10 năm qua như thế nhưng chị vẫn một mực tin tưởng ở chồng chứ không hề nghi ngờ anh trăng hoa bên ngoài. Nhiều người cứ bảo chị vô tư nhưng chị bảo, chồng chị thì chị biết tính, nếu không tin tưởng nhau thì làm sao hạnh phúc được từng ấy năm.

Chị và anh kết hôn đã được 10 năm và hiện tại đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên 2 đứa con nhỏ. Do tính chất công việc nên anh vẫn thường xuyên phải đi công tác.

Nhưng lạ một điều, từ ngày chồng chị chuyển về gần thì cũng là lúc chị gặp chứng mất ngủ ban đêm. Và kinh khủng nhất là đêm nào chị cũng mơ một giấc mơ kinh khủng rồi sau đó thì thức tới sáng.

Có lẽ cũng thương vợ vì cứ phải tất bật lo mọi chuyện con cái nhà cửa mỗi khi chồng đi làm nên anh đã quyết định xin chuyển về chi nhánh gần nhà để không phải đi công tác nhiều nữa. Chị cũng ủng hộ chuyện đó vì bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng cũng dễ thở hơn về kinh tế rồi, chị muốn gần chồng để chăm lo cho anh nhiều hơn. 10 năm qua anh đã phải bươn trải cho cho gia đình quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Chị hoảng sợ vô cùng, giật b.ắn mình tỉnh dậy nhìn sang thì chồng vẫn đang ngủ say giấc. Chị hỏi chồng đêm có ngủ ngon không thì anh nói ngủ ngon chứ không có vấn đề gì xảy ra cả. 4 ngày liền như thế chị phờ phạc hốc hác hẳn đi, tưởng vợ ốm nên anh bảo chị đi khám bác sĩ, chị cũng đi nhưng bác sĩ nói chị không có bệnh gì. Lúc này thì chị biết nguyên nhân từ đâu rồi.

Nhà chị tại sao lại có bát hương còn mới mà lạ thế này trên bàn thờ, sao chị lại không biết chuyện này. Có lẽ nó mới chỉ xuất hiện ở đó khoảng 1 tuần nay thôi vì mới đầu tháng chị vẫn thắp hương bình thường mà. Bát hương được để góc khuất, chắc chắn là chồng chị đã mới lập thêm bát hương, nhưng anh thờ ai sao không nói cho chị biết?

Chị tiến lại nhấc cái bát hương ấy lên thì tá hỏa khi thấy dưới bát hương ấy là hình ảnh một cô gái. Chị đã ngồi thụp xuống đất miệng ú ớ không nói lên lời.

Chị chìa tấm ảnh ra trước mặt anh: “Ai vậy anh? Sao anh lại lập bát hương thờ cô ấy, anh nói đi”?

Anh hốt hoảng tột độ, miệng ú ớ mãi một lúc sau mới có thể thốt lên lời: “Anh xin lỗi, hơn 1 năm trước anh và cô ấy có qua lại với nhau. Cô ấy mang bầu với anh nhưng anh không biết. Trước khi quyết định chuyển về gần nhà làm anh có lên gặp cô ấy lần nữa thì mới biết cô ấy đã mất do đẻ khó, đứa bé cũng mất. Bạn cô ấy nói rằng cô ấy kể cái thai trong bụng là con anh. Anh hối hận vô cùng trước cái c.hết của mẹ con cô ấy nên đã giấu em lập bát hương thờ 2 mẹ con. Cô ấy mồ côi bố mẹ không người thân thích tội lắm”.

Chuyện lỗi lầm của chồng cũng đã qua, chị đã lập một bàn thờ riêng cho mẹ con cô ấy và hương khói đều đặn, cũng mong họ dưới suối vàng được yên nghỉ và tha thứ cho lỗi lầm của chồng chị.

Đàn ông, cho dù gần hay xa vợ cũng luôn thích vụng trộm, dùng cái thói trăng hoa của mình để buông những lời chòng ghẹo, tán tỉnh và lúc nào cũng gây ra hậu quả. Gặp phải những cô bồ nhí sành đời thì sẽ tìm đủ mọi cách để phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm tổn thương vợ con ở nhà. Còn những những cô gái thật thà, vội tin vào lời ong bướm của đàn ông thì số phận lại thêm một người phụ nữ nữa đau khổ. Vậy nên đàn ông, đừng làm phụ nữ phải khổ thêm nữa, có được không?