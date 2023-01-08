Chị gái vỡ ối sinh non, nhìn dáng vẻ "lạ đời" của anh rể và mẹ chồng chị tôi hiểu vì sao chị lại kiên quyết làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo

Tâm sự 08/01/2023 11:40

Vì ác cảm với con rể nên bố mẹ và tôi đối xử lạnh nhạt với anh ấy lắm. Có lẽ cảm nhận được điều đó nên anh rể cũng ít khi về nhà vợ, chỉ về những lúc giỗ, tiệc.

 

 

Gia đình tôi khá giả, chị gái tôi lại là thạc sĩ, đang giảng dạy ở một trường cao đẳng. Thế mà chị ấy lại kiên quyết lấy chồng nghèo, đang làm bảo vệ công trường. Bố mẹ tôi cấm cản suốt 5 năm, cản không nổi nữa mới đồng ý cho họ cưới.

Chị gái vỡ ối sinh non, nhìn dáng vẻ 'lạ đời' của anh rể và mẹ chồng chị tôi hiểu vì sao chị lại kiên quyết làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì ác cảm với con rể nên bố mẹ và tôi đối xử lạnh nhạt với anh ấy lắm. Có lẽ cảm nhận được điều đó nên anh rể cũng ít khi về nhà vợ, chỉ về những lúc giỗ, tiệc.

Hôm qua, tôi đang làm thì nhận điện thoại của mẹ, bảo chị tôi vỡ ối sinh non. Tôi vội vã sinh nghỉ làm để đến bệnh viện. Lúc cả nhà tôi kéo đến, anh rể đã túc trực sẵn trước cửa phòng sinh.

Anh ấy luống cuống, hớt hải, mặt mày tái mét. Thấy một vị bác sĩ đi vào, anh ấy chụp tay bác sĩ lại rồi lặp đi lặp lại một câu: "Cứu vợ em với, cứu vợ em với bác sĩ ơi, xin các bác sĩ cứu vợ em...".

Hình ảnh và câu nói ấy khiến cả nhà tôi sửng sốt. 3 tiếng chờ đợi, tôi thấy anh ấy chỉ ngồi vài phút, còn lại cứ đứng lên, ngồi xuống, ôm đầu đi tới đi lui, dáng vẻ bồn chồn.

Chị gái vỡ ối sinh non, nhìn dáng vẻ 'lạ đời' của anh rể và mẹ chồng chị tôi hiểu vì sao chị lại kiên quyết làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật may vì chị tôi mẹ tròn con vuông. Khi chị được y tá đẩy ra, anh rể tôi nắm tay vợ mà khóc. Mẹ chồng chị ấy cũng từ quê tất tả chạy đến, quần còn ống thấp ống cao. Bà ấy xuýt xoa, động viên con dâu. Nhìn dáng vẻ chân chất của họ, cả nhà tôi mới hiểu ra tại sao chị gái tôi lại kiên quyết làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, liệu tình yêu có đủ để khiến hôn nhân hạnh phúc trọn đời? Tôi vẫn chưa thể tin tưởng anh rể mình khi anh ấy kiếm tiền rất ít, chỉ hơn 7 triệu/tháng? 

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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