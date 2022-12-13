Lỡ dại ‘tình 1 đêm’ với bạn thân, sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên nhận được khiến tôi té ngửa

Tôi và Thắng là bạn với nhau từ hồi còn đi học, Thắng hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn gọi là mày - tao vì quá thân nhau. Nhiều người thắc mắc vì sao chúng tôi không yêu ai cũng không yêu nhau, nhưng thực ra cả 2 đứa đều hiểu vấn đề nằm ở chỗ tôi và Thắng đã quá hiểu đối phương. Chúng tôi biết người kia thích ai, thích cái gì, thích mẫu người như thế nào rồi tự hiểu người đó không thể là mình.

Tôi còn đang phân vân không biết nói gì thì cậu ta lên tiếng trước. Tôi không ngờ chỉ sau 1 đêm tình thế lại thay đổi như vậy.

Sau này tôi chia tay, Thắng lại có người khác. Cô gái kia ban đầu cũng quý tôi nhưng sau tiếp xúc nhiều đâm ra ghét, cấm Thắng không được chơi với tôi vì ghen tuông vớ vẩn. Trong suốt 10 năm quen biết chúng tôi có tới 2 năm không liên lạc - chính là 2 năm Thắng yêu cô gái đó.

Nhớ lại mới thấy từ ngày đi học tôi với Thắng cũng không khác người yêu là mấy. Tôi có thể ngủ lại qua đêm nhà Thắng, có thể thoải mái tới ăn uống, lăn lê ở đó... còn có thể uống rượu hát hò om sòm trước mặt cậu ta miễn là tôi... có hứng. Trước đây tôi có người yêu, người yêu tôi không ít lần ghen với mối quan hệ bạn thân của tôi và Thắng. Chủ yếu là vì những bữa ăn 2 đứa cứ tự động chăm sóc cho nhau, những lần đi chơi về khuya thay vì gọi người yêu tôi vẫn giữ thói quen gọi Thắng đến đón.

Gần đây chúng tôi nói chuyện lại khi 2 người họ chia tay - tất nhiên lý do không phải là vì tôi. Lúc nói chuyện lại tôi đang có chuyến du lịch dài ngày ở các tỉnh miền Trung, Thắng gọi hỏi tôi đang ở đâu rồi bắt máy bay vào cùng tôi. Không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào, giống như bạn gặp 1 thứ lẽ ra phải là của bạn từ lâu nhưng bị ai đó lấy cắp bây giờ gặp lại, chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, tôi thậm chí còn cảm thấy như mình đang khóc khi nhìn thấy Thắng bước tới.

Khách sạn tôi đang ở lại vừa lúc hết phòng nên tôi nói khó với lễ tân rằng Thắng là anh trai tôi rồi đưa thêm 1 ít tiền để 2 đứa ở chung phòng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại làm thế nhưng đó cũng là khởi nguồn cho những rắc rối về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, tôi và Thắng dạo chán chê quanh bờ biển thì rủ nhau đi bar "quẩy", lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau nên cũng có chút hứng khởi. Tôi chọn bộ đồ sexy, trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm chút nước hoa... đêm đó tôi thật sự quyến rũ - sự quyến rũ Thắng chưa từng thấy ở tôi. Nhìn mắt Thắng dán chặt vào bờ vai hờ hững của tôi, tôi biết chúng tôi không còn là bạn.

1 đêm "quẩy" nhiệt tình với nhạc, rượu, khói thuốc,... chúng tôi ra về trong tình trạng đứa nào cũng liêng biêng. Tôi ôm vai Thắng, 2 đứa cứ thế về khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, đột nhiên tôi cảm thấy lạ lạ, Thắng ôm eo tôi rồi từ từ tiến sát mặt vào mặt tôi, mắt nhìn môi tôi đắm đuối... Đêm đó là 1 đêm "bão tố", cả 2 cùng không kiểm soát được mình.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc đau như búa bổ, ở bên cạnh Thắng vẫn ngủ say, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã làm việc sai quá sai rồi. Càng nghĩ càng rối, tôi nằm im không dám thở mạnh, giả vờ như đang ngủ vì không biết nếu Thắng tỉnh dậy tôi sẽ phải nói gì cho đỡ ngại. Nghĩ thôi mặt tôi đã nóng bừng...

"Giả vờ cái gì? Bình thường mày ngủ mà cũng ngoan như lúc thức thì tốt quá". Tiếng cười của cậu ta nhẹ nhẹ bên tai, tôi từ từ hé mắt thấy Thắng đang rụi đầu vào cổ tôi như con mèo nhỏ khiến tim tôi hẫng 1 nhịp.

"Mày nói 2 năm không gặp sao mày thay đổi như người khác thế, đẹp hơn, thơm hơn... "chuyện kia" cũng tốt hơn nhiều đấy". Tôi đá cho cậu ta 1 cái, toan bước xuống giường thì Thắng nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau phả vào tai tôi 1 hơi rồi nói "nhưng tao thích, thích cả "nó", cả mày"".

Ai mà tin được tôi có người yêu sau 1 đêm, còn là 1 người quá hiểu nhau. Sau này, khi yêu chính thức tôi có hỏi sao đêm đó Thắng không kiềm chế thì cậu ta tỉnh bơ đáp, nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ làm thế thôi. Có ai mà từ chối 1 cô gái thơm tho trước mặt không.

Cái này phải nói cảm ơn người yêu cũ của tôi đã dạy tôi, muốn yêu ai phải tự yêu mình trước. So với trước đây bây giờ tôi chẳng khác gì, chỉ là biết phải dùng mỹ phẩm xịn hơn, mua nước hoa hợp mùi hơn, sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để thơm tho hơn và nhất là đừng quên - mình là con gái, nhất định phải đẹp và luôn luôn đẹp.