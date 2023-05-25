'Trao đi cái ngàn vàng' đêm tân hôn, đang hừng hực lửa yêu, chồng tá hỏa đưa vợ đi kiểm tra vì điều này

Sau đây là một vài tâm sự lần đầu tiên làm chuyện ấy của các cô gái mà tôi đã gặp, tôi xin được lấy tên giả để chia sẻ lại với bạn.

Sau thời khắc trao đi “cái ngàn vàng”, các cô gái đã chính thức trưởng thành từ thiếu nữ lên một người phụ nữ có trải nghiệm và kinh nghiệm trong chuyện gối chăn. Lúc này bạn nữ đã phần nào được "nhìn tận mắt, sờ tận tay" cơ thể của nam giới, biết tận hưởng những cảm xúc đến từ khoái cảm của dục vọng. Cảm nhận sự đau đớn của "chỗ ấy" lần đầu tiên, những niềm vui chen lẫn lo sợ sau khi làm chuyện ấy lần đầu. Trên hết thời điểm lần đầu tiên làm chuyện ấy cũng là một cột mốc để đánh dấu "cột mốc" mới của tình yêu đôi lứa.

“Đúng với vẻ bề ngoài thư sinh của Minh, ngay lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh rất nhẹ nhàng, nâng niu mình hết mực. Anh luôn để ý đến sắc mặt của tôi, hỏi tôi có đau không, để anh làm nhẹ nhàng hơn nữa. Chỉ cần tôi kêu đau một chút là anh sẽ dừng lại vuốt ve, sau đó tôi ổn hơn rồi mới tiếp tục. Đến khi xong chuyện, anh không ngừng cảm ơn tôi và luôn miệng nói sẽ trân trọng tôi nhiều hơn nữa”, Lê nhớ lại lần đầu tiên của mình.

Xác định lấy Minh làm chồng, Lê (ở quận 10, TPHCM) đã quyết định trao cho Minh thứ quý giá nhất của đời người con gái vào năm 20 tuổi. Ngay trong lần đầu tiên, Minh đã không làm Lê thất vọng.

Tuy nhiên, khác với Lê, nhắc tới lần đầu tiên của mình, Tuyết (Quận Thủ Đức, TPHCM) không giấu được sự sợ hãi. Tuyết kể, ngay sau màn dạo đầu, anh dường như đang biến thành con mãnh thú, còn mình là con mồi đáng thương. Anh không thể kìm hãm sự ham muốn của bản thân, mặc cho mình đau đớn, anh cứ lao vào giày vò thân thể mình. Khi mình kêu đau, anh càng điên cuồng hơn. Nhưng đến khi thỏa mãn xong, anh ôm ấp vuốt ve và thủ thỉ: “Anh xin lỗi, vì muốn mang lại cảm giác mới lạ cho cả hai nên anh mới mạnh bạo như vậy, em đừng sợ nhé. Hơn nữa, các cặp đôi họ vẫn yêu nhau như vậy, lâu dần em sẽ thích mà thôi”. Ngay sau đó thì anh lăn ra ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn bản thân mình thì đau ê ẩm, gần như không nhấc lên được.

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Chính vì ngay lần đầu đã bạo lực như vậy nên sau khi cưới nhau về Tuyết càng ngại “yêu” trong khi chồng thì luôn hừng hực ham hố. Nếu Tuyết không đồng ý “yêu” thì chồng lại căn vặn, giận dỗi, nói những câu như dao đâm “Hay em đã có thằng nào khác rồi đúng không”. Mỗi lần như vậy, Tuyết đều phải chiều chồng, nhưng cảm giác thích thú và lên đỉnh đâu chả thấy, ngược lại cô chỉ thấy đau đớn và sợ hãi chuyện chăn gối hơn.

Còn khi nhắc đến chuyện lần đầu tiên của mình, Thanh (22 tuổi, Quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết: “Mãi đến đêm tân hôn bọn mình mới làm chuyện ấy, nhưng mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Dù có màn dạo đầu khá hoàn hảo nhưng chồng mình lại không thể nào “vượt rào” và đi đến đích. Anh loay hoay mất gần tiếng đồng hồ, vã mồ hôi mới “xâm nhập” được. Tuy nhiên, chính lúc này mình cũng la hét vì đau đớn khiến chồng cuống quýt sợ hãi và rút lui. Mình bị chảy máu quá nhiều, đêm đó hai vợ chồng phải đưa nhau vào bệnh viện kiểm tra."

Đêm tân hôn phải vào viện đã đành, nhưng chuyện chăn gối những ngày sau đó của vợ chồng cũng không hề khá khẩm hơn. Mỗi lần chồng có ý định gần gũi là mình gạt đi vì vẫn còn ám ảnh lần đầu tiên. Tuy nhiên, vì yêu chồng nên mình cũng cố gắng, nhưng mà mỗi lần như thế người mình cứ co rúm, khóc lóc, khiến chồng cũng chẳng làm ăn được gì.

Vì lo lắng, sợ vợ bị bệnh nên chồng lại đưa mình đi khám phụ khoa. Bác sĩ phụ khoa khám, trả về kết quả cơ thể hoàn toàn bình thường. Khi được yêu cầu kể lại lần đầu tiên khi yêu thì bác sĩ mới kết luận, nguyên nhân khiến cơ thể mình vô thức cảnh giác với tình dục và dựng “hàng rào” bảo vệ mỗi khi vợ chồng gần gũi xuất phát từ “tai nạn” đêm tân hôn. Muốn khỏi bệnh “sợ yêu” thì cần phải thoát khỏi ám ảnh tâm lý, đời sống vợ chồng mới có thể cải thiện được. Bác sĩ cũng khuyên chồng mình cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định về tình dục để cư xử với bạn đời nhẹ nhàng. Từ đó, người vợ mới cảm thấy an toàn, được bảo vệ thì mới có thể thả lỏng tinh thần, thả lỏng cơ thể để đón nhận yêu thương.

Mỗi người đều có trải nghiệm lần đầu quan hệ với chồng hoặc bạn trai khác nhau, nhưng theo nhiều người trong đó có cả bác sĩ và các chuyên gia tình dục đều cho rằng, tích lũy kinh nghiệm tình dục có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của đôi lứa sau này. Vậy nên bạn hãy cứ tự tin và mạnh dạn, nếu cảm thấy bản thân còn thiếu ở chỗ nào thì hãy chia sẻ với đối phương tìm giải pháp.