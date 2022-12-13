Về nhà bạn trai ra mắt, bất ngờ nhìn bộ đồ cô giúp việc mặc, tôi hốt hoảng phát hiện ra sự thật chôn giấu

Tâm sự 13/12/2022 09:32

Lời nói của chị giúp việc lại văng vẳng bên tai, nghe đến đâu, tôi đau đớn đến đấy. Ăn cơm xong, tôi trở về mà nằm trằn trọc không thôi.

Sau hơn 3 năm yêu anh, tôi mới nhận ra, có những thứ tưởng nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nhưng đến phút cuối lại để tuột mất.

Giống như tình cảm của tôi và anh, tôi đủ tự tin để làm dâu gia đình anh, tự hào vì được anh yêu và yêu anh, nhưng cuối cùng, chính tôi là người chọn cách từ bỏ.

Không phải vì tôi không còn yêu mà bởi tôi cảm thấy mình không “có cửa” đứng trong gia đình anh, đúng hơn là, mệt mỏi vì phải đấu tranh chuyện lấy lòng bố mẹ bạn trai.

Nhớ ngày gặp anh trong tiệc sinh nhật bạn, tôi là người chủ động tiến tới hỏi han nói chuyện với anh. Vốn là một cô gái cá tính, bản lĩnh, tôi luôn tin, hạnh phúc của mình là do mình tự kiếm tìm chứ không phải là thứ hạnh phúc ngồi không tình yêu cũng đến.

Dù là một cô gái xuất sắc, ngoại hình chuẩn, học hành có, công việc ổn, nhiều người khen khéo léo nhưng tôi không thích bị động. Tôi muốn tiếp xúc, gặp gỡ và tìm hiểu người mà tôi ấn tượng. Và anh được tôi tiếp cận với mục đích, nếu thực sự hợp nhau, sẽ tiến tới mối quan hệ xa hơn. Người ta nói “cọc đi tìm trâu” với tôi quả không sai chút nào.

Về nhà bạn trai ra mắt, bất ngờ nhìn bộ đồ cô giúp việc mặc, tôi hốt hoảng phát hiện ra sự thật chôn giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đẹp trai, phong độ, nhìn như tài tử xứ Hàn. Có lẽ vì vậy mà tôi ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy anh. Tự nhủ sẽ phải chinh phục bằng được người đàn ông này. Cũng chật vật hơn 3 tháng nói chuyện, nhắn tin, cuối cùng anh là người chủ động mời tôi đi cà phê.

Tôi không ngại lên mạng tìm hiểu những chiêu thức khiến các chàng đổ đứ đừ, cũng không ngại thổ lộ bản tính của mình. Và rồi, sau gần 1 năm qua lại, anh chính thức tỏ tình với tôi. Ngày đó tôi hạnh phúc biết bao nhiêu vì có được tình cảm từ người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ.

Thời gian yêu anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Hai đứa tôn trọng các mối quan hệ và sở thích riêng của nhau. Anh và tôi đều rất tự hào về đối phương, không ngại công khai người yêu trước mặt bạn bè. Có lúc tôi khó khăn, anh hỗ trợ về kinh tế và anh cũng vậy.

Phải đến 2 năm gắn bó, chúng tôi mới thực sự biết về gia cảnh của nhau. Điều này càng khiến tôi và anh trân trọng nhau hơn bởi đây chính là thứ tình yêu không màng gia cảnh. Gia đình anh khá giả, bố mẹ đều rất hiện đại theo lời anh nói. Anh còn khẳng định, tôi chắc chắn là mẫu con dâu lý tưởng mà mẹ tôi muốn anh lấy làm vợ.

Những lời anh nói khiến tôi được an ủi trong lòng. Thời gian đó, khi hai đứa xác định mối quan hệ lâu dài, tôi chủ động gọi điện hỏi han, nhắn tin cho bác gái. Cũng từ đó, tôi luôn gửi quà biếu nhân dịp lễ, tết, sinh nhật hai bác. Lúc nào mẹ anh cũng rất lịch sự gọi điện cảm ơn và khen đồ tôi tặng.

Bác tỏ ra rất thích thú với các món quà tôi mua và khen ngợi gu thẩm mỹ rất hợp ý bạn. Tưởng vậy sẽ có được tình cảm của bác nhưng tôi không ngờ, cái ngày tôi và anh bất ngờ về ra mắt gia đình, sự thật khiến tôi chưng hửng.

Hôm đó, vì chúng tôi có việc gần nhà anh nên anh nói tôi hãy về qua thăm bố mẹ anh rồi đi luôn trong ngày. Tôi do dự nhưng đi qua nhà mà không vào thì không hay. Vậy nên tôi dù chưa chuẩn bị gì cũng tự tin đối diện với hai bác.

Bước vào nhà, mẹ anh vô cùng ngạc nhiên. Hai bác quá bất ngờ khi thấy hai con về. Được giới thiệu là bạn gái, tôi nhanh nhảu chào hỏi hai bác rồi vào nhà uống nước, nói chuyện. Sợ mẹ anh vất vả cơm nước nên tôi đã mua sẵn nhiều đồ ăn và hoa quả.

Đang vui vẻ nói chuyện thì chị giúp việc đi từ bếp vào hỏi ăn gì. Tôi có chút giật mình khi nhìn thấy bộ đồ chị mặc trên người. Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra đó là bộ đồ mà tôi mới tặng bác nhân dịp sinh nhật. Có chút ái ngại nhưng tôi cũng vội giấu ánh mắt kinh ngạc và nghĩ rằng, có thể bác cho chị mượn.

Tối đó, hai bác cứ động viên chúng tôi ở lại một hôm vì đường xá xa xôi, đi lại vất vả mệt nhọc, tôi đành đồng ý. Tôi ngại ngủ với bác gái nên đã sang phòng của chị giúp việc nhà anh ngủ để nói chuyện cho thoải mái. Và thật không tin nổi, khi chị cho tôi mượn đồ để mặc ngủ, chị đã chọn đúng bộ đồ mà tôi gửi biếu bác từ hồi tháng trước.

Nhìn vào tủ quần áo của chị, tôi còn nhận ra chiếc túi xách và cả chiếc mũ, cũng là đồ tôi tặng. Hóa ra, tất cả đồ của chị đều là bác cho. Tôi có hỏi dò thì chị giúp việc vui vẻ kể: "Cô ấy bảo toàn mấy bộ đồ nhà quê, tao mặc vào cho xấu người. Mày thích thì lấy mà mặc không thì tao cũng vứt xó. Thế là chị lấy hết".

Về nhà bạn trai ra mắt, bất ngờ nhìn bộ đồ cô giúp việc mặc, tôi hốt hoảng phát hiện ra sự thật chôn giấu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ không biết đây là đồ tôi tặng nên chị giúp việc tiếp lời: "Em ơi, mẹ chồng tương lai của em kĩ tính lắm đó, em mà muốn lấy lòng bà cũng phải tìm hiểu thật kĩ, đồ đạc bà kén lắm, không dễ chọn đâu. Mà sau này có lấy cậu T. thì cố mà đẻ cháu đích tôn ngay từ đầu, tính toán kĩ vào không thì chết với bà. Bà vẫn nói với chị, đứa nào có bầu cháu trai trước bà mới cho cậu T. lấy".

 

Những lời chị nói khiến tôi chạnh lòng. Thực ra, đối với nhiều người chuyện đó sẽ không có gì quá quan trọng nhưng với tôi thì lại khác. Bởi tôi đã nghe những lời bác khen ngợi những món quà bác nhận từ tôi, nào là hợp gu bác, rất sang chảnh, bác rất thích, nào là “cháu rất tinh ý”… nhưng sự thật thì sao.

Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi. Tôi không biết có nên tin những lời bác nói với tôi từ trước tới giờ. Và liệu rằng chuyện tình cảm này của tôi và anh có thể thực sự hạnh phúc, về làm dâu mẹ anh liệu có dễ dàng?

Nhiệt tình thủ thỉ với người yêu 'chuyện ấy', nào ngờ anh nói một câu khiến tôi điếng người, hoang mang tột độ

Nhiệt tình thủ thỉ với người yêu 'chuyện ấy', nào ngờ anh nói một câu khiến tôi điếng người, hoang mang tột độ

Ngay khi tôi vừa dứt câu, lời đáp trả của anh khiến tôi hoang mang tột độ, rồi sững sờ trước thái độ chát chúa, cay nghiệt của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 33 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 33 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ