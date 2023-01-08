Vào viện thăm cháu bị ốm nặng, vợ tương lai của tôi là điều "không tưởng" sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của chị gái và anh dể

Tâm sự 08/01/2023 18:26

Tôi biết việc làm của Thúy rất ý nghĩa nhưng không biết bố mẹ cô ấy có ủng hộ việc làm cao cả này không? Tôi không biết phải nói thế nào với phía nhà Thúy đây?

Thúy là cô gái mạnh mẽ và kiếm tiền giỏi hơn tôi. Cô ấy là chủ của một chuỗi cà phê - đồ ăn nhanh. Bố mẹ cũng là dân kinh doanh. Nhưng tôi yêu cô ấy không phải vì tiền mà là sự lương thiện và tốt bụng. Mỗi khi đi chơi với bạn gái, nhìn thấy những đứa nhỏ ăn xin hay bán vé số, Thúy liền rút tiền ra ủng hộ. Những khi trong ví không có tiền thì cô ấy cũng mượn tôi vài đồng để hỗ trợ em nhỏ.

Vào viện thăm cháu bị ốm nặng, vợ tương lai của tôi là điều 'không tưởng' sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của chị gái và anh dể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái có tấm lòng lương thiện như thế, tôi phải cưới bằng được, sao để tuột mất chứ. Sau 4 năm yêu nhau, cuối cùng Thúy cũng đồng ý làm vợ của tôi.

Vì cả đời mới cưới một lần, thế nên chúng tôi muốn tổ chức đám cưới thật trang trọng và ý nghĩa. Thúy dự tính sẽ chi hết khoảng hơn 1 tỷ cho ngày trọng đại đó.

Ngày hôm kia, con trai 7 tuổi của chị gái tôi phải nhập viện, nghe nói bị ung thư máu. Bố mẹ tôi buồn nẫu cả ruột, còn chị gái khóc rất nhiều. Chị tôi khó có con, phải chữa trị suốt 4 năm, tốn không biết bao nhiêu là tiền, mới sinh được đứa con này.

Bây giờ con lại mắc bệnh hiểm nghèo thế này, anh chị biết lấy đâu tiền để chữa bệnh nữa? Thương vợ chồng chị gái lắm nhưng bố mẹ tôi già rồi, lương không có nên chẳng giúp được gì. Còn lương của tôi tháng nào hết tháng đó, đến tiền đám cưới cũng là do Thúy bỏ ra hết.

Vào viện thăm cháu bị ốm nặng, vợ tương lai của tôi là điều 'không tưởng' sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của chị gái và anh dể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm qua, tôi đưa Thúy vào bệnh viện thăm cháu. Lúc định bước vào phòng bệnh, nghe cuộc nói chuyện của chị gái với anh rể khiến chúng tôi phải dừng chân. Anh rể nói đã vay mượn tiền nhiều nơi rồi nhưng chẳng được bao nhiêu, nếu không có tiền thì khó có thể cứu được con. Thấy chúng tôi bước vào, anh rể ngừng nói, còn chị gái đang gạt nước mắt.

Ngồi nói chuyện hỏi han bệnh tình của cháu một lúc, bất ngờ Thúy nói sẽ tổ chức đám cưới tối giản nhất, cô ấy bảo số tiền còn dư ra là gần 1 tỷ sẽ tặng cho chị gái, để chữa bệnh cho cháu.

Câu nói của Thúy khiến mọi người kinh ngạc, không dám tin đó là sự thật. Đến khi cô ấy cầm tay chị gái tôi và nói: "Nhìn thấy cháu đau đớn thế này, em chịu không nổi, bây giờ có tiền rồi, chị cứ yên tâm chữa bệnh cho cháu nha".

Anh chị tôi đã khóc và cảm ơn trước quyết định quá đường đột của Thúy. Tôi biết việc làm của Thúy rất ý nghĩa nhưng không biết bố mẹ cô ấy có ủng hộ việc làm cao cả này không? Tôi không biết phải nói thế nào với phía nhà Thúy đây?

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Vì ác cảm với con rể nên bố mẹ và tôi đối xử lạnh nhạt với anh ấy lắm. Có lẽ cảm nhận được điều đó nên anh rể cũng ít khi về nhà vợ, chỉ về những lúc giỗ, tiệc.

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