Gia đình Hảo rất giàu có, cô đúng là tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Bố mẹ Hảo lại chỉ sinh được mình cô nên cưng chiều 1 cách tuyệt đối. Hảo lớn lên nhan sắc bình thường, cũng không có điểm gì đáng để chê. Biết gia thế nhà Hảo cũng nhiều anh chàng nhăm nhe chinh phục được cô tiểu thư giàu có. Ấy thế nhưng Hảo lại chỉ thích An. Anh hàng xóm cùng khu con nhà bình thường, đẹp trai hết mức. Hảo thích An từ nhỏ và nghĩ sau này nhất định phải lấy anh ấy làm chồng. Thế rồi đầu cô đóng đinh với tư tưởng ấy mà không thể thích ai khác.

Oái oăm thay An lại không thích cô. Hảo cũng biết An đã từng có bạn gái. Tuy nhiên Hảo vẫn nghĩ cứ kiên trì biết đâu... Cô bắt đầu nói rằng mình học kém cần gia sư và nhờ mẹ mời An tới dạy vì anh ấy giỏi giang, điềm đạm. An tới nhà Hảo dạy học, còn Hảo thì vẫn ngày ngày say đắm An. Cô cũng thử dò ý anh nhưng đều nhận được những câu trả lời chung chung, cô đoán mình không có cửa bước vào trái tim anh. Một ngày cô thẳng thắn thú nhận tình cảm của mình thì bị An cự tuyệt không thương tiếc: "Anh có bạn gái rồi. Nếu thế này anh sẽ không dạy em nữa...". Rồi An nghỉ dạy học thật.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Hảo cũng im lặng, chỉ dám nhìn trộm An từ xa. Rồi đến lúc 27 tuổi, không thấy Hảo mảy may nhìn đến lũ con trai xếp hàng ở cửa nên mẹ Hảo có 1 số gợi ý thì Hảo nửa đùa nửa thật bảo: "Con chẳng thể thích ai ngoài anh An. Con chỉ lấy anh An thôi. Mẹ nhiều tiền sao chẳng mua được anh ấy về cho con?".