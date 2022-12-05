Chồng lo tôi thiệt thòi nên tổ chức đám cưới và đám hỏi rất chỉn chu đâu ra đấy. Tôi hạnh phúc lắm, thật may mắn khi lấy được anh. Sau khi tiệc cưới, tôi và chồng về nhà chồng nơi phòng tân hôn đã được trang hoàng sẵn. Sau này chúng tôi sẽ sống cùng mẹ chồng và con gái anh trong căn nhà ấy.

41 tuổi tôi mới kết hôn. Chồng tôi từng có một đời vợ nhưng anh là người tốt, chăm chỉ làm ăn, thu nhập khá. Vợ anh đã qua đời sớm trong một tai nạn, giữa họ có một bé gái là con chung. Tôi chưa kết hôn lần nào song lấy được người đàn ông như anh cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. 41 tuổi chứ nào phải 21 tuổi nữa.

Cô ta tên Hiền. Hiền hẹn ra ngoài nói chuyện, tôi nào dám từ chối dù ngay trong đêm tân hôn của mình. Khi đứng trước mặt Hiền, tôi còn không dám ngẩng mặt lên. Còn cô ta thì như quan tòa phán tội, như thần chết đến lấy mạng tôi.

10 giờ đêm, tôi vừa đẩy cửa phòng tân hôn thì điện thoại đột nhiên reo vang. Là một số lạ tôi không rõ ai gọi đến. Nhưng khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên thì tôi run lập cập đứng không vững nổi. Đó là cô bạn thân của tôi. Nói đúng hơn là bạn thân cũ!

Hạnh phúc tương lai của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Hiền. Bởi vì cô ta nắm giữ một bí mật tày đình của tôi. Trong sự hoảng loạn cùng cực, Hiền chưa lên tiếng nhưng tôi đã quỳ sụp xuống trước mặt nó bật khóc cầu xin.

Tôi với Hiền vốn chơi thân từ trước khi Hiền kết hôn. Nhưng giây phút nó dẫn chồng sắp cưới đến giới thiệu thì tôi đã bị anh ta hớp mất hồn vía. Ngậm ngùi nhìn Hiền lên xe hoa với người đàn ông mình yêu thầm, khi nó mang thai nghén nặng không thể chiều chồng, tôi đã bằng mọi giá xen vào.

Lúc ấy tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Đó là một khi mình đã yêu ai thì phải dũng cảm nắm lấy. Tình yêu làm gì có lỗi, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn được.

Và người đàn ông đang thiếu thốn tình dục ấy, cho dù vẫn yêu vợ thương con nhưng lại lén lút qua đêm với tôi. Ban đầu khá hài lòng với những đêm tình vụng trộm nhưng càng ngày tôi càng muốn nhiều hơn nữa. Tôi bắt đầu bóng gió ám chỉ cho Hiền biết về mối quan hệ của mình và chồng nó. Để hai người ấy ly hôn và tôi sẽ đứng bên cạnh an ủi xoa dịu, chiếm lấy trái tim anh ấy.

Chuyện vỡ lở, tôi chẳng buồn bóng gió nữa mà gửi cho Hiền rất nhiều tin nhắn, hình ảnh tình cảm nóng bỏng giữa tôi và chồng nó. Hi vọng nó sẽ chết tâm mà đồng ý ly hôn. Chỉ không ngờ cuối cùng họ không bỏ nhau, còn những thứ đó lại trở thành bằng chứng khiến tôi lâm vào đường cùng.

Họ kiên quyết không ly hôn, tôi cũng chẳng làm được gì. Sau một thời gian thì tôi yêu người khác. Nhưng hễ tôi yêu đương qua lại với ai, Hiền đều xuất hiện chìa ra trước mặt anh ta mọi bằng chứng cho thấy sự trơ trẽn và khốn nạn của tôi. Đó chính là lý do tại sao đến 41 tuổi tôi mới lấy chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây mấy năm, không chịu đựng được sự phá rối của Hiền, tôi chuyển công tác vào đây, muốn rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Hiền không còn xuất hiện nữa, tôi cứ nghĩ thế là mình sẽ được hạnh phúc. Ngờ đâu vào đúng ngày cưới, Hiền vẫn xuất hiện trước mặt tôi.

Nó cố tình đợi cho đám cưới xong xuôi, rõ ràng là có ý đồ: "Tao với anh ta ly hôn rồi. Đúng là đàn ông ngoại tình một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Nhưng những gì mày gây ra cho tao thì là sự thật không thể chối cãi.

Nếu mày muốn hạnh phúc yên ổn với chồng hiện tại, hãy đưa cho tao 3 tỷ để tao mua nhà, mấy mẹ con tao bắt đầu cuộc sống mới. Tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa, xóa bỏ toàn bộ chứng cứ trước kia".

Bỏ ra 3 tỷ để đổi lấy sự bình yên đến hết đời, tất nhiên là tôi rất muốn. Nhưng tôi lấy đâu ra số tiền lớn đến thế? Đi vay rồi lấy đâu ra mà trả? Hiền hẹn cho tôi một tuần suy nghĩ. Tôi biết làm thế nào đây?