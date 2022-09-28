Phát hiện chồng quan hệ mập mờ với đồng nghiệp, đòn cao tay của người vợ khiến người ngoài hả hê

Tâm sự 28/09/2022 06:35

Sau khi anh được bổ nhiệm chức quản lý của một công ty cổ phần thương mại, anh luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài, liên tục đi sớm về muộn và chẳng mấy khi có mặt ở nhà.

Tôi và chồng kết hôn đến nay được 7 năm và có hai đứa con. Mặc dù cuộc sống không giàu sang gì nhưng cũng coi như yên ấm và đầy đủ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, như vậy là đã đủ mãn nguyện. 

Nửa năm trở lại đây, chồng tôi đã được bổ nhiệm chức quản lý của một công ty cổ phần thương mại sau bao nhiêu ngày tháng cống hiến. Tuy nhiên, từ ngày đó, anh liên tục đi sớm về muộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Còn tôi là một giáo viên cấp một, công việc làm năm ngày một tuần, đều đặn tám tiếng nên không quá bận rộn. 

Phát hiện chồng quan hệ mập mờ với đồng nghiệp, đòn cao tay của người vợ khiến người ngoài hả hê - Ảnh 1

Từ lâu, việc nhà và chăm con đều do một tay tôi thu xếp, nhưng tôi vẫn cảm thấy việc chồng mình lên chức làm cho cuộc sống xáo trộn. Đầu tiên là việc ăn mặc, hầu như những bộ áo quần mà tôi mua, anh đều không dùng nữa. Thay vào đó là những bộ vest đắt tiền, áo sơ mi hàng hiệu do đối tác, khách hàng, nhân viên mua tặng.

Trước đây anh cũng bận, nhưng vẫn về ăn cơm nhà, kèm con học mỗi tối. Còn bây giờ, bữa cơm đầy đủ cả nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh đi liên tục với những chuyến công tác dài ngày.

Thậm chí, một đồng nghiệp của anh ấy bị tai nạn và đã ở nhà được 6 tháng. Anh đã bắt đầu nhắn tin và nói chuyện với cô, lần đầu tiên anh đến thăm cô ở nhà với tư cách là người quản lý. Nhưng rồi sau đó, tôi phát hiện ra anh đã tiếp tục đến thăm cô ấy thêm nhiều lần nữa. Sau đó, anh ấy đã giải thích với tôi rằng "Đó chỉ là công việc".

Vài tuần sau, tôi đã đến văn phòng của chồng mình vì cần đưa vài món đồ cá nhân, nhưng anh ấy lại không có mặt ở đó. Song, tôi để ý một chiếc hộp màu đen khá sang trọng được trên bàn làm việc. Tôi tò mò mở hộp thì thấy một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm kèm tấm thiệp có nét chữ con gái nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn anh vì tất cả". Tôi bỗng lặng người.

Tối đó, tôi thao thức không ngủ. Bên cạnh, anh đã say giấc từ lâu. Màn hình điện thoại của anh bỗng sáng lên, dòng tin từ số máy lưu tên "Em Phương văn phòng": "Anh thích chiếc áo sơ mi đó không? Em đã chọn màu mà anh thích nhất đó".

Tôi tò mò định lấy máy đọc thêm, mới thấy anh đã đổi điện thoại khác, lại còn cài mật khẩu bằng yêu cầu nhận diện khuôn mặt. Tôi thường không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Tôi đoán, có lẽ anh mới cài mật khẩu gần đây.

Phát hiện chồng quan hệ mập mờ với đồng nghiệp, đòn cao tay của người vợ khiến người ngoài hả hê - Ảnh 2

Sau sinh nhật anh khoảng một tuần, tôi được mời đi dự tiệc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty anh. Suốt bữa tiệc, tôi luôn tìm cách tiếp cận Phương sau khi dò hỏi thông tin cẩn thận. Chị thăm hỏi xã giao rồi bảo: "Cảm ơn món quà em tặng cho anh nhà chị, tiếc là chiếc áo không vừa". Chỉ một câu nói thôi mà làm cô ấy tránh mặt chị đến tận lúc tan tiệc.

Trên đường về, anh nắm chặt tay chị hỏi: "Em nói gì với Phương đấy?". Tôi cười: "Em có nghĩ gì đâu, chỉ cảm ơn người ta đã quan tâm chồng mình thôi". Anh tiếp tục nói: "Chuyện không như em nghĩ đâu".

Tôi biết việc nhân viên lấy lòng sếp là bình thường nhưng chị làm vậy chẳng phải vì ghen tuông mà chỉ muốn lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn ngầm nhắc nhở người kia về vị trí của mình và để giữ hạnh phúc gia đình. 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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