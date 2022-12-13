Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại một khách sạn. Người vợ bắt quả tang chồng mình lên giường với nhân tình, tuy nhiên, trái với dự đoán của người vợ, cô nhân tình không hề sợ sệt mà còn có thái độ thách thức.

Trái với dự đoán của người vợ, cô nhân tình không hề sợ sệt mà còn có thái độ vô cùng ngang ngược.

Bị hỏi dồn dập, người chồng câm nín, không giải thích được bất cứ điều gì. Trong khi đó, cô nhân tình vẫn nằm bên cạnh người chồng với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Được biết, người phụ nữ và chồng đã kết hôn được 6 năm. Khi bắt gặp cảnh tượng đau lòng này, cô đã không nhịn được mà xông lên tát thẳng vào mặt chồng rồi nghẹn ngào hỏi: "Tại sao lại lừa dối tôi sau 6 năm bên nhau? Sao anh dám làm điều đó? Tôi đối xử với anh tốt như thế nào, anh đều biết hết".

Bức xúc với thái độ dửng dưng của kẻ thứ ba, người vợ yêu cầu cô ta phải nói ra tất cả sự thật. Cô nhân tình cho hay, khi bắt đầu mối quan hệ này, cô không hề biết người đàn ông đó đã có gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Một người bạn của cô vợ đã tiến tới nói giọng gay gắt: "Thế sau khi cô phát hiện ra anh ta đã có gia đình thì sao"? Lúc này, cô nhân tình im lặng, không thể bao biện được thêm điều gì.

Toàn bộ cảnh tượng xấu hổ của chồng và nhân tình đã được người vợ quay lại và đăng tải công khai lên mạng xã hội. Có lẽ cô đã thực sự hết hy vọng vào mối quan hệ này và quyết tâm ly hôn người chồng bội bạc.

Trước đó 1 tháng, một vụ đánh ghen gay gắt cũng gây xôn xao. Một người đàn ông và nhân tình của anh ta đã bị trói vào thân cây. Hai người bị vợ người đàn ông làm nhục sau khi cô bắt được quả tang chồng ngoại tình.

Theo đó, khi bắt quả tang chồng cặp kè người phụ nữ khác trên phố đã tức giận xông vào tấn công cô nhân tình, trước khi hướng sự chú ý về phía gã chồng phản bội, người lúc này đang "run lên vì sợ".

Cố gắng làm dịu tình hình bằng cách giải thích với bà vợ rằng cô không biết người đàn ông này đã kết hôn. Tuy vậy, cô vẫn bị chửi là "ngu ngốc" và lĩnh một cái tát vào mặt.

"Sao cô có thể gặp gỡ một người đàn ông đã trưởng thành, già dặn như thế này và nghĩ rằng anh ta còn độc thân nhỉ? Cô chẳng khác gì gái... và tôi sẽ dạy cho cô một bài học", người vợ hét lên.

Khi một người yêu vợ sâu sắc, tuyệt đối trung thành với hôn nhân, anh ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ qua đêm bên ngoài. Lúc nào chồng cũng muốn về nhà sau giờ làm việc.

Ngay cả khi có vấn đề cần xử lý gấp, anh ta cũng sẽ thông báo với vợ ngay khi có thể vì không muốn cô lo lắng. Những ông chồng này hiểu rõ chỉ cần vài hành động của mình cũng đủ khiến vợ bất an.

Nhưng một khi anh ta đã có người ngoài thì thời gian về nhà vô thức trở nên muộn hơn trước nhiều. Đôi khi anh ta thông báo, đôi khi không. Điều này chứng tỏ chỗ đứng của vợ trong lòng chồng đã bắt đầu lung lay.

Thi thoảng cũng có những trường hợp đàn ông đi cả đêm không về mà chẳng có lấy lời giải thích. Điều đó nói lên rằng trái tim anh ấy không còn ở căn nhà này nữa.

Khi một người đàn ông đã chán vợ và có mối quan hệ khác bên ngoài thì dù vợ có làm gì, trong mắt họ cũng sẽ "hơi sai sai".