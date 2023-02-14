Trời mưa ghé vào nhà bạn gái ngủ nhờ một đêm, đang đứng sau cánh cửa đèn hắt le lói, tôi sợ đến trắng mặt vội tìm cách ở rể

Gia đình tôi và gia đình Hiền đã bàn chuyện chính thức và ấn định ngày cưới của chúng tôi vào 1 tháng sau. Hiện tại vợ sắp cưới của tôi đã mang thai được hơn gần 2 tháng. Tới ngày cưới bụng cô ấy cũng chưa to, vẫn có thể mặc váy cô dâu bình thường.

Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng ngủ nhờ nhà Hiền nữa, mưa to gió lớn cũng đội mưa về nhà. Tôi lập tức nói chuyện với mẹ, đưa ra đề nghị sau đám cưới muốn ở rể nhà vợ...

Lúc đó cũng khá muộn, không muốn làm phiền hàng xóm nhà Hiền nên tôi tắt máy dắt xe từ đầu ngõ. Đến cửa nhà Hiền, tôi đang định gõ cửa vì thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn thì phải giật mình nghe được tiếng khóc nức nở của Hiền vẳng ra:

Cách đây 3 hôm tôi đi nhậu về muộn, giữa đường gặp mưa to, thấy gần khu vực nhà Hiền nên tôi quyết định rẽ vào nhà cô ấy ngủ nhờ. Hai đứa sắp thành vợ chồng, tôi sắp là con rể của mẹ Hiền, thiết nghĩ chẳng việc gì phải ngại.

- Trước khi làm vợ, làm dâu nhà người ta thì con là con gái của mẹ. Nếu không thể báo hiếu mẹ, để mẹ phải tuổi già ốm đau vò võ một mình, con sống không được thanh thản. Con nghĩ lại rồi, con không muốn đi lấy chồng về nhà người ta nữa, chỉ muốn ở lại chăm sóc mẹ thật tốt thôi. Con sẽ hủy hôn, con không làm đám cưới nữa đâu mẹ ơi.

Mẹ Hiền vội lên tiếng:

- Cái con bé này, sao lại nghĩ như vậy? Đừng có hồ đồ, con muốn con mình sinh ra không có bố à?

- Vậy con cũng không cần đứa bé này nữa! Dù sao bố nó vô tâm lắm, từ lúc con báo tin mang bầu chẳng hỏi han gì, nhà chồng tương lai cũng vậy…

Nghe đến câu đó tôi trắng bệch mặt. Có thể Hiền chỉ thốt ra lời đó trong lúc nóng giận nhưng cũng đủ khiến tôi hoảng sợ tột độ. Rõ ràng mong muốn được ở nhà với mẹ của cô ấy vô cùng lớn.

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Tôi vội gõ cửa, Hiền thấy tôi thì rất kinh ngạc. Vào nhà hỏi thăm tôi mới biết mẹ Hiền vào nhà tắm chẳng may bị trượt chân ngã bong gân. Hiền xoa bóp dầu nóng cho mẹ, nghĩ đến sau này cô ấy đi lấy chồng chỉ còn mình bà ở nhà, những lúc đêm hôm chẳng may có chuyện gì thì ân hận cả đời. Bố Hiền mất rồi, hai bác lại sinh được mỗi mụn con là cô ấy thôi. Bởi vậy Hiền mới khóc nói với mẹ không muốn kết hôn nữa.

Nếu tôi không muốn mất vợ con thì chỉ còn cách ở rể. Dù tôi là con trai một nhưng bố mẹ vẫn khỏe mạnh, không hay đau yếu như mẹ Hiền. Chuyện ở rể không phải là không có khả năng nhưng vấn đề là bố mẹ tôi có đồng ý hay không?

Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng ngủ nhờ nhà Hiền nữa, mưa to gió lớn cũng đội mưa về nhà. Nói chuyện với mẹ, đưa ra đề nghị sau đám cưới muốn ở rể nhà Hiền, tôi bị mẹ mắng té tát, còn bố thì cấm tôi nhắc lại chuyện đó.

Hôm sau tôi đến gặp Hiền bày tỏ rằng mình đang cố gắng thuyết phục bố mẹ, mong cô ấy đừng nghĩ quẩn. Hiền đồng ý và hứa sẽ không nghĩ tới chuyện dại dột là không cần con nữa nhưng nếu tôi không ở rể được thì cô ấy sẽ không làm đám cưới.

Nhớ lại lời trách móc của Hiền chê tôi không quan tâm tới cô ấy kể từ khi báo tin mang bầu, tôi muốn hỏi phải chăm sóc phụ nữ mang thai như thế nào? Tiện thể tôi cũng muốn xin lời khuyên để thuyết phục bố mẹ cho mình được ở rể nhà vợ sau đám cưới?