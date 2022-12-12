Biết chồng ‘tòm tèm’ với giúp việc, vợ lẻn vào phòng rồi nằm yên chờ kết quả, đúng 11h đêm, cánh cửa phòng bật mở, chồng lao vào để rồi hoảng hốt

Mới đầu Hà chọn người giúp việc lớn tuổi thế nhưng khổ nỗi người già thì làm việc không tốt lại chậm chạp nên Hà thuê luôn một cô ô sin còn khá trẻ. Ai cũng nói Hà liều vì xưa nay cái chuyện chồng ngoại tình với ô sin rất nhiều. Thế nhưng cô mặc kệ vì hơn ai hết Hà tin tưởng vào người chồng của mình.

Vợ chồng Hà và Tính kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, ai nhìn vào cũng nói Hà có số hưởng khi lấy được ông chồng tâm lý lại yêu vợ con như Tính. Dù có tấm chồng giàu có nhưng thay vì ở nhà nội trợ thì Hà lại tiếp tục với công việc của mình vì với cô đàn bà mà ở nhà thì chỉ có mất chồng như chơi. Vì hàng ngày bận bịu với công việc nên để nhà cửa luôn sạch sẽ thì Hà quyết định bàn bạc với chồng thuê người giúp việc. Mới đầu Tính phản đối vì anh không thích có người lạ ở trong nhà nhưng nghĩ vợ vất vả nên anh cũng đành chiều vợ.

- Mày cứ lo xa, tao tính toán cả rồi. Hơn nữa lão chồng tao nhát gái lắm, có cho cũng không dám. Mà ô sin nhà tao tuy có trẻ thật nhưng quê mùa lắm…không phải gu của ông Tính nhà tao đâu.

- Mày liều thật đấy, đàn ông giờ không tin được ai đâu. Trước lão chồng tao suýt chút nữa thì ngủ với ô sin nên giờ tao khiếp lắm rồi - Cô bạn thân nói.

Dù mạnh miệng nói như vậy nhưng thật ra thì Hà thì cũng luôn quan sát xem lão chồng mình như thế nào. Thời gian đầu thì Hà yên tâm lắm, nhưng dạo gần đây thì Hà để ý kỹ cô ô sin thường xuyên ăn diện hơn, đã vậy mỗi lần cô ta lau nhà thì Hà thấy rõ hai mắt của chồng mình như rớt ra rồi nuốt nước bọt ừng ực.

- Nhìn thêm tý nữa là mắt anh rơi luôn vào ngực ô sin đấy chồng à. Người ngoài không biết thì lại tưởng ô sin là vợ anh chứ không phải là em đâu đấy.

- Vớ vẩn, anh nhìn đâu mà nhìn chứ?

Thấy ánh mắt chồng lúng liếng là Hà biết ngay có chuyển chẳng lành. Không muốn vòng vo mãi nên cô quyết định tương kế tựu kế để xem rốt cuộc chồng mình và ô sin có quan hệ mờ ám hay không. Ngày hôm đó Hà nói dối chồng là mình phải đi công tác 3 ngày, cô thấy rõ ánh mắt chồng hí hửng nhưng tỏ ra điệu bộ buồn bã…Ngay khi chồng lái xe đi làm thì Hà bí mật cho ô sin về quê rồi thực hiện kế hoạch của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó Hà nằm dưới phòng cô ô sin, chờ đến 11 giờ đêm mà vẫn không thấy chồng xuống nên Hà thở phào nhẹ nhõm cho rằng mình quá đa nghi. Thế nhưng khi cô vừa định bật dậy lên phòng thì Hà thấy chồng đẩy cửa bước vào. Hà nằm im bất động, còn Tính thì lao đến ôm hôn vợ mà vẫn nghĩ là ô sin….Đến khi vòng tay cởi áo ngực thì...

Nói rồi Tính đứng dậy bật đèn để kiểm tra, khi phòng sáng lên thì Tính giật mình ngã ngửa luôn vì người nằm trên giường là Hà chứ không phải ô sin.

- Sao…sao lại là em….Em nói đi công tác cơ mà.

- Bây giờ anh mới nhận ra vợ mình à? Ngủ với ô sin lâu mà không phân biệt được mùi của vợ mình mà mùi của ô sin à?

- Em…nghe anh giải thích đã…

- Nhìn anh thành thục bước vào phòng ô sin thế này chắc hẳn hai người cũng đã làm trò sau lưng tôi nhiều lần rồi đúng không? Nếu anh hám ngực to thì ly hôn rồi xách đồ ra mà sống với cô ta nhé. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn rồi đấy.

Nói rồi Hà bước đi, còn Tính thì van xin khóc lóc nhưng Hà vẫn mặc kệ. Dù còn yêu chồng nhưng cô không thể tha thứ cho kẻ khốn nạn như Tính được…