Đêm say không làm chủ được mình, bạn thân làm một việc rồi để lại tờ 500 nghìn khiến tôi run rẩy

Tâm sự 13/12/2022 05:16

Sáng dậy, tôi hoảng hốt vì trên người không một mảnh vải che thân, bạn thân đã làm chuyện này với tôi nhưng lại để tờ 500 nghìn khiến tôi hoảng hốt.

Ban đầu, chồng rất tốt với tôi, anh giúp tôi làm việc nhà, trông con, cuối tuần lại theo tôi về ngoại. Nhưng ai lấy chồng sớm lại còn chồng bằng tuổi sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Chồng quá trẻ con, còn ham vui, ham chơi, chưa hiểu được trách nhiệm của 1 người đàn ông đối với gia đình.

Sau khoảng 1 năm tu chí làm ăn thì anh ta bắt đầu biến chất, về nhà cáu gắt chuyện vợ sề, con khóc. Ra ngoài lại xuýt xoa những cô gái chân dài, mông cong. Tôi khi đó cũng trẻ con nên vợ chồng cãi nhau suốt ngày, 1 tháng 30 ngày chỉ có 1 ngày yên bình. Cuối cùng, để giữ lại chút ấn tượng tốt về nhau, để con cái vẫn có thể gặp bố, gặp mẹ, tôi quyết định ly hôn. Khi đó, tôi mới 24 tuổi, con còn chưa được 2 tuổi.

Đau đớn, tủi hờn, tôi ôm con về ngoại gửi rồi 1 mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi vào được 1 năm thì Huy cũng vào, chúng tôi lại tiếp tục làm "đôi bạn cùng tiến", thoáng cái 2 đứa cũng ở Sài Gòn này được 5 năm. 5 năm qua, buồn nhiều hơn vui nhưng nhờ trời, cả tôi và Huy đều đã có chút thành quả trong công việc, tiền bạc cũng không phải lo lắng như xưa.

Đêm say không làm chủ được mình, bạn thân làm một việc rồi để lại tờ 500 nghìn khiến tôi run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước nghèo đã đành, lúc có tiền, có nhà rồi, Huy vẫn độc thân. Nhiều lần, tôi thắc mắc Huy gạt đi, bảo chưa muốn lấy vợ. Lắm lúc, Huy "khùng" bảo tôi là Huy bê đê, bê đê thì cưới xin gì, cưới ai cho người ta khổ. Tôi biết Huy nói dối, ngày trước Huy từng yêu vài cô rồi, chẳng hiểu sao mấy năm nay lại "đổi tính", tránh xa gái gú như thế. Bố mẹ Huy cũng lo, lần nào gọi vào cũng nhắc tôi giục Huy lấy vợ cho ông bà được nhờ, nhà người ta con cháu đầy đàn, bố mẹ nhìn mà thèm...

Cách đây 1 tuần, tôi được thăng chức trưởng phòng, cũng đã nhận bàn giao căn hộ bên cạnh của Huy. Vậy là 2 đứa lại về chung vách hệt như hồi còn ở quê. Mừng mừng, tủi tủi,... chúng tôi quyết định làm 1 bữa nhậu tới bến. Tôi trước giờ ít rượu bia nên tránh được thì tránh tuyệt đối, hôm đó vui quá mới hăng máu làm 2 lon, ai ngờ say ngoắc cần câu.

Buổi sáng tỉnh dậy đã là 10h, trong phòng không còn một ai, chỉ có mình tôi, điện thoại im lìm nằm 1 góc, bên cạnh có ly nước cùng 500 nghìn. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, định bước xuống giường thì mới thấy trên người không 1 mảnh vải. Sững sờ, tôi nhớ lại đêm qua,... những hình ảnh tôi và Huy quấn lấy nhau hiện lên làm tôi đỏ chín mặt.

Đêm say không làm chủ được mình, bạn thân làm một việc rồi để lại tờ 500 nghìn khiến tôi run rẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng, tôi say đã đành, đường này Huy tỉnh nhưng vẫn làm thế với tôi. Cơn tức giận đầy lên trong lồng ngực, tôi với tay lấy điện thoại định hỏi cho ra nhẽ thì thấy có tin nhắn của Huy. Huy bảo đã gọi điện xin nghỉ nửa ngày cho tôi, tôi ngủ thêm chút nữa rồi hãy dậy, chuyện tối qua là Huy cố tình. Ngoài ra, Huy bảo thấy tôi hết tiền rồi nên đưa tạm 500 nghìn, tiêu tới tối Huy rút tiền rồi đưa thêm. "Lát mua gì ấm ấm mà ăn, có giận thì cũng ăn đi đã" - tôi đọc tin nhắn mà run rẩy tới cay mắt.

Đã lâu lắm rồi, từ lúc ly hôn tới giờ, tôi gồng mình như 1 người đàn ông, chỉ lo làm, rảnh thì về thăm con, không giao du, tiếp xúc với đàn ông. Nhận được sự quan tâm từ 1 người đã ở cạnh mình gần 30 năm, tôi cảm động không nói nên lời.

Buổi tối, Huy về dọn đồ sang nhà tôi, còn không kịp để tôi phản ứng, Huy nói đã cho thuê nhà đó rồi, giờ Huy nghiêm túc muốn sống với tôi. Nói ra thì dài dòng, đại ý là Huy đã yêu tôi từ lâu rồi nhưng tôi không để ý. Sau này, việc tôi ly hôn khiến Huy rất hoang mang, không biết có đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi không. Đêm đó là giọt nước tràn ly khiến Huy quyết tâm phải "cướp" tôi về bằng được.

Tất nhiên, tôi không từ chối Huy. Tôi vui là đường khác, dù sao thì Huy cũng hiểu rõ về tôi rồi, không có gì để giấu giếm. Có điều, bố mẹ Huy mà biết chắc sẽ rắc rối lắm. Nhưng đó là chuyện sau này, nên thôi, hôm nay thì cứ phải hạnh phúc cái đã.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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