Bị nhân tình của chồng mỉa mai ‘chị về soi gương lại đi', tôi cười khinh rồi đáp trả điều này khiến cô ta phải khóc thét

Tâm sự 18/12/2023 15:52

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty linh kiện điện tử, lương cũng khá ổn định. Trước khi cưới anh, chị cũng là kế toán của một công ty lớn, thu nhập rất cao. Nhưng vì giữ thể diện cho chồng, chị lui về làm hậu phương.

Những năm đầu sau khi kết hôn, gia đình chị vô cùng hạnh phúc. Anh làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến vợ, gọi điện nhắn tin suốt ngày. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng tấn tới. Trong khi đó, chị ở nhà tập tành kinh doanh online để không cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của gia đình chị cứ thế bình yên trôi qua mỗi ngày. Cho đến khi chị nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ cùng với hàng loạt ảnh nóng của chồng và một cô gái nào đó.

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Bị nhân tình của chồng mỉa mai ‘chị về soi gương lại đi', tôi cười khinh rồi đáp trả điều này khiến cô ta phải khóc thét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

- Em và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?

Cô ả ra vẻ khinh khỉnh:

- Chị không cần biết chuyện này. Đúng thật như lời anh ấy nói "vợ anh vừa già vừa xấu không giống như em xinh đẹp, trẻ trung". Bây giờ ảnh đang say đắm tôi rồi, chị không có cửa đâu, xấu xí như này thì làm sao giữ chồng được.

Chị vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn dùng ngôn từ nhẹ nhàng với kẻ thứ ba:

- Hôm nay chị muốn đến đây để nói chuyện đàng hoàng nhưng giờ thì không cần nữa, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa nói xong, chị quăng lên bàn xấp hình, toàn là cảnh nóng của cô ta và rất nhiều đàn ông khác nhau khiến ả chết khiếp, miệng lắp bắp.

- Sao chị, sao chị... có những thứ này?

Chị cười mỉa:

- Em cũng cáo già đấy nhỉ, mới tốt nghiệp đã muốn lên giường với đàn ông để tìm cách tiến thân. Khi còn học thì cặp kè với giáo viên để được tốt nghiệp suôn sẻ. Khi đi làm thì lại muốn ngủ với người hướng dẫn để có chỗ đứng. Nhìn vẻ ngoài hiền lành này, đâu ai nghĩ lại có đời tư dơ bẩn như vậy. Em nghĩ nếu những bức hình này phát tán ra bên ngoài thì sẽ như thế nào?

Cô ta tím tái mặt mày, miệng mồm lắp ba lắp bắp.

- Chị… chị tha cho em, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa.

Chị cười với vẻ mặt khinh thường.

- Em tưởng chị là bà nội trợ quê mùa, xấu xí già nua không biết gì đúng không? Nhưng lần này em đụng sai người rồi.

Đứng dậy ra về, chị khựng lại nói tiếp câu cuối cùng:

- Những thứ em đang mặc, đang đeo trên người, chiếc xe em đang đi, tốt nhất là bán đi trả hết lại cho gia đình chị. Vì những thứ này thuộc tài sản chung của vợ chồng chị.

Sau ngày đó, chị thấy anh đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chị nghĩ thầm có lẽ mọi việc đã êm xuôi. Nhưng với anh, chị đã không còn quan tâm như xưa, bây giờ anh làm gì chị cũng mặc kệ. Chị cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này. Có lẽ sau một thời gian nữa, chị sẽ ly hôn. 

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Em cứ nghĩ mình nghén lắm ai dè chưa gì đã ngỡ ngàng thấy ông chồng nhà mình “ốm nghén” thay vợ. Cứ đụng phải thịt cá là chồng em buồn nôn không thể ăn được. Thậm chí, có hôm gã ấy chỉ ăn được cháo, mặt mày bơ phờ đến tội.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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