Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả

Tâm sự 13/12/2022 06:26

Điều cô lo ngại cũng đến, đêm nào cũng thấy chồng có biểu hiện lạ với nhân tình. Cho đến một ngày chứng kiến mọi việc, cô âm thầm tráo đổi.

Từ hồi chuyển sang làm công ty mới, Trang lúc nào cũng bận bịu với công việc mãi muộn mới về được. Chiều nào cô cũng phải nhờ chồng đi đón con hộ mình, giúp vợ được 1 tuần thì Tiến chán ngán và bắt vợ 1 là nghỉ việc, 2 là thuê ô sin chứ anh không thể là “bảo mẫu” thế này được. Thấy chồng phản ứng gay gắt như vậy Trang quyết định thuê ô sin mặc dù kinh tế gia đình chẳng khá giả gì.

Ngoan – em ô sin được người họ hàng của Trang giới thiệu qua. Thấy Ngoan nói đã đi làm ô sin 2 năm và là người quê nên Trang cũng khá yên tâm. Thôi thì bỏ ra ít tiền thuê ô sin cho nó nhàn vậy. Công việc thì Trang không thể bỏ được. Từ ngày có ô sin cái là Trang nhàn hẳn đi, đi làm về chỉ cần tắm rửa vào ngồi ăn cơm là xong. Đúng là mất tiền có khác, nhàn cái thân giờ tối Trang còn nhận thêm việc về làm để kiếm thêm thu nhập bù vào khoản thuê ô sin nữa.

Trang cứ mải mê đi kiếm tiền, chẳng để ý xem ô sin thế nào thì hôm đó đang ngủ, bất chợt Trang tỉnh giấc bởi âm thanh rên rỉ, tiếng thở gấp gáp ở đâu đây. Nghĩ chồng lại trốn ra ngoài phòng khách xem phim đen nên cô ra đó lôi cổ chồng vào. Nhưng không, đi tìm khắp phòng khách hành lang vẫn không thấy chồng đâu cả mà tiếng rên rỉ ngày 1 lớn hơn. Ngó vào phòng ô sin, Trang đứng hình thấy chồng và Ngoan đang ân ái nhau say sưa thế kia. Sốc về chuyện mắt thấy tai nghe, Trang định vào làm ầm lên thì 2 người đó dừng lại dặn dò nhau.

Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Lát nữa em nhớ uống thuốc tránh thai vào nhé. Đợt này anh toàn quên mua bao thôi nên dễ có nguy cơ em thụ thai lắm. Nhớ là đừng để có bầu không cả anh và em đều c.hết cả nút ấy.

- Nhưng em không có thuốc tránh thai. Anh thừa biết là em sợ bầu bí thế nào rồi, vả lại gã chồng em ở quê nó mà biết em ngoại tình nó đốt nhà em lên mất. Chúng ta thống nhất là chỉ vui chơi nhưng không ra sản phẩm nhé.

- Tất nhiên rồi, thôi để mai anh qua tiệm thuốc mua cho em 1 hộp về dùng dần cũng được. Mà em có 2 đứa con rồi, không cần đẻ nữa nên cứ uống đều đặn thuốc tránh thai sau mỗi lần 2 đứa mình ân ái cho nó chắc.

- Thế anh nhớ phải bù đắp cho em đấy.

- Yên tâm, đợi anh gom đủ tiền anh sẽ mua cho em 1 căn chung cư.

Nghe tiếng 2 người đó nói cười rúc rích mà Trang đau nhói, thì ra anh đòi thuê ô sin về nhà để làm việc này đấy. Cứ tưởng Ngoan ngoan hiền thế nào hóa ra là gái và kinh doanh vốn tự có của mình để moi tiền đàn ông. Đã vậy thì cô sẽ chơi với họ đến cùng, thích đ.âm sau lưng cô cô sẽ phát họ phải trả giá.

Quay về phòng, Trang giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nuốt nước mắt đau đớn, Trang tự nhủ lòng sẽ khiến 2 người đó phải ân hận cả đời vì đã phản bội cô trắng trợn thế này. Tối hôm sau tranh thủ lúc ô sin đi tắm, Trang vào phòng lật ga giường phía đầu giường lên tráo vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp chồng cô mua cho Ngoan thay bằng vỉ thuốc cảm được nhái bằng vỏ của thuốc tránh thai. (Cái này Trang phải đặt và thuê người ta làm giả với giá thành khá cao).

Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cầm hết chỗ thuốc tránh thai đó đi tiêu hủy, Trang cứ cười khẩy rồi lặng lẽ chờ đợi kết quả từ 2 người đó. Để chắc chắn, tối nào khi Ngoan đi tắm Trang cũng lẻn vào phòng kiểm tra xem cô ta có uống không và hết chưa để rình thay vỉ mới. Cứ thế sau 20 ngày trôi qua, Ngoan đã uống hết hơn chục vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp và có biểu hiện bầu bí nôn ẹo, ốm nén các kiểu. Cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công bước đầu, Trang tiếp tụp chiến kế hoạch 2.

Đêm ấy, khi thấy chồng sang hú hí với Ngoan, cô lén sang quay trộm c.ảnh n.óng của 2 người đó rồi hôm sau bắt xe về quê Ngoan và cho chồng anh ta xem đoạn clip đó. M.áu ghen trong người nổi lên, anh ta phi xe thẳng lên nhà Trang tìm vợ đ.ánh cho 1 trận lên bờ xuống ruộng. Thấy vợ nôn ẹo, ốm ghén vì có bầu với anh chủ hắn ta tức lắm mà làm ầm lên cấm Ngoan được bước chân về nhà.

Hàng xóm láng giềng quanh nhà Trang thấy chồng của Ngoan lên đ.ánh g.hen và biết được chuyện Ngoan qua lại với chồng Trang nên ai cũng chỉ trích, xỉa xói các kiểu. Vừa về đến ngõ thấy bí mật của mình được mọi người đem ra bàn tán và hay tin Ngoan có bầu anh sốc lắm mà quay xe chạy mất.

Đuổi Ngoan ra khỏi nhà, Trang thẳng thắn nói Ngoan bị thế này là do Trang làm đó. Đây là cách Trang trả thù Ngoan, cho Ngoan biết thế nào là cái giá của chuyện ô sin dám cướp chồng của chủ. Nhục nhã, ê chề Ngoan cúi gằm mặt xuống ôm túi quần áo nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi.

Cả ngày hôm đó, chồng Trang trốn biệt không thấy về nhà. 4h sáng thấy anh mò về trong bộ dạng thất thểu quỳ trước mặt Trang xin lỗi, khóc lóc các kiểu. Nhưng đáp lại sự van nài, cầu khẩn của chồng là sự lặng im tiếng thở dài của Trang. Cô không nói không rằng nhưng cũng không đuổi chồng đi. Bởi Trang muốn cho chồng cơ hội sửa sai, nếu như trong vòng 2 tháng nữa anh không cho cô thấy được sự hối cải của mình Trang sẽ ly hôn chồng không chút vấn vương. Là vì con nên cô chồng 1 cơ hội duy nhất đó, còn làm được hay không do anh thôi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Bố chồng liên tục làm điều này với con dâu kể cả khi mang bầu, một lần ‘lén’ nghe kể hết, cô tá hỏa trước lời nói đắng cay

Bố chồng liên tục làm điều này với con dâu kể cả khi mang bầu, một lần ‘lén’ nghe kể hết, cô tá hỏa trước lời nói đắng cay

Cô cứ âm thầm, lặng lẽ làm con dâu nhưng kể cả khi mang bầu cũng bị chèn ép, cho đến một ngày, cô nghe được toàn bộ sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 13 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 13 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa