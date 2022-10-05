Chuẩn bị kết hôn sau hơn 2 năm hẹn hò, tôi sững người khi phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chưa cưới

Yêu nhau được hơn 2 năm, tôi dẫn Hoàng về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Và gia đình Hoàng cũng không ngừng hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời.

Tôi và Hoàng đều chuẩn bị bước sang ngưỡng 30 tuổi. Mối tình của chúng tôi bắt đầu "chớm nở" khi tôi và anh cùng làm chung một công ty. Bởi vì tuổi cũng đã "dừ" và khá hợp nhau, nên chúng tôi đã quyết định bàn đến chuyện kết hôn. Sau hơn 2 năm hẹn hò, tôi dẫn Hoàng về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Hoàng, họ hối thúc cưới gấp và yêu mến tôi hết mực. Tuy nhiên, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng anh hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Ảnh minh họa: Internet Mặc dù chưa chính thức cưới nhau nhưng chúng tôi đã bắt đầu sống thử từ 5 tháng nay. Trong quá trình sống cùng nhau, anh ấy luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Anh hiền lành, chịu khó dọn dẹp nhà cửa, chăm con và chiều tôi. Tuy nhiên, sau một thời gian tôi chuyển công tác sang công ty khác làm việc. Hoàng bắt đầu có những thay đổi lạ trong quá trình chung sống với nhau. Anh thường có thói quen la cà rượu bia sau giờ làm, một tuần đến bốn, năm ngày có hơi men trong người. Mỗi lần như thế anh đều không nói trước với tôi, thường xuyên để tôi ăn cơm một mình. Vào một lần khi anh đang tắm, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh và cô đồng nghiệp. Đó là Ngân, thư ký giám đốc mới vào công ty làm việc được hơn 3 tháng. Đó là những gì mà tôi biết về cô ấy qua lời của Hoàng.

Ngân gửi: "Anh không cần phải lo lắng vào chuyện đêm qua. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm" Và rồi anh nhắn: "Anh nhận ra những điều xảy ra đêm qua là hoàn toàn sai lầm. Anh với em sẽ luôn là đồng nghiệp tốt của nhau, những gì xảy ra đêm qua là ngoài ý muốn của anhvà mong em hãy mau chóng quên đi tất cả". Ảnh minh họa: Internet Tôi như chết lặng sau những dòng tin nhắn mà anh ấy nhắn cho Ngân. Bởi cách anh ấy yêu thương và chiều chuộng tôi khiến tôi không thể ngờ rằng anh ấy cặp kè với người khác. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không biết phản đối diện với anh, giải quyết sự việc ngày ra sao. Tôi tự hỏi "Lỡ đâu cô ấy mang thai thì sao?" Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Vừa ly hôn hôn hơn 1 năm, tôi vô tình gặp lại chồng cũ và biết được một 'bí mật kinh hoàng' khiến tim tôi như xé nát thành trăm mảnh Sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi bắt đầu bất quan điểm về cách sống và xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa.

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