Về nhà sớm để tạo bất ngờ cho chồng, tôi không tin vào tai mình khi nghe được 'bí mật thầm kín' giữa anh ấy và cô bạn thân

Tâm sự 06/10/2022 07:55

Sau 5 năm kết hôn, tôi luôn là người hỗ trợ anh ấy về mặt tài chính khi anh ấy mở công ty lập nghiệp. Đồng thời, tôi cũng đảm nhận tốt vai trò của một người vợ thảo, mẹ hiền.

Quen nhau từ lúc du học ở bên Anh, chúng tôi đã kết hôn được 7 năm và có 1 bé trai 5 tuổi tính tới thời điểm hiện tại. Trong suốt những năm đi học và bắt đầu sự nghiệp của mình, anh ấy đã luôn bên cạnh để ủng hộ tôi. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp, vai trò của chúng tôi trở nên đảo ngược. Bởi vì sau khi về nước, tôi đã dần ổn định với công việc quản lý khách sạn quốc tế, còn anh ấy phải mất tận vài năm để khởi nghiệp và ổn định công việc. 

Trong suốt khoảng thời gian lập nghiệp, tài chính của chồng tôi khá khó khăn và thiếu hụt các nguồn, Do đó, tôi đã đứng ra hỗ trợ anh ấy về mặt tài chính trong suốt thời gian đó. Sau khi anh ấy ổn định mọi thứ, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Có thể nói rằng, tôi và anh ấy đã cùng nhau trải qua mọi khó khăn và đi tới thành công ngày hôm nay. Hiện giờ, chúng tôi đều không hề thiếu thốn thứ gì, có nhà, có xe,... và quan trọng là xây dựng một gia đình hạnh phúc và viên mãn.

Về nhà sớm để tạo bất ngờ cho chồng, tôi không tin vào tai mình khi nghe được 'bí mật thầm kín' giữa anh ấy và cô bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi, trong một lần đi công tác về sớm hơn dự kiến và muốn gây bất ngờ cho Khoa, tôi đã về nhà mà không báo trước. Thế nhưng, một sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt khiến tôi như chết đứng. Tôi thấy anh và Trang trong ngôi nhà của mình. Lúc này đã gần 9 giờ tối. Khi đến cửa phòng khách, đập vào mắt tôi là hình ảnh Trang đang ôm chặt lấy chồng tôi không buông. 

- Hôm nay vợ anh đi công tác phải không? Sao vợ lại không phụ anh việc công ty mà phải làm chỗ khác? Công việc kinh doanh của anh dạo này thế nào?

- Chừng nào thì anh sẽ ly hôn với vợ? Em vẫn chờ anh mà, hãy bỏ vợ về với em đi.

- Em đừng nói nữa, dù gì anh và Phương đã yêu nhau và có con gần chục năm nay rồi. Chuyện của chúng tôi chỉ là lầm lỡ sau một đêm, anh vẫn luôn yêu Phương rất nhiều

Tôi sững người và đứng chôn chân trước cửa phòng khách vì cuộc hội thoại đó. Đó là bạn thân của tôi từ thời cấp 3, và một người là chồng của tôi. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn lại, khó thở vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện gần chục năm tình cảm vợ chồng ngọt ngào nhưng lại bị lừa dối đau đớn như vậy là tôi không thể nào chịu đựng được.

Tôi từng nghĩ, đã tha thứ thì nên buông bỏ hết. Nhưng sao lòng vẫn không yên. Những hình ảnh tình tứ của chồng và bạn thân mình, những khoảnh khắc mùi mẫn cả hai cứ cuộn chặt tâm trí tôi, làm ngột ngạt. Chẳng biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ thế nào sau sự việc lần này, nhưng giờ anh đã mất đi sự tin tưởng của tôi...

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