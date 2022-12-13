Lén tráo vật này xuống gối người giúp việc vì mối quan hệ 'gắn bó’ với chồng hàng đêm, 20 ngày sau, vợ ung dung cười mỉm trước kết quả

Ngoan – em ô sin được người họ hàng của Trang giới thiệu qua. Thấy Ngoan nói đã đi làm ô sin 2 năm và là người quê nên Trang cũng khá yên tâm. Thôi thì bỏ ra ít tiền thuê ô sin cho nó nhàn vậy. Công việc thì Trang không thể bỏ được. Từ ngày có ô sin cái là Trang nhàn hẳn đi, đi làm về chỉ cần tắm rửa vào ngồi ăn cơm là xong. Đúng là mất tiền có khác, nhàn cái thân giờ tối Trang còn nhận thêm việc về làm để kiếm thêm thu nhập bù vào khoản thuê ô sin nữa.

Từ hồi chuyển sang làm công ty mới, Trang lúc nào cũng bận bịu với công việc mãi muộn mới về được. Chiều nào cô cũng phải nhờ chồng đi đón con hộ mình, giúp vợ được 1 tuần thì Tiến chán ngán và bắt vợ 1 là nghỉ việc, 2 là thuê ô sin chứ anh không thể là “bảo mẫu” thế này được. Thấy chồng phản ứng gay gắt như vậy Trang quyết định thuê ô sin mặc dù kinh tế gia đình chẳng khá giả gì.

- Lát nữa em nhớ uống thuốc tránh thai vào nhé. Đợt này anh toàn quên mua bao thôi nên dễ có nguy cơ em thụ thai lắm. Nhớ là đừng để có bầu không cả anh và em đều c.hết cả nút ấy.

Trang cứ mải mê đi kiếm tiền, chẳng để ý xem ô sin thế nào thì hôm đó đang ngủ, bất chợt Trang tỉnh giấc bởi âm thanh rên rỉ, tiếng thở gấp gáp ở đâu đây. Nghĩ chồng lại trốn ra ngoài phòng khách xem phim đen nên cô ra đó lôi cổ chồng vào. Nhưng không, đi tìm khắp phòng khách hành lang vẫn không thấy chồng đâu cả mà tiếng rên rỉ ngày 1 lớn hơn. Ngó vào phòng ô sin, Trang đứng hình thấy chồng và Ngoan đang ân ái nhau say sưa thế kia. Sốc về chuyện mắt thấy tai nghe, Trang định vào làm ầm lên thì 2 người đó dừng lại dặn dò nhau.

- Nhưng em không có thuốc tránh thai. Anh thừa biết là em sợ bầu bí thế nào rồi, vả lại gã chồng em ở quê nó mà biết em ngoại tình nó đốt nhà em lên mất. Chúng ta thống nhất là chỉ vui chơi nhưng không ra sản phẩm nhé.

- Tất nhiên rồi, thôi để mai anh qua tiệm thuốc mua cho em 1 hộp về dùng dần cũng được. Mà em có 2 đứa con rồi, không cần đẻ nữa nên cứ uống đều đặn thuốc tránh thai sau mỗi lần 2 đứa mình ân ái cho nó chắc.

- Thế anh nhớ phải bù đắp cho em đấy.

- Yên tâm, đợi anh gom đủ tiền anh sẽ mua cho em 1 căn chung cư.

Nghe tiếng 2 người đó nói cười rúc rích mà Trang đau nhói, thì ra anh đòi thuê ô sin về nhà để làm việc này đấy. Cứ tưởng Ngoan ngoan hiền thế nào hóa ra là gái và kinh doanh vốn tự có của mình để moi tiền đàn ông. Đã vậy thì cô sẽ chơi với họ đến cùng, thích đ.âm sau lưng cô cô sẽ phát họ phải trả giá.

Quay về phòng, Trang giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nuốt nước mắt đau đớn, Trang tự nhủ lòng sẽ khiến 2 người đó phải ân hận cả đời vì đã phản bội cô trắng trợn thế này. Tối hôm sau tranh thủ lúc ô sin đi tắm, Trang vào phòng lật ga giường phía đầu giường lên tráo vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp chồng cô mua cho Ngoan thay bằng vỉ thuốc cảm được nhái bằng vỏ của thuốc tránh thai. (Cái này Trang phải đặt và thuê người ta làm giả với giá thành khá cao).

Ảnh minh họa: Internet

Cầm hết chỗ thuốc tránh thai đó đi tiêu hủy, Trang cứ cười khẩy rồi lặng lẽ chờ đợi kết quả từ 2 người đó. Để chắc chắn, tối nào khi Ngoan đi tắm Trang cũng lẻn vào phòng kiểm tra xem cô ta có uống không và hết chưa để rình thay vỉ mới. Cứ thế sau 20 ngày trôi qua, Ngoan đã uống hết hơn chục vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp và có biểu hiện bầu bí nôn ẹo, ốm nén các kiểu. Cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công bước đầu, Trang tiếp tụp chiến kế hoạch 2.

Đêm ấy, khi thấy chồng sang hú hí với Ngoan, cô lén sang quay trộm c.ảnh n.óng của 2 người đó rồi hôm sau bắt xe về quê Ngoan và cho chồng anh ta xem đoạn clip đó. M.áu ghen trong người nổi lên, anh ta phi xe thẳng lên nhà Trang tìm vợ đ.ánh cho 1 trận lên bờ xuống ruộng. Thấy vợ nôn ẹo, ốm ghén vì có bầu với anh chủ hắn ta tức lắm mà làm ầm lên cấm Ngoan được bước chân về nhà.

Hàng xóm láng giềng quanh nhà Trang thấy chồng của Ngoan lên đ.ánh g.hen và biết được chuyện Ngoan qua lại với chồng Trang nên ai cũng chỉ trích, xỉa xói các kiểu. Vừa về đến ngõ thấy bí mật của mình được mọi người đem ra bàn tán và hay tin Ngoan có bầu anh sốc lắm mà quay xe chạy mất.

Đuổi Ngoan ra khỏi nhà, Trang thẳng thắn nói Ngoan bị thế này là do Trang làm đó. Đây là cách Trang trả thù Ngoan, cho Ngoan biết thế nào là cái giá của chuyện ô sin dám cướp chồng của chủ. Nhục nhã, ê chề Ngoan cúi gằm mặt xuống ôm túi quần áo nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi.

Cả ngày hôm đó, chồng Trang trốn biệt không thấy về nhà. 4h sáng thấy anh mò về trong bộ dạng thất thểu quỳ trước mặt Trang xin lỗi, khóc lóc các kiểu. Nhưng đáp lại sự van nài, cầu khẩn của chồng là sự lặng im tiếng thở dài của Trang. Cô không nói không rằng nhưng cũng không đuổi chồng đi. Bởi Trang muốn cho chồng cơ hội sửa sai, nếu như trong vòng 2 tháng nữa anh không cho cô thấy được sự hối cải của mình Trang sẽ ly hôn chồng không chút vấn vương. Là vì con nên cô chồng 1 cơ hội duy nhất đó, còn làm được hay không do anh thôi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.