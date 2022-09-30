Chồng đi làm xa nhiều ngày mới về, tôi cầm điện thoại thì phát hiện ra 'bí mật động trời' của anh ấy

Anh ấy đi làm ngày nào cũng gọi về 2 mẹ con, hỏi thăm rất nhiều, tuần về nhà tận 2 lần. Và tôi tưởng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt nên những chuyện cũ cứ nhắm mắt mà bỏ qua cho nhau.

Tôi và Hoàng cưới nhau đã hơn 4 năm, và có 1 bé trai năm nay được 5 tuổi. Tuy nhiên, công việc của cả hai khác thành phố nên chúng tôi đều không ở gần nhau và lâu lâu sẽ gặp nhau 1 lần. Vậy nên, cũng vì chuyện này mà tôi và Hoàng đã cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí, tôi hóa giận không kìm chế được mà đòi li hôn. Lý do là vì vợ chồng nếu cứ xa nhau nhiều như vậy thì tình cảm chắc chắn sẽ ngày càng rạn nứt và dẫn đến tan vỡ không sớm thì muộn. Mặc dù tôi đã nói phân tích rất nhiều lần những nhiều lần chồng tôi chỉ giải thích rằng anh ấy đi làm xa để kiếm nhiều tiền hơn để nuôi vợ con.

Nhưng khi nhắc đến lương, anh ấy như không muốn cho tôi biết lương chính xác nên mỗi lần hỏi đều "ậm ừ" nói đại một số tiền. Anh ấy đưa bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu, có tháng anh ấy bảo công ty khó khăn nên làm không lương. Và trong tháng đó, tôi tự bương trải, may mắn là ở chung nên ông bà ngoại cũng phụ lo phần nào. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đưa con lên khám bệnh ở gần nơi anh ở nên đã ghé thăm anh ở. Tôi vô tình biết được anh đi làm bên lĩnh vực tài chính. Và suốt ngày anh chỉ đi nhậu kè thêm vài em gái rót rượu kế bên với vài người đồng nghiệp.

Do đó, tôi hỏi tới thì Khoa lại hóa giận hờn ngược lại tôi mà không cảm thấy có lỗi có lỗi một chút nào hết. Em giận quá nên tiếp tục đòi ly hôn nhưng anh ấy vẫn một mực không chịu đồng ý. Anh còn nói rằng tôi suốt ngày kiếm chuyện, làm vợ mà không biết nhịn nhục chồng. Mẹ chồng cũng không hơn kém gì khi bảo em không nghe lời, khuyên về ở bên chồng. Nhưng thực tế là khi em sống cùng chồng, tôi còn khổ hơn bây giờ rất nhiều. Cũng đã có một khoảng thời gian, chúng tôi ly thân để cả hai cùng ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đó. Và anh ấy đi làm ngày nào cũng gọi về 2 mẹ con, hỏi thăm rất nhiều, tuần về nhà tận 2 lần. Và tôi tưởng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt nên những chuyện cũ cứ nhắm mắt mà bỏ qua cho nhau. Tuy nhiên, trong một lần cầm máy của anh, tôi vô tình thấy hình ảnh anh ấy đi karaoke với một cô gái lạ nào đó. Tôi hỏi thì anh bảo "Em lục lọi điện thoại của anh làm gì? Quyền riêng tư của anh. Anh đi nhưng mà không có ngồi với gái". Nhưng, tôi làm sao mà tin được.... Tôi thật sự không hiểu nổi 1 người chồng như vậy thì mình còn giữ làm gì. Tôi biết được là chồng mình rất yêu thương con. Tôi cũng đã nộp đơn li dị đơn phương 2 lần nhưng tòa án vẫn không giải quyết. Hiện tại, một mình tôi đang lo toan tất cả và tôi đang phải nhẫn nhịn chồng mình qua từng ngày.

6 điều nhỏ có thể giúp cải thiện tình cảm vợ chồng Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng hiệu quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-di-lam-xa-nhieu-ngay-moi-ve-toi-cam-dien-thoai-thi-phat-hien-ra-bi-mat-dong-troi-cua-anh-ay-507998.html