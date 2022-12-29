Nhờ em gái lên chăm gái đẻ, tôi chưa kịp vui sướng thì cay đắng khi biết chồng ve vãn em mình

Cưới về không bao lâu thì tôi đẻ, mẹ chồng một tay lo lắng chăm sóc. Có lẽ vì có mẹ thu vén hết nên chồng tôi khá dửng dưng thờ ơ, mọi chuyện đều phải đến tay mẹ chứ anh ít khi đụng vào. Thỉnh thoảng, anh cũng phụ tôi ẵm con, thay tã, ru con ngủ, nhưng chỉ làm tùy hứng, không phải kiểu có trách nhiệm đều đặn thường xuyên.

Tôi cưới chồng khi lỡ có thai 4 tháng. Hôm đám cưới, bụng tôi lùm lùm, ai tinh ý đều có thể nhận thấy được. Mẹ chồng là người rất phóng khoáng, nói rằng chuyện có bầu trước hay sau cưới đâu là vấn đề. Bây giờ, sợ là sợ con dâu vô sinh, chứ con dâu có bầu trước cưới, lại càng mừng.

Chồng tôi là người sinh lý khá mạnh. Lúc có bầu, tôi vẫn phải nhiều lần “chiều” anh. Nhưng lúc tôi sinh xong thì phải kiêng cữ hẳn. Tôi lại phải nằm cữ chăm con nên việc anh có thể “đụng” vào tôi là rất khó. Bận bịu với con nhỏ, tôi cũng chả còn tâm trí đâu mà chú ý đến anh nữa.

Rồi hôm đó, mẹ chồng tôi nói có việc về quê lo giỗ 1 tuần, bảo tôi cứ thoải mái gọi mẹ ruột lên ở, phụ tôi chăm cháu. Tôi sợ phiền mẹ, nên gọi nhỏ em ruột sang, sẵn có chị có em hủ hỉ cho vui. Em gái tôi đã 20 tuổi, còn đi học, mặt mũi xinh đẹp, tính tình rất hiền lành nhút nhát. Hai chị em từ bé đã thân nhau, nên chỉ cần tôi gọi điện nhờ, nó lập tức gói ghém đồ đạc phóng xe sang.

Không ngờ, ở được 3 hôm thì nó nằng nặc đòi về. Tôi thấy có vẻ bất thường, tìm cách hỏi mãi. Cuối cùng, nó mới chịu kể rằng, nó bị anh rể… dê!

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hỏi kĩ lại: “Ai dê em?” Nó nói: “Anh Thắng”. Tôi gần như ngã khuỵu xuống, bắt nó kể đầu đuôi. Nó nói, ngay từ ngày đầu đến ở, buổi trưa nằm ngủ đã bị sờ soạng. Ban đầu là sờ ngực, nó ngủ mê nên không biết, đến lúc bị sờ vào vùng kín thì nó mới giật mình, quay sang thấy anh rể mặt mũi đang đỏ phừng phừng. Nó tính hét lên nhưng anh rể đã bụm miệng, ra hiệu cho nó im lặng, rồi bỏ đi chỗ khác.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt cả ngày hôm đó, hễ cứ thấy nó ở đâu một mình, khuất mắt tôi, là chồng tôi lại rề rà đến, tìm cách, buông lời dụ dỗ. Ban đầu, chồng tôi cho tiền, hỏi con bé thích món này món kia không, anh mua cho em. Tiếp sau đó, chồng tôi giở giọng dụ dỗ: “Em thương chị hai em, thì em chiều anh, chứ để anh chơi gái ở ngoài coi sao được?”.

Con bé sợ quá, khóc lóc van xin, dọa tự sát, mới được buông tha. Tôi nghe em gái kể mà nước mắt tuôn rơi, không ngờ chồng mình lại đốn mạt đến vậy. Vừa xấu hổ với em, vừa tức bản thân mình, vừa căm phẫn gã chồng hèn hạ, tôi chỉ biết ôm em gái mà khóc. Tôi luôn miệng xin lỗi em, tôi biết nỗi nhục này không gì có thể bù đắp được. Em tôi cũng khóc nói tôi đừng tự trách mình, em không giận chị hai đâu. Nói rồi, nó gói quần áo về. Tôi nhét cho nó ít tiền, bảo nó đi đâu chơi cho khuây khỏa.

Đợi em gái đi rồi, tôi không thể kiềm được nữa, lôi đầu gã chồng đang mải mê chơi game, tôi tát cho anh ta mấy bạt tai. Một bà bầu ở cữ, không biết sức ở đâu lại nhiều thế, tôi đánh hắn tối mắt tối mũi. Vừa đánh, tôi vừa chửi rủa miệt thị. Hắn quỳ xuống xin tôi tha tội, nói chẳng qua lúc đó ham muốn che mất lí trí, bây giờ hắn biết sai rồi, mong tôi tha thứ cho tội lỗi tày trời.

Đàn ông, chẳng lẽ cũng chỉ là “giống đực” hay sao?