Nhiệt tình thủ thỉ với người yêu 'chuyện ấy', nào ngờ anh nói một câu khiến tôi điếng người, hoang mang tột độ

Tâm sự 13/12/2022 09:20

Ngay khi tôi vừa dứt câu, lời đáp trả của anh khiến tôi hoang mang tột độ, rồi sững sờ trước thái độ chát chúa, cay nghiệt của anh.

Thấy người yêu khá mạnh bạo trong việc thể hiện tình cảm nên tôi cũng muốn gần gũi anh nhiều hơn. Nào ngờ, anh nói ra những tâm sự khiến tôi điếng người, đau khổ.

Tôi năm nay 28 tuổi và hiện đang làm việc công ty truyền thông. Sự nghiệp của tôi khá ổn định và đang trên đà đi lên nhưng chuyện tình duyên của tôi lại không được may mắn cho lắm. Tôi từng yêu một chàng bác sĩ và tin đó là tình yêu đích thực. Chúng tôi hẹn hò suốt 3 năm thì tôi mới biết anh đã có vợ. Vợ anh đang đi tu nghiệp ở nước ngoài và sắp trở về nước.

Mặc người yêu xin lỗi, níu kéo, tôi kiên quyết nói lời chia tay. Sau mối tình đó, tôi gần như đóng cửa trái tim và không muốn đến gần người đàn ông nào nữa. Thấy tôi gần 30 tuổi mà vẫn đi lẻ về loi, gia đình, họ hàng đều sốt ruột.

Nhiều người độc miệng nói tôi là "bà cô canh miếu" rồi so sánh rằng nhiều bạn bè bằng tuổi tôi giờ đã con bồng, con bế. Điều này khiến tôi cảm thấy áp lực. 2 năm trở lại đây, ngoài đi làm, tôi ít đi ra ngoài giao du với bạn bè.

Nhiệt tình thủ thỉ với người yêu 'chuyện ấy', nào ngờ anh nói một câu khiến tôi điếng người, hoang mang tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quen biết với Tú qua lời mai mối của một người bạn. Ban đầu, tôi không thích anh lắm vì Tú có ngoại hình bình thường lại khá ít nói. Nhưng sau một thời gian nói chuyện, tôi mới thấy anh sống rất chân thành và có chí tiến thủ.

Tú kể với tôi rằng bố anh mất sớm. Mẹ anh tảo tần nuôi 3 anh em anh. Sau khi ra trường, anh làm việc ở nhiều công ty và hiện giờ anh đang khởi nghiệp với công ty chuyên cung cấp đồ thể thao.

Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi với Tú nói lời yêu nhau. Trong những lần hẹn hò, tôi thấy anh khá mạnh bạo trong việc thể hiện tình cảm. Anh có thể hôn tôi ở bất cứ đâu: trước cổng nhà, quán cà phê hay trong công viên...

Nhưng chúng tôi chưa từng cùng nhau làm chuyện ấy. Khi Tú hỏi, tôi cũng tâm sự rằng tôi từng yêu và từng quan hệ. Với tôi, chuyện quan hệ trước hôn nhân không phải là xấu. Khi tình cảm đủ lớn, hai người sẽ có cách thể hiện với nhau thôi. Tú nói anh không quan tâm đến quá khứ mà chỉ nghĩ đến tương lai lâu dài của tôi với anh. Nghe được những lời từ Tú, tôi ngập tràn hạnh phúc.

Trưa hôm đó, Tú nhắn tin rủ tôi đi ăn và nói anh đã chờ tôi ở dưới cổng công ty. Sau khi ăn trưa, tôi với anh tìm mỏi mắt chẳng được quán cà phê nào để ngồi lại.  

Giữa trưa nắng nóng gay gắt, tôi ngỏ ý rủ người yêu vào nhà nghỉ để "tránh nóng". Tôi cứ nghĩ anh cũng sẽ đồng ý thôi. Vì "mèo" nào lại chê "mỡ" khi "mỡ" đặt ngay trước mắt rồi chứ. Không ngờ, nghe đến vậy thì anh chỉ im lặng và đưa tôi về công ty.

Sau đó, tôi hậm hực hỏi vì sao anh lại từ chối tình cảm của tôi như vậy, có phải ai khinh thường tôi không. Tú bảo: "Anh với em yêu nhau chưa lâu. Sao em lại chủ động như vậy? Biết được em có bệnh tật gì hay không.

Hay là em lỡ có thai, muốn anh là thằng đổ vỏ. Hôm trước anh gặp thằng Huy, ở công ty X, bạn cũ của anh nên biết được chuyện em từng yêu người có vợ. Vậy thì em cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Anh định im lặng nhưng hôm nay em nói ra, anh cũng nói hết cho em hiểu."

Nghe những lời từ Tú, tôi điếng người, không nói ra được lời nào nữa. Hóa ra chẳng phải Tú tôn trọng tôi mà anh chỉ sợ thành kẻ đổ vỏ rồi lây bệnh từ tôi. Cuối cùng, Tú chốt hạ một câu: "Anh chỉ muốn giữ an toàn cho bản thân mà thôi. Em cũng đừng nghĩ anh là kẻ ngốc, dễ để dắt mũi và lừa gạt."

Nghe những lời nói của Tú, tôi chết sững. Anh không chỉ không tin tưởng tôi mà còn cho rằng tôi là loại con gái dễ dãi, hư hỏng. Mấy hôm nay, Tú liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi để nói lời xin lỗi. Nhưng tôi có cảm giác chuyện tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả vì anh không tôn trọng tôi. Tôi nên chia tay có phải không mọi người?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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