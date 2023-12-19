Đụng trúng xe máy trên đường, tôi thảng thốt nhận ra người thân quen này, nhưng chiếc vòng trên cổ anh mới khiến tôi bật khóc nức nở

Nhưng tài xế của tôi vô tình đâm phải một người đàn ông phóng từ ngõ ra với tốc độ cao, làm anh ta ngã lăn ra. Cú va chạm ấy khiến tôi sợ hãi, vội vàng bế con gái bước xuống xe để xem xét tình hình.

Tôi với chồng quen nhau từ thời đại học, ra trường thì kết hôn. Khi lấy nhau về chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ. Vì cả tôi và chồng đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc. Hai bên gia đình cũng không khá giả gì. Đến khi tôi sinh hai con thì chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn. Nhiều khi nhìn hai con đến chỗ chạy nhảy vui đùa cũng không có mà tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống này là do tôi chọn, tôi cũng rất yêu chồng. Chồng tôi sau 10 năm đi làm vẫn không dư dả được bao nhiêu, mỗi tháng chỉ đưa tôi được 10 triệu để lo cho con cái. Khoảng 3 năm trước, chồng tôi bắt đầu tập tành tự buôn bán. Ban đầu có khó khăn nhưng tôi cứ động viên anh làm, thời này chỉ có buôn bán mới dễ làm giàu được. Trời thương, sau thời gian vất vả thì tình hình buôn bán của chồng tôi ngày một khả quan. Khoảng hai năm sau thì anh đưa tôi 400 triệu và nói để dành mua nhà.

Ảnh minh họa: Internet ôi thấy thế thì định vay mượn thêm rồi mua trả góp một căn chung cư. Nhưng chồng tôi dứt khoát không đồng ý, anh nói bao giờ có đủ tiền thì mua luôn, anh không thích phải nợ nần như thế. Tôi cũng không ép chồng. Dù sao thì chồng tôi buôn bán dần tốt hơn, tương lai chúng tôi có một căn nhà riêng cũng không còn xa nữa. Chỉ tiếc là tương lai chúng tôi 4 người có một căn nhà riêng đã không bao giờ thành hiện thực. 3 tháng trước chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi ôm hai con khóc ròng đau đớn. Tôi thương chồng lắm, cuộc sống gia đình tôi chỉ mới khá lên mấy năm nay, nhưng chưa gì anh ấy đã không còn. Tôi suy sụp tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng tôi vẫn còn hai con, tôi phải cố gắng vực dậy chính mình mà bước tiếp vì con.

Sau khi chồng tôi mất không lâu thì từ điện thoại của chồng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo giao nhà. Đó là một căn chung cư 3 tỷ rộng rãi mới xây. Tôi rất bất ngờ, bèn hỏi đối phương có nhầm lẫn gì không. Sau đó họ thông báo rõ tên chồng tôi đã mua căn chung cư này từ trước, giờ là lúc giao nhà. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.

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