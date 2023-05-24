Đang trên bờ vực đổ vỡ, vợ nói một câu khiến anh rụng rời vội làm ngay điều này

Phụ nữ hiện đại không dùng bạo lực để đối phó với người chồng ngoại tình. Thay vào đó, chị em hãy dùng đến những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng thâm thúy này nếu còn muốn hàn gắn hôn nhân.

Cũng vì những suy nghĩ đơn giản đó mà họ lầm lỗi hết lần này đến lần khác. Thế nên trách nhiệm của một người vợ khôn ngoan là phải nhắc nhở chồng. Lời nói của bạn như một sự thức tỉnh khiến anh ấy suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Khi đang trong men say tình ái, đàn ông sẽ không nhận ra hậu quả của việc phản bội. Họ chỉ nghĩ chơi đã rồi về, vợ sẽ bao dung tha thứ và gia đình lại vui vẻ như xưa.

Bạn hãy nói cho chồng biết về quả báo mà người đàn ông phải gánh chịu nếu cứ ngoại tình. Chẳng hạn như mất vợ con, mất luôn gia đình đầm ấm của mình. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn không đủ sức để mãi chờ đợi một người ham chơi.

Bạn cũng là con người, cũng có trái tim biết đau buồn và tổn thương. Bạn không phải vật vô tri vô giác chỉ giương mắt nhìn chồng mình tay trong tay với người lạ.

Đây cũng như là một câu nói “cảnh báo” giúp chồng bạn nhận ra ngoài vòng tay vợ là bão tố. Và quả báo luôn đến với những việc làm sai trái của mỗi người.

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“Anh nghĩ con sẽ như thế nào khi biết cha chúng là người như vậy?”

Đàn ông dù có xấu xa, tệ bạc đến mấy nhưng vẫn muốn trở thành một người cha đúng mực trước mặt con. Họ sợ con không tôn trọng, sợ con phải thấy những mặt không tốt của mình. Thế nên nếu vợ hỏi câu này, đàn ông sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những việc mình đã làm.

Đàn ông vốn có lòng tự trọng cao. Họ không thể chấp nhận được những lời như “cha con là người đàn ông đã đối xử tệ với mẹ”, “cha con đã bỏ rơi mẹ con mình đi theo người khác”...

Hãy nhớ, một khi đã sinh con rồi thì hãy sống có trách nhiệm. Đừng để trẻ con phải chịu đựng cảnh nhà tan cửa nát chỉ vì cha ngoại tình.

“Nếu anh cứ tiếp tục mối quan hệ đó, em sẽ nói với cha mẹ, bạn bè, anh chị em để xin họ ý kiến giải quyết như thế nào”

Một khi đụng đến những người thân của mình, chắc chắn anh ấy sẽ “xù lông” và phản kháng lại ngay. Chuyện ngoại tình chẳng có gì vẻ vang. Vì thế, anh ấy sẽ e sợ và cân nhắc có nên chấm dứt mối quan hệ kia không.

Đây cũng là câu nói khôn ngoan để “hù dọa” chồng. Nếu anh ấy biết sai mà quay về, bạn có thể giữ bí mật về chuyện này. Nhưng nếu anh ấy vẫn "ngựa quen đường cũ", bạn hãy nhờ gia đình chồng ra tay.

“Anh chọn vợ hay bồ?”

Không có người đàn ông nào dại dột đến mức vỗ ngực nói “anh chọn bồ”. Trong thâm tâm họ biết rõ nhân tình chỉ là thú vui nhất thời, vợ mới là người ở bên cạnh cả đời. Trong 10 cuộc ngoại tình thì đến 9 cuộc đàn ông chọn trở về với vợ.

Đàn ông vui chơi nhưng vẫn biết điểm dừng nếu muốn giữ gìn gia đình. Thế nên, khi bắt anh ấy lựa chọn giữa cả hai, chồng bạn sẽ biết đâu là người đem lại hạnh phúc cho mình.