết, mong bố hiểu cho suy nghĩ của con.

Bố chồng lên tận nơi quyết cấm con dâu đứng tên nhà ở, câu đáp trả của chồng khiến ông đỏ mặt tía tai bắt xe về thẳng - Ảnh 2

Thật may mắn vì chồng tôi tỉnh táo sáng suốt lại thấu tình đạt lý. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa kịp định thần lại thì cánh cửa bật mở, bố chồng xuất hiện với vẻ mặt đỏ gay, có phần lúng túng. Nhìn thấy tôi ông vội lảng tránh, sau đó đi thẳng ra ngoài lên chiếc taxi đợi sẵn về quê.

Nghe chồng kể lại tôi mới biết bố chồng trong điện thoại đã khuyên con trai chuyện không cho vợ đứng tên chung căn nhà. Nhưng chồng tôi không nghe, ông tức giận thuê taxi lên tận nơi nói chuyện trực tiếp với con trai. Nhớ đến vẻ mặt đỏ gay của ông, tôi nghĩ ông hổ thẹn nhiều hơn là tức giận. Có lẽ ông đã hiểu ra sai lầm của mình trong cuộc hôn nhân với mẹ chồng.

Chồng tôi kiên định không thay đổi, tôi đoán bố chồng cũng sẽ không lặp lại yêu cầu này lần nữa. Thật may mắn vì chồng tôi tỉnh táo sáng suốt lại thấu tình đạt lý.

 

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