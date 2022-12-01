Tưởng chồng yêu thương con riêng của mình nên muốn thay tên đổi họ cho con, nào ngờ khi biết được sự thật khiến cô bàng hoàng

Tâm sự 01/12/2022 19:08

Trước khi đến với chồng, tôi đã quen vài người đàn ông khác. Khi chưa nói đến chuyện cưới xin, họ vẫn tỏ ra quan tâm đến con tôi. Nhưng lúc tôi đề cập đến vấn đề muốn đưa con về nhà sau khi kết hôn thì người ta lại bỏ tôi.

Lúc mới ra trường, tôi đã có tình cảm với một người đàn ông. Khi quen nhau, tôi không hề biết rằng anh ta chỉ đến với mình vì chơi bời. Yêu nhau được một thời gian thì tôi có thai. Thế nhưng điều mà tôi không ngờ là mình lại bị bỏ rơi vào đúng lúc ấy. Anh ta đã quất ngựa truy phong, để tôi một mình tự xoay xở với đứa con trong bụng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, tôi chấp nhận bỏ qua sự gièm pha của người đời để sinh con một mình. Giống những người mẹ đơn thân khác, tôi rất lo lắng cho con mình nên đến với người đàn ông nào tôi cũng đặt con lên hàng đầu.

Trước khi đến với chồng, tôi đã quen vài người đàn ông khác. Khi chưa nói đến chuyện cưới xin, họ vẫn tỏ ra quan tâm đến con tôi. Nhưng lúc tôi đề cập đến vấn đề muốn đưa con về nhà sau khi kết hôn thì người ta lại bỏ tôi.

Tưởng chồng yêu thương con riêng của mình nên muốn thay tên đổi họ cho con, nào ngờ khi biết được sự thật khiến cô bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng tôi lại hoàn toàn khác. Anh không những yêu tôi mà còn lo lắng chăm sóc con tôi từng chút một. Thậm chí chồng tôi còn nói anh muốn con được theo họ mình, để sau này đi học đỡ bị bạn bè dị nghị.

Tôi thấy cảm kích với chồng, càng phục mẹ anh hơn. Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, con tôi cũng được mặc bảnh bao rồi chụp ảnh cưới cùng bố mẹ. Khi ấy, ai cũng nói tôi khổ tận cam lai, cuối cùng sau bao trắc trở, mẹ con tôi cũng có ngày hái được quả ngọt.

Chúng tôi cưới nhau được một thời gian rồi, dạo này chồng tôi cứ giục giã chuyện đi đổi họ cho con. Tôi cũng tính hôm nào có thời gian sẽ đi làm. Vậy mà hôm qua, tôi lại biết được một chuyện khiến mình vô cùng thảng thốt.

Đêm qua đang ngủ thì tôi thấy khát nước. Lặng lẽ xuống nhà bếp lấy nước, tôi đi gần đến nơi thì nghe tiếng mẹ chồng nói nhỏ: "Phải bắt nó đi sang tên đổi họ đi chứ. Nếu không phải con không thể có con, còn lâu mẹ mới đồng ý để nó về nhà này làm dâu. Cho nên con đổi họ thằng bé sang nhà mình, sau này còn có người hương hỏa".

Tưởng chồng yêu thương con riêng của mình nên muốn thay tên đổi họ cho con, nào ngờ khi biết được sự thật khiến cô bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe được bí mật động trời ấy, tôi vội vàng lên phòng giả vờ như không biết chuyện gì. Không hiểu sao lúc này, tôi lại có cảm giác như mình đang bị lợi dụng. Tôi lấn cấn trong lòng nhưng lại không dám nói cho chồng biết. Theo các chị, tôi nên nói chuyện với chồng và hỏi anh thẳng thắn hay im lặng và xem như đó là điều kiện để con mình có một người cha?

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta

Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta

Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau