Tưởng chồng yêu thương con riêng của mình nên muốn thay tên đổi họ cho con, nào ngờ khi biết được sự thật khiến cô bàng hoàng

Trước khi đến với chồng, tôi đã quen vài người đàn ông khác. Khi chưa nói đến chuyện cưới xin, họ vẫn tỏ ra quan tâm đến con tôi. Nhưng lúc tôi đề cập đến vấn đề muốn đưa con về nhà sau khi kết hôn thì người ta lại bỏ tôi.

Lúc mới ra trường, tôi đã có tình cảm với một người đàn ông. Khi quen nhau, tôi không hề biết rằng anh ta chỉ đến với mình vì chơi bời. Yêu nhau được một thời gian thì tôi có thai. Thế nhưng điều mà tôi không ngờ là mình lại bị bỏ rơi vào đúng lúc ấy. Anh ta đã quất ngựa truy phong, để tôi một mình tự xoay xở với đứa con trong bụng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, tôi chấp nhận bỏ qua sự gièm pha của người đời để sinh con một mình. Giống những người mẹ đơn thân khác, tôi rất lo lắng cho con mình nên đến với người đàn ông nào tôi cũng đặt con lên hàng đầu.

Trước khi đến với chồng, tôi đã quen vài người đàn ông khác. Khi chưa nói đến chuyện cưới xin, họ vẫn tỏ ra quan tâm đến con tôi. Nhưng lúc tôi đề cập đến vấn đề muốn đưa con về nhà sau khi kết hôn thì người ta lại bỏ tôi. Ảnh minh họa: Internet Còn chồng tôi lại hoàn toàn khác. Anh không những yêu tôi mà còn lo lắng chăm sóc con tôi từng chút một. Thậm chí chồng tôi còn nói anh muốn con được theo họ mình, để sau này đi học đỡ bị bạn bè dị nghị.

Tôi thấy cảm kích với chồng, càng phục mẹ anh hơn. Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, con tôi cũng được mặc bảnh bao rồi chụp ảnh cưới cùng bố mẹ. Khi ấy, ai cũng nói tôi khổ tận cam lai, cuối cùng sau bao trắc trở, mẹ con tôi cũng có ngày hái được quả ngọt. Chúng tôi cưới nhau được một thời gian rồi, dạo này chồng tôi cứ giục giã chuyện đi đổi họ cho con. Tôi cũng tính hôm nào có thời gian sẽ đi làm. Vậy mà hôm qua, tôi lại biết được một chuyện khiến mình vô cùng thảng thốt. Đêm qua đang ngủ thì tôi thấy khát nước. Lặng lẽ xuống nhà bếp lấy nước, tôi đi gần đến nơi thì nghe tiếng mẹ chồng nói nhỏ: "Phải bắt nó đi sang tên đổi họ đi chứ. Nếu không phải con không thể có con, còn lâu mẹ mới đồng ý để nó về nhà này làm dâu. Cho nên con đổi họ thằng bé sang nhà mình, sau này còn có người hương hỏa". Ảnh minh họa: Internet Nghe được bí mật động trời ấy, tôi vội vàng lên phòng giả vờ như không biết chuyện gì. Không hiểu sao lúc này, tôi lại có cảm giác như mình đang bị lợi dụng. Tôi lấn cấn trong lòng nhưng lại không dám nói cho chồng biết. Theo các chị, tôi nên nói chuyện với chồng và hỏi anh thẳng thắn hay im lặng và xem như đó là điều kiện để con mình có một người cha?

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-chong-yeu-thuong-con-rieng-cua-minh-nen-muon-thay-ten-doi-ho-cho-con-nao-ngo-khi-biet-duoc-su-that-khien-co-bang-hoang-529843.html