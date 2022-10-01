Vừa bước vào nhà làm dâu, tôi đã tá hỏa khi biết được sự thật về số vàng mừng cưới của nhà chồng

Tâm sự 01/10/2022 07:55

Quyết định lấy anh, tôi từng nghĩ rằng có phải "Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu"...

Tôi 27 tuổi, còn chồng 30, vừa kết hôn được nửa tháng. Trước khi cưới nhau, chồng rất tốt, luôn chiều chuộng tôi. Ngoài thời gian đi làm, anh nhận công trình làm thêm, về vẫn nấu ăn và làm việc nhà giúp tôi. Anh xem tôi như cục vàng. Tôi rất nhõng nhẽo, anh chẳng những không phiền, còn cưng hơn và luôn chiều theo. 

Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình được ví như "nấm mồ của tình yêu". Lúc yêu anh nói hay lắm, nào là sau này anh sẽ đứng về phía em, anh là chỗ dựa cho em. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Cưới về ngày đầu, anh ấy báo vì làm đám cưới nên có nợ nần. Do đó, tôi đã lấy số vàng nhà anh đã cho và cả số tiền khách mừng cưới đưa cho anh để anh trả nợ. Duy chỉ duy nhất số vàng mà mẹ ruột tôi cho tôi làm của hồi môn thì tôi giữ lại phòng hờ. Sau khi trả nợ xong, anh báo vì mẹ anh cho anh căn nhà nên giờ tiền mua đất đang vay để cho em trai anh, 2 vợ chồng phải gánh.

Mặc dù em đã đưa ra ý kiến rằng "Em muốn hai vợ chồng mình tích góp từ từ trả".

Nhưng anh ấy một mực nghe lời mẹ ruổ của mình mà thắng thắn nói với tôi: "Anh muốn lấy số vàng mà mẹ tôi cho hồi môn để trả nợ".

Vừa bước vào nhà làm dâu, tôi đã tá hỏa khi biết được sự thật về số vàng mừng cưới của nhà chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài miệng thì mẹ chồng tôi cứ bảo bà không tham gì số vàng đó, nhưng mẹ chồng cứ thủ thỉ muốn anh ấy lấy vàng đó trả nợ. Nhưng chắc chắc là tôi không chịu, vì tôi nghĩ ba mẹ của mình làm dành dụm khổ cực để cho con gái nở mày mở mặt về nhà chồng. Tôi chỉ dành để đến lúc có cần dùng đến, và tôi cũng muốn mình có gì đó để gia đình chồng không khinh miệt. 

Và thế là, mẹ chồng tôi đay nghiến tôi sống không có đức, không biết nghĩ tới anh em trong khi mới chỉ làm dâu về nửa tháng. Bà còn nói lúc đầu bà hỏi chồng tôi có chắc cưới không, giờ bà hối hận vì tôi không giúp gì cho gia đình bà. Chồng con thì thờ ơ, ghẻ lạnh tôi, không thèm nói với con câu nào cả mấy tuần. 

Thay vì bảo vệ tôi, anh ấy lại trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới tiền. Thậm chí, anh ấy còn trách tôi ngu ngốc khi giữ lại số vàng đó. Giờ tôi không biết làm như nào, sống thế nào nữa...

"Tấm bản đồ" vợ đưa giúp thăng hoa chốn phòng the

"Tấm bản đồ" vợ đưa giúp thăng hoa chốn phòng the

Khi vợ chồng có những phút giây thăng hoa chốn phòng the, tình cảm của họ rất gắn bó. Tiếc thay, không phải đôi vợ chồng nào cũng làm được như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau