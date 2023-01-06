Vào nhà bạn thân ngủ ké điều hòa, đang thiu thiu vào giấc, tôi giật nảy mình chứng kiến bóng hình kề bên, thủ thỉ điều tê tái

Hôm trước lúc tối muộn, điều hòa nhà tôi đột ngột bị hỏng. Nằm mãi không ngủ được, tôi thậm chí còn định ra nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Vừa hay cô bạn thân nhắn tin đến, tôi liền ca thán chuyện đó. Thục Anh, tên bạn thân của tôi đã rủ sang ngủ cùng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đồng ý ngay.

Thói quen của tôi từ nhiều năm nay là thường xuyên dùng điều hòa. Kể cả trời không quá nóng nhưng tôi vẫn phải bật điều hòa mới ngủ ngon. Người ta chỉ bật điều hòa vài tháng nóng nhất trong năm, còn tôi thì dùng từ chớm hè cho đến tận khi vào thu se lạnh mới không sử dụng điều hòa nữa.

Tôi vừa thiu thiu ngủ thì chợt thấy có động tĩnh ngay sát người mình. Tôi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ một cơ thể xa lạ kề sát. Lúc ấy chưa tỉnh hẳn, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Tôi nhớ về những khoảnh khắc nồng nàn mãnh liệt với bạn gái. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra bạn gái đã đi du học từ cuối năm, làm sao cô ấy có thể còn bên cạnh tôi. Chắc hẳn do tôi nhớ cô ấy quá mà nằm mơ rồi.

Khi tôi đến nơi, Thục Anh mang ra một lon bia mát lạnh. Hai đứa vừa uống bia vừa trò chuyện một lúc thì tôi buồn ngủ. Thục Anh rất có điều kiện, căn chung cư cô ấy thuê có 2 phòng ngủ, phòng nào cũng lắp điều hòa. Tôi vào phòng dành cho khách, nằm vật xuống nhắm mắt lập tức ngủ thiếp đi.

Giữa lúc tôi lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì phải giật bắn mình khi cảm nhận được một bờ môi chạm vào vành tai cùng câu nói thì thầm: “Chúng mình…”. Tôi mở choàng mắt, giật nảy người khi thấy khuôn mặt Thục Anh chỉ cách vài mm, khẽ động một cái là hai đứa chạm vào nhau.

Thục Anh mặc một chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy vùng ngực đầy đặn của cô ấy. Mùi hương và hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ cũng khiến trái tim tôi xao động. Tôi xa bạn gái lâu quá rồi.

- Mình biết đàn ông làm sao mà nhịn được lâu, cô ấy còn một năm nữa mới về, kiểu gì cậu cũng sẽ phải tìm chỗ giải tỏa… Nếu cứ tình một đêm hoặc đi “bóc bánh” thì không an toàn. Cặp kè với cô nàng khác cũng nhiều rủi ro, nhỡ đâu cô ta chơi xấu, mách với bạn gái cậu thì sao… Sao cậu không nghĩ đến mình nhỉ, chúng ta sẽ thật kín kẽ, đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa mình mà thôi…

Ảnh minh họa: Internet

Thục Anh vừa chia tay bạn trai cách đây mấy tháng, chắc hẳn cô ấy cũng cô đơn lắm. Thục Anh từng thẳng thắn thú nhận rằng tôi không phải mẫu người đàn ông cô ấy thích, do đó chúng tôi mới có thể làm bạn bao lâu nay. Đối với Thục Anh thì tôi cũng chỉ có tình cảm trong sáng. Bạn gái tôi đều biết rõ về mối quan hệ này và cô ấy rất yên tâm.

Tuy nhiên tình bạn của chúng tôi bây giờ lại đứng trước nguy cơ không còn trong sáng, bởi vì dục vọng bản năng và nhu cầu tình dục của cả hai phía. Nhưng Thục Anh nói đúng, tôi là đàn ông làm sao có thể nhịn thêm cả năm trời nữa. Và nếu cô ấy sẵn lòng thì rõ ràng Thục Anh là đối thượng tốt nhất cho tôi lúc này. Tôi rất yêu bạn gái, dự định khi nào cô ấy trở về thì hai đứa sẽ làm đám cưới. Nếu qua lại với Thục Anh, chắc chắn bạn gái tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Đêm đó vì quá bất ngờ, cộng với áp lực tâm lý không nỡ lòng phản bội bạn gái nên tôi và Thục Anh vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên ham muốn bản năng trong tôi vẫn còn đó và lời thủ thỉ của Thục Anh đêm ấy vẫn hiện lên trong tâm trí tôi những ngày qua. Tôi có nên làm một giao dịch đôi bên cùng có lợi với cô bạn thân của mình hay không?